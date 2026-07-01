El Senado aprobó extender hasta noviembre de 2027 el plazo para regularizar o entregar armas sin registrar

La iniciativa contó con los votos de todos los partidos políticos; el senador nacionalista Carlos Camy sostuvo que el accionar del Estado en este tema “está dando resultados positivos”.

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles por unanimidad (26 en 26) el proyecto de ley impulsado por el senador del Partido Nacional Carlos Camy para prorrogar, hasta el 1° noviembre de 2027, el plazo para regularizar o entregar de manera voluntaria armas que no hayan sido debidamente registradas. La iniciativa, que había sido aprobada el martes, también por unanimidad, en la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia de la cámara alta, ya fue remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento correspondiente.

El proyecto aprobado este miércoles en el Senado dispone la extensión del plazo previsto en el artículo 6 de la Ley 19.247, para que quienes “posean armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados en forma antirreglamentaria” puedan regularizar su situación en las dependencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional; o, asimismo, proceder a la entrega voluntaria “sin que deba justificarse” la procedencia del armamento.

En una exposición escrita, Camy puntualizó que se trata de la cuarta prórroga aprobada por ley y destacó que, “a pesar de la poca difusión sobre las ventajas de entregar las armas no registradas y del grave inconveniente para los tenedores que se encuentren en infracción”, el accionar del Estado en este tema “está dando resultados positivos”.

El legislador nacionalista apuntó que entre juliio de 2022 y marzo de 2025 se regularizaron 2.621 armas, al tiempo que se entregaron voluntariamente otras 2.592 armas. Agregó que, en paralelo, las autoridades han destruido un total de 18.375 armas. Con todo, actualmente se estima que “permanecen sin regularizar un 30% de las armas en circulación”.

“Como surge de la experiencia y conocimiento, el retiro de circulación de armas en infracción es un proceso largo de información y concientización”, señaló Camy. En ese sentido, sostuvo que “se impone seguir realizando una campaña de información para incentivar la entrega o regularización y, por ende, prorrogar el referido plazo para que los ciudadanos puedan, en forma voluntaria y ordenada, seguir entregando el armamento que poseen”.

Sin una prórroga, advirtió Camy, las personas que tengan armas sin regularizar serán pasibles de los delitos previstos en el Código Penal, lo que traería como consecuencia que “no sigan regularizando, desviando el destino de los armamentos referidos”.

“No pensemos en el deportista, en el coleccionista, en el ciudadano que tiene un arma para su defensa en el ejercicio del atributo de la libertad; pensemos, por ejemplo, en alguien que falleció el abuelo, heredó una escopeta, no sabe qué hacer y resuelve ponerla de adorno en la chimenea de la estufa, y está incurriendo, al no tenerla regularizada, en un delito”, señaló al momento de la votación.

Por último, el senador del Partido Nacional indicó que el límite de la prórroga (noviembre de 2027) otorga un tiempo conveniente “para que los proyectos de ley a estudio en el Parlamento puedan legislar otras medidas”.