Gobierno inauguró servicios de luz y agua en el barrio Nuevo Comienzo para 500 familias

“Hoy venimos a mostrar que las obras se hicieron en los tiempos y de la manera que dijimos que se iban a hacer”, afirmó el presidente de OSE, Pablo Ferreri.

A finales del año pasado, a principios de noviembre, el presidente de OSE, Pablo Ferreri, anunció el comienzo de una serie de obras en el barrio Nuevo Comienzo, ubicado en la zona oeste de Montevideo, cerca de Santa Catalina y Casabó. El titular de la empresa estatal señaló en aquella oportunidad que la inversión, destinada a la instalación de nuevas conexiones de agua potable, rondaría el millón de dólares.

Las obras fueron inauguradas este jueves. En rueda de prensa, Ferreri dijo que se trata de “una mejora sustantiva” en la calidad de vida de unas 500 familias “que no tenían luz y que no tenían agua”.

La presidenta de UTE, también presente este jueves en Nuevo Comienzo, señaló en rueda de prensa que las familias contarán con un medidor y pasarán a tener “un consumo regular y normal” de energía eléctrica. Apuntó, además, que la empresa estatal hará un acompañamiento para “hacer un uso eficiente de la energía” con el propósito de que “los consumos se mantengan dentro de las posibilidades de lo que cada familia puede pagar”.

Cabrera mencionó que también “se trabajó con las cooperativas para que las instalaciones interiores también estén seguras y en condiciones y la familia de verdad pueda desarrollar sus tareas”, ya que “hoy por hoy la energía eléctrica nos atraviesa en todas las actividades”. La jerarca señaló que el programa de regularización contiene una visión “solidaria” e “inclusiva”, que permite que “nuevas familias aporten para que otras más se sigan sumando a este plan de inclusión”. “Tenemos más de 80.000 familias regularizadas desde el año 2013 y apostamos a que esto se siga multiplicando”, agregó.

Por su parte, Ferreri sostuvo que la inauguración de las obras no supone solamente “poder abrir la canilla y que salga agua”, sino también una factura que sirva como constancia de domicilio, y de este modo poder realizar trámites públicos y tener acceso a créditos. “Esto es pasar a ser verdaderamente sujetos de derecho”, subrayó.

Ferreri comentó que OSE colocó aproximadamente 11.500 metros de tubería. Está previsto que las familias de Nuevo Comienzo accedan a una tarifa bonificada de 185 pesos mensuales. “Hoy venimos a mostrar que las obras se hicieron en los tiempos y de la manera que dijimos que se iban a hacer”, expresó el jerarca.

“En este barrio, donde viven 500 familias, no tenían agua potable y no tenían conexión a la luz y la electricidad, nosotros vinimos, en noviembre del año pasado hicimos los relevamientos, comenzamos las obras, lo mismo hizo un poquito después UTE, y hoy día todas estas familias tienen conexión al agua potable y están en proceso de tener también la conexión a la luz, y vemos cómo también se está poniendo el alumbrado público”, destacó el presidente de OSE.