Orsi recibió al PIT-CNT: en la Rendición de Cuentas “no se puede hablar de recorte” pero “hay un dilema presupuestal”, dijo Abdala

En la reunión con el mandatario en la Torre Ejecutiva, la central sindical planteó, entre otros temas, la posibilidad de crear “una banca de desarrollo” para promover actividades productivas.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este martes en la Torre Ejecutiva a una delegación del PIT-CNT, encabezada por su presidente, Marcelo Abdala. La central sindical había solicitado una reunión con el mandatario para conversar sobre las reivindicaciones que fueron planteadas durante el paro general parcial del 10 de junio. En el encuentro, el PIT-CNT también planteó un conjunto de iniciativas para la generación de puestos de trabajo y dialogó con Orsi sobre el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

“Estrictamente no se puede hablar de recorte, pero hay un dilema presupuestal”, expresó Abdala en rueda de prensa al término de la reunión, en referencia al proyecto presupuestal. El dirigente sindical dijo que el Poder Ejecutivo basó el presupuesto quinquenal “en parámetros de crecimiento del producto interno bruto que no se han dado”, y agregó que, “por ahora”, el gobierno continúa “rechazando planteos que pretenden transformar el sistema tributario del país en el sentido del que el que tiene más pague más”, en alusión a la propuesta de la central sindical de crear una sobretasa del impuesto al patrimonio para gravar al 1% más rico de la sociedad.

“Hay un dilema allí, porque hay determinadas necesidades establecidas en el presupuesto que están buenas, pero el asunto es cómo se financian”, insistió Abdala. No obstante, señaló que la financiación de la seguridad social y de las políticas destinadas a mitigar la pobreza infantil “se van a estar conversando” en el marco de la Estrategia Nacional para el Desarrollo, según les trasladó el gobierno.

El presidente de la central sindical sostuvo que este martes también plantearon “superar con mayor eficacia tributaria las formas de evasión que todavía existen en Uruguay”, así como también “revisar de una manera crítica el gasto fiscal que implican un montón de exoneraciones”.

Con respecto a la unificación de las transferencias monetarias, un planteo que fue incluido en la Rendición de Cuentas, Abdala afirmó que desde el PIT-CNT lo toman como “una conquista” del Diálogo Social, en el que la central sindical “acompañó todos los planteos que permitieran sintetizar, ampliar, mejorar los recursos destinados a abatir la pobreza infantil”.

Sobre el final del encuentro en la Torre Ejecutiva se incorporó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Además de Abdala, la delegación del PIT-CNT estuvo integrada por Javier Díaz, vicepresidente de la central; Alejandra Pereira, secretaria general adjunta; Carolina Spilman, secretaria de Género, Diversidad y Equidad; Nathalie Barbé, encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales, y Martín Ford, encargado de Relaciones Internacionales.

La propuesta de un banco de desarrollo

Otro de los planteos que llevó la central sindical a la reunión con Orsi fue “cómo vamos a financiar el desarrollo”. En ese sentido, el PIT-CNT le propuso al mandatario “la posibilidad de estudiar una banca de desarrollo”, con el objetivo de que se “pueda canalizar el ahorro nacional e invertirlo en el desarrollo de la producción”, comentó Abdala.

La creación de una banca de desarrollo fue una de las propuestas que la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) les presentó a los distintos candidatos durante la última campaña electoral. En diálogo con la diaria, Ford, secretario general de AEBU, dijo que el documento para un “sistema financiero como impulso del desarrollo del país” ha vuelto a ponerse sobre la mesa en el marco del diálogo en torno a la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Una banca “en favor de la productividad”, señaló, permitiría aprovechar “la fortaleza del sistema financiero, muy especialmente del Banco República”, para “atender el sector productivo”. A modo de ejemplo, mencionó la financiación de proyectos de ciencia, tecnología, ambiente o de pequeñas y medianas empresas. Otra de las propuestas consiste en trabajar en un “holding de los bancos del Estado que permita una sinergia entre las empresas estatales –no solo de los bancos, pero muy especialmente de los bancos del Estado– para potenciar la economía y el empleo de calidad”.

“Creemos que es una herramienta que tiene el país y que el gobierno debería llevar adelante”, señaló Ford, y apuntó que a Orsi “le pareció interesante”. Abdala sostuvo que el presidente manifestó que “le gustaría poder conversar las cuestiones del desarrollo, de manera que de allí también surjan ideas para las políticas públicas”.

“Puestos de trabajo de calidad” y reducción de la jornada laboral

Con relación a los “planteos específicos para generar puestos de trabajo de calidad”, la delegación del PIT-CNT planteó la posibilidad de “utilizar las compras del Estado como factor de desarrollo”, a través de la generación de proveedores nacionales. Asimismo, se resaltó la necesidad de tener “mayores exigencias de composición nacional” en las obras públicas, como, por ejemplo, las plantas de energía solar de UTE y la represa de Casupá de OSE.

En cuanto a las empresas estatales, Abdala dijo que en la reunión se conversó, “especialmente, sobre el rol dinámico que deben cumplir las empresas del Estado para desarrollar, por ejemplo, en manos de Antel, un sector tecnológico nacional de punta que desarrolle una inserción mejor de nuestro país en la actual revolución tecnológica”.

Por otra parte, sobre la iniciativa del PIT-CNT de reducir la jornada semanal a un máximo de 40 horas, Abdala señaló que esto forma parte del diálogo tripartito que convocó el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, y lamentó “terriblemente” que la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio y Servicios, la Asociación Rural y la Cámara Mercantil de Productos del País no hayan “querido dialogar, escuchar razones, poner pensamientos y fundamentos”.

En materia de inserción internacional, en tanto, la central sindical le pidió a Orsi que, dado que actualmente Uruguay preside temporalmente algunos organismos regionales, “haga un esfuerzo por la integración de América Latina y la complementación productiva”.

Otra de las preocupaciones que trasladó el PIT-CNT en el encuentro con el mandatario fue la escalada de femicidios que se registró en el último mes (cinco asesinatos por violencia basada en género), ante la cual reclamaron la implementación de “políticas públicas urgentes”.