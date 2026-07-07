Intendencia de Montevideo lanzó mecanismo para alertar de la llegada del camión recolector de residuos

En las zonas donde se implementó el sistema de contenedores domiciliarios e intraprediales se habilitó una alerta por Whatsapp que notifica el viaje en tiempo real del vehículo.

La Intendencia de Montevideo (IM) lanzó este martes el mecanismo de notificación “Alerta camión”, que busca avisar a las personas que utilizan contenedores domiciliarios e intraprediales sobre el recorrido del camión recolector. El lanzamiento se realizó en el Centro Comunal Zonal 7 de Malvín y participaron el intendente de Montevideo, Mario Bergara, y su equipo de gestión, así como la alcaldesa del municipio E, Mercedes Ruiz.

Actualmente, en Montevideo hay casi 50.000 hogares que tienen este tipo de contenedores y la meta es llegar a 80.000 antes de fin de año. Quienes utilizan este sistema tienen que sacar los contenedores a la calle en los días estipulados antes de las 8.00. Con el nuevo sistema, que empezó a regir este martes, a las personas se les notificará cuando el camión salga a hacer su recorrido, cuando esté cerca de su zona y cuando culmine sus tareas. También se notificará si el vehículo sufre algún tipo de accidente o desperfecto que demore la recolección.

El director de Desarrollo Ambiental de la IM, Leonardo Herou, destacó en rueda de prensa que esto es “un paso más que damos en Montevideo en la transformación muy importante” que se está haciendo “a nivel de la recolección de los residuos”. “Nos permite cercanía, nos permite facilitar y de alguna manera mejorar el servicio que les damos a vecinos y vecinas”, resaltó el jerarca.

Herou recordó que el “hito” que se plantea la gestión de la IM en este período es llegar al medio millón de hogares con contenedores intradomiciliarios e intraprediales, “clasificando sus residuos y transformando una realidad que es posible”.