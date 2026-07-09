La banca de inversión que propone el PIT-CNT financiaría “ideas estratégicas” que no apoya la banca comercial, según AEBU

El secretario general del sindicato, Martín Ford, dijo que, para otorgar garantías las instituciones estatales en el sistema financiero deberían “formar un holding” con “sinergias muy claras para sostener este sistema”

El martes, una delegación del PIT-CNT se reunió con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y le entregó un documento con una serie de propuestas. Entre ellas, que el Banco República (BROU) lidere “el establecimiento de una banca de inversión en Uruguay que canalice el ahorro nacional hacia emprendimientos productivos que generen trabajo”.

El secretario general de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), Martín Ford, explicó a La mañana de la diaria que el planteo no es una novedad para el sindicato y se conecta con “la necesidad de que el sistema financiero estuviera a favor del desarrollo, del usuario y no solo de la rentabilidad”. La idea es establecer una “banca de segundo piso que supere la banca comercial y el rol que de hecho tiene, por carta orgánica, el BROU” pero que a su entender “ejecuta a medias” por “límites de plazo y límites de montos”.

Reparó en que no prevén una nueva institución, sino que dentro de la entidad financiera “podría haber un área de desarrollo” que focalice “políticas públicas para financiar el desarrollo de ideas estratégicas que los gobiernos quieran impulsar” asociadas, por ejemplo, a la tecnología, el medio ambiente u otras áreas que la banca comercial “generalmente no financia” por el riesgo y los plazos. Dijo que también “podría ser la CND”.

Señaló que apunta a “financiar proyectos de innovación o proyectos productivos que hoy en día no encuentran, en el sistema financiero nacional, apoyaturas”. “Es para financiar los proyectos productivos a otro nivel. No para financiar la familia o el consumo como funciona la banca comercial. De hecho, el BROU lo hace, lo hace muy bien y estamos convencidos de que lo debe seguir haciendo e incluso en algún momento postulábamos que debe profundizar como banca comercial y competir”, explicó.

Para capitalizarse, sostuvo que “existe una liquidez importante en los ahorros públicos que permitirían una base” pero también podría ser “con emisión de deuda” o “apalancamiento internacional”, pero con un “objetivo claro” hacia políticas de “mediano y largo plazo”.

Para dar garantías, las empresas públicas financieras deberían “formar un holding”

La segunda parte del planteo está asociada a las garantías necesarias para proteger al Estado ante los riesgos de financiar ese tipo de iniciativas. Ford dijo que las instituciones estatales en el sistema financiero y las empresas “deberían formar un holding, un pool de empresas del Estado” con “sinergias muy claras para sostener este sistema”.

“Con mecanismos como los fideicomisos que maneja República AFISA –que son herramientas de largo plazo para este tipo de inversiones–, como los seguros y los reaseguros que podría aportar el Banco de Seguros del Estado o el SIGA [Sistema Nacional de Garantías], hay una serie de institucionalidades” para ese fin, acotó.

Consultado por el rol de instituciones como la Agencia Nacional de Desarrollo, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación o el Instituto Nacional del Cooperativismo, aclaró que también son “altamente relevantes” para la propuesta y entrarían en la parte del “asesoramiento y seguimiento” para dar certezas a las inversiones.

El diálogo con las autoridades

Ford dijo que presentaron la propuesta a los presidenciables en la última campaña y tuvieron “intercambios ricos” respecto a que el sistema financiero no sea exclusivamente “procíclico”, respecto a que “cuando a la economía le va bien prestan más y están más activos y, cuando se contrae, inmediatamente empiezan a cerrar”. Agregó que, en situaciones de bajo crecimiento –como la actual–, mesetas o crisis, “si no tenés instituciones que sean contracíclicas” y “en los momentos de apriete salgan a promover los emprendimientos, evidentemente estamos en problemas”.

Sobre la reacción de Orsi, dijo que como candidato acudió junto con el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, y manifestaron que les “parecía interesante”. Ahora, señaló que “también recogió el guante como un tema de los que había que explorar”: “Creemos que tiene que haber un mensaje claro –y en definitiva fue lo que le solicitamos al presidente de la República– de avances concretos en estos aspectos”, remató.

Por último, respecto a si existen puntos de contacto entre la propuesta y el planteo del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, para permitir la inversión de la población en proyectos de las empresas públicas, respondió afirmativamente porque “la banca de desarrollo podría impulsar estos proyectos y participar”, por ejemplo, a través de fideicomisos como se hizo con los parques eólicos. “La presencia fuerte de la regulación y del Banco Central atrás, que esto lo maneje un holding de la banca pública, genera certezas que puede permitir que esto se desarrolle de forma virtuosa”, cerró.