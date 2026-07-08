Banca de inversión, compras de vestimenta nacional e impuesto al 1%: las propuestas del PIT-CNT a Orsi

La central sindical le entregó al presidente un documento en el que se propone “avanzar en la optimización y la eficacia fiscal, procurando reducir las fugas de recursos legítimos por la vía de la evasión y la elusión”.

En la tarde del martes, el presidente Yamandú Orsi recibió en la Torre Ejecutiva a una delegación del PIT-CNT, encabezada por su presidente, Marcelo Abdala. En una rueda de prensa al término del encuentro, Abdala comentó algunas de las propuestas que la central sindical le trasladó al mandatario, por ejemplo, la creación de “una banca de desarrollo” para financiar actividades productivas. Este y otros planteos le fueron entregados por escrito a Orsi, en un documento que posteriormente divulgó el PIT-CNT.

Allí, en un apartado sobre las empresas públicas, se propone que el Banco República lidere “el establecimiento de una banca de inversión en Uruguay que canalice el ahorro nacional hacia emprendimientos productivos que generen trabajo”.

También se plantea que el sistema de compras públicas contemple en mayor medida la producción nacional, ya que “el desarrollo de proveedores nacionales implica mejorar el saber tecnológico nacional y el trabajo en nuestro país”. A modo de ejemplo, se menciona la posibilidad de exigir “la proveeduría de insumos industriales nacional” en las obras que UTE tiene planificadas en materia de energía solar.

Otro ejemplo mencionado por el PIT-CNT para potenciar el vínculo entre la industria nacional y las compras del Estado refiere a “la necesidad de productos del sector textil”, ya sean uniformes, zapatos, sábanas, toallas, etcétera. Se señala que únicamente el Ministerio del Interior “necesita 9.000 uniformes”.

Otras propuestas

El documento también incluye un conjunto de propuestas para sectores específicos de actividad. Para el pesquero, por ejemplo, se propone la elaboración de un “plan de renovación de flota pesquera” y de una “política para la promoción de la reparación naval permanente y la construcción naval”. “Estamos en un sitio estratégico del [océano] Atlántico Sur y esto en el desarrollo de la industria de la reparación y construcción naval mejora nuestras capacidades industriales y logísticas”, señala la central sindical.

También en relación con el mar, se plantea que las embarcaciones que cumplen tareas de apoyo en la búsqueda de petróleo “sean nacionales”. En definitiva, se aboga por “políticas que prioricen el trabajo, la seguridad y el desarrollo de la actividad marítima uruguaya”.

Para la rama de comercio y servicios, en tanto, se pide la aprobación de una ley que establezca el 21 de junio de cada año como feriado pago para los trabajadores del sector.

En términos generales, el PIT-CNT pide avanzar en la reducción de la jornada semanal, de 48 a 40 horas, manteniendo el salario. También se solicita una norma que reconozca “los derechos laborales de los trabajadores de las aplicaciones” y una actualización de “los criterios y mecanismos de funcionamiento del registro de empresas infractoras”.

“Optimizar el gasto tributario”

Con respecto al proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que empezará a discutirse en el Parlamento este miércoles, la central sindical sostiene que resulta necesario fortalecer el Estado a través de la reposición de las vacantes existentes y de “la creación de nuevos cargos en aquellas áreas donde la falta de personal afecta el cumplimiento de las políticas públicas y la adecuada prestación de servicios a la población”. Se afirma que “la falta de personal en áreas de atención social, salud, infancia y controles fronterizos requiere revertir las políticas de restricción de ingresos aplicadas en años anteriores”.

En materia de recursos, el PIT-CNT insiste en la aplicación de una sobretasa de 1% en el impuesto al patrimonio para el 1% más rico de la sociedad, con el propósito de “financiar un plan integral para el abatimiento de la pobreza en hogares en donde viven niños, niñas y adolescentes”. Esto, no obstante, ha sido rechazado en varias oportunidades por el equipo económico encabezado por el ministro Gabriel Oddone.

La central sindical también sugiere “avanzar en la optimización y la eficacia fiscal, procurando reducir las fugas de recursos legítimos por la vía de la evasión y la elusión fiscal”. Se plantea “optimizar el gasto tributario, tendiendo a su nivelación con los países de América Latina”. Para eso, se propone “establecer un ámbito para la revisión de la matriz de indicadores que utiliza la Comap [Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones] para el otorgamiento de los beneficios y las exenciones fiscales” y “mejorar los criterios de otorgamiento, evaluación y control, así como los plazos de duración de los beneficios tributarios”.