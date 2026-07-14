Iglesia Católica ultima detalles de visita de León XIV a Uruguay: será en noviembre y probablemente no hable ante el Parlamento

Daniel Sturla ahondó en el cronograma preliminar de la gira del pontífice en nuestro país y dijo que aunque una visita al Legislativo es una posibilidad, “si suscita polémica, seguramente no hablará” allí.

Este martes, la Conferencia Episcopal del Uruguay celebró una jornada informativa para ahondar en los detalles y las minucias de los preparativos para la visita del papa León XIV a Uruguay como parte de una gira que muy probablemente ocurra en las primeras semanas de noviembre.

En una rueda de prensa, el cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, manifestó la “alegría enorme” que esto significa para los integrantes de la organización, dado que la última visita del máximo líder católico a nuestro país fue hace casi 40 años, con un “doblete” del papa Juan Pablo II en 1987 y 1988, recordó.

Consultado por las fechas en las que se espera que el sumo pontífice arribe al territorio nacional, el cardenal atinó a confirmar que posiblemente arribe al continente americano durante la primera semana de noviembre, como parte de una gira de entre cinco y diez días que involucra también visitas a Argentina y Perú.

En esa línea, dijo que en la Iglesia existe el “anhelo” de que Uruguay sea el primer país que visite el líder católico. A agregó que “hay muchos indicios de que va a ser así”, aunque recordó que aún es necesario aguardar el anuncio oficial del Vaticano, que, estimó, “seguramente [se dé] a finales de julio”.

Cronograma: Montevideo y Florida confirmados, aún se evalúa Paysandú

Respecto de los departamentos en los que estará León XIV durante su estadía en nuestro país, Sturla dijo que si bien también quedan detalles por confirmar, es un hecho que “sin duda” estará en Montevideo. Entre las prioridades de la Iglesia uruguaya, y con “una posibilidad muy cierta”, se avizora una visita al barrio Casavalle, un lugar que “está en el corazón” de la institución. “Nosotros queremos mostrarle al papa, de algún modo, todo lo que la Iglesia realiza”, sostuvo el cardenal, quien recordó que la zona es hogar de “una decena de obras sociales”. “Es importante que se las mostremos al papa y que también esas personas puedan tener un encuentro con el santo padre”, aseveró.

Otra de sus paradas será el departamento de Florida, donde se anhela que participe en una misa en homenaje a la virgen de los Treinta y Tres, la que se honra cada segundo domingo de noviembre con una fiesta y peregrinación nacional a la catedral departamental, una fecha que podría coincidir con la visita. “Yo creo que sería un regalazo”, expresó.

Añadió que también se pretende que el sumo pontífice “vaya a un departamento del norte”, el cual “posiblemente sea Paysandú”. El arzobispo reveló que el lugar fue visitado por un equipo “de avanzada” enviado por el Vaticano como parte de las preparaciones, lo que indica que hay posibilidades. Aun así, advirtió sobre las consecuencias de “levantar falsas expectativas”, y matizó que esa parada aún no se confirmó de forma definitiva.

Sesión extraordinaria del Parlamento: “Si eso suscita polémica, seguramente no hablará”

Por su parte, y luego de que se le consultara por sus compromisos oficiales, Sturla dio por hecho que el papa se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi, ya que el mandatario había trasladado una invitación al pontífice cuando visitó el Vaticano a mediados del año pasado.

Con respecto a la posible celebración de una sesión extraordinaria del Parlamento como parte de la visita, una solicitud que cursaron 20 legisladores pertenecientes a todos los partidos con representación parlamentaria –excepto Identidad Soberana– hace un par de semanas, el arzobispo indicó que, si bien “es posible”, no es algo que se estile. “No está en el pensamiento de la Santa Sede el que el papa visite los parlamentos de los países donde es invitado”, señaló, e indicó que los pocos casos en donde eso sucedió constituyen excepciones.

También apuntó a la controversia que causó la iniciativa: “Normalmente los papas no visitan los parlamentos, así nos lo han dicho, y como acá se ha prestado a cierta controversia, el papa no está para entrar en las polémicas que se pueden suscitar. El papa es un factor de unidad, y si eso suscita polémica, seguramente no hablará en el Parlamento”, sintetizó.