El presupuesto aprobado en 2025 “se derrumbó” y la Rendición de Cuentas es “casi uno nuevo”, según legisladora blanca

Fernanda Auersperg abordó la posibilidad de alcanzar políticas de Estado para enfrentar la situación de calle y dijo que hay “muchos más acuerdos que desacuerdos en cómo trabajar”.

Este miércoles, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja recibió al equipo económico para comparecer por la Rendición de Cuentas, lo que marcará el inicio de su análisis en el Parlamento. En diálogo con Panorama informativo, la diputada nacionalista y exdirectora nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Fernanda Auersperg, dijo que desde la oposición tienen “muchos planteos” y por eso el Partido Nacional (PN) decidió no tomar postura hasta la instancia.

Agregó que ven el articulado “con preocupación” porque es “como que se derrumbó el presupuesto” que se aprobó el año pasado y es “casi un presupuesto nuevo” que, entre otras cosas, viene con “una economía que está en marcha pero ya se tuvieron que ajustar los índices de crecimiento porque no se cumplió en 2025 con esa meta que se esperaba”.

Sumó que también incluye mayor inversión, pero “no se sabe bien en qué” y aseveró que “este gobierno decidió que no fuera una rendición gasto cero, que se crearan nuevos impuestos y están apostando a que ese crecimiento sea por mayor recaudación tributaria”. “Partimos de una premisa de que no se iba a aumentar impuestos”, recordó.

También marcó “inconsistencias”. Con base en un informe periodístico que citó, “el año pasado se crearon 4.500 cargos más a nivel del gobierno y ahora vamos a suprimir 569 para reasignar [y] para sustentar las nuevas políticas”. Además, señaló que 31 millones de dólares incrementales se destinarán a la minoridad, cuando “gastamos 32 millones en una estancia” –en referencia a María Dolores, en Florida– y este año “recortamos diez millones” al Instituto Nacional de Colonización.

Dijo que son “marchas y contramarchas” en un gobierno que “toma una decisión pero después la cambia” y “no es muy consistente en su trayectoria”. “Parece que fuera un gobierno amateur, y creo que ese amateurismo es porque realmente falta un liderazgo claro. Del presidente, sin duda, pero también hay mucho ruido a nivel de la propia fuerza política”, apuntó. También cuestionó al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, porque “dijo que esta va a ser una rendición gasto cero”, pero “tuvo que recalcular” ante las encuestas que consignaron un aumento en la desaprobación.

Por otro lado, Auersperg se refirió al anuncio de la presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, respecto de que un 20% del monto en el nuevo modelo de transferencias estará condicionado. “Yo querría que el 100% esté condicionado”, opinó. Además, dijo que “hasta el presidente salió a dar un mensaje equivocado” al afirmar que se reduciría la pobreza infantil en un 25%, ya que “se espera reducirla en un 25% para la franja etaria de 0 a 3” y no “para todo el universo de los 200.000 niños” bajo la línea de pobreza.

De cara a la votación, descartó que la oposición quede en un brete si no acompaña el proyecto de ley y reparó en que “primero se decide si se apoya en general”, siendo que estas son “cuestiones particulares” que pueden “venir en un proyecto de ley específico”. En ese sentido, “podría suceder”.

Política de Estado en situación de calle

Auersperg fue crítica con las políticas del gobierno para enfrentar la situación de calle. Dijo que el oficialismo “demoró en reaccionar” y utilizó la figura del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) para coordinar los operativos de evacuación obligatoria a pesar de que “ya existían las herramientas”.

Opinó que la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle con 42 medidas que el gobierno presentó a principios de abril es “una recopilación de todo lo que ya se hacía”, aunque celebra que “se continúe” porque implica “darle continuidad a proyectos”. Reparó, sin embargo, en que los dos planes concuerdan en que “la calle no es un lugar para vivir” y es un “punto de partida” en el que gobierno y oposición coinciden. Más allá de las críticas, Auersperg admitió que se trata de una “problemática mundial” y “que no se resuelve durante un período de gobierno”, por lo que se necesita “construir políticas de Estado”.

“Totalmente”, respondió la exjerarca ministerial respecto de si sería posible una construcción conjunta entre oficialismo y oposición. Dijo que es “sentarse y trabajar”, pero también entiende que tiene “dos caminos”: por un lado, “trabajar la emergencia” y, por otro lado, abordar “lo estructural y esas rutas de salida”: “Yo creo que tenemos muchos más acuerdos que desacuerdos en cómo trabajar en esto”, apuntó, y celebró la figura del Instituto Nacional de Reinserción que contiene la Rendición de Cuentas.

Sostuvo que la figura actual implica trasladar a las personas a centros de evacuación, donde “conviven con 200 personas y hay hacinamiento”, en el marco de una problemática que “no para de crecer”. Llamó a realizar “un trabajo integral” para que las personas puedan “reinsertarse plenamente a la sociedad”, puesto que “lo único que se hace es darles un plato de comida, un lugar para dormir y evitar que esté en una noche fría del invierno a la intemperie”, pero “no se está trabajando en que esa persona supere” el sinhogarismo.