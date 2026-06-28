“Más tiempo, más vida”: el PIT-CNT lanzará una nueva campaña a favor de la reducción de la jornada laboral

La Confederación de Sindicatos Industriales, responsable de la promoción de la iniciativa, afirma que existen experiencias que demuestran la viabilidad y los beneficios de la propuesta.

“Más tiempo, más vida” será el eslogan de la campaña que lanzará de manera oficial el próximo miércoles el PIT-CNT a favor de la reducción de la jornada laboral. La iniciativa será impulsada principalmente por la Confederación de Sindicatos Industriales, que mediante un comunicado informó que la reivindicación central será la disminución de la carga horaria semanal de 48 a 40 horas.

La presentación de la campaña se hará este miércoles a las 12.15 en la sede de la central sindical. Según supo la diaria, está previsto que en el evento hablen el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, la economista del Instituto Cuesta Duarte Alejandra Picco y la docente de la Universidad de la República Silvia Franco.

En el comunicado los sindicatos industriales destacan que en aquellos sectores de actividad que ya han conseguido una disminución del tiempo de trabajo –mediante la negociación colectiva– “las experiencias demuestran empíricamente su viabilidad y sus beneficios”. Por eso, se sostiene que se trata de “una conquista innegociable” que se pretende “universalizar para el conjunto de la clase trabajadora en la industria uruguaya”.

También se apunta que, a pesar de que “durante décadas” se ha discutido acerca de “la necesidad imperativa de avanzar hacia formas de organización del trabajo que dejen de estar subordinadas exclusivamente a la acumulación”, Uruguay “continúa estructuralmente rezagado frente a numerosos países que ya han comprendido que no hay soberanía nacional ni desarrollo productivo posible sobre la base de la extensión desmedida del tiempo de trabajo”.

La confederación afirma que “diversos estudios nacionales e internacionales han demostrado de forma concluyente que la reducción de la jornada laboral genera beneficios insustituibles para las y los trabajadores”. A modo de ejemplo, se mencionan la “conciliación entre la vida laboral y familiar” y “una mejora sustancial en la salud física y mental”, así como el acceso a “mayores posibilidades de descanso, formación intelectual y desarrollo personal”.

Se subraya que “el tiempo liberado por la reducción de la jornada no es ‘tiempo ocioso’ ni improductivo”, sino “tiempo para el cuidado de la familia, el desarrollo cultural, la organización comunitaria y la participación democrática”. Es decir, “tiempo arrebatado a la alienación para ser devuelto a la calidad de vida”.

Los sindicatos industriales señalan que, “a pesar de la abrumadora evidencia, el poder económico insiste en sostener discursos conservadores que intentan estigmatizar esta reivindicación, presentándola falazmente como una amenaza para la producción o el desarrollo nacional”. En ese sentido, se exige que la discusión “abandone los dogmas y se estructure sobre la base de información rigurosa”.

Por último, en el comunicado la confederación llama a “las trabajadoras, a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto a organizarse y reflexionar sobre la urgencia de avanzar hacia una distribución más justa, no solo del tiempo de trabajo, sino de la riqueza que nuestro esfuerzo colectivo genera diariamente”.

Los planteos durante la campaña y en el período pasado

En realidad, lo del próximo miércoles será un relanzamiento, dado que en agosto de 2024, en el marco de la campaña electoral, el PIT-CNT ya había planteado públicamente la necesidad de avanzar en una reducción de la jornada laboral.

En aquel entonces, Tabaré Viera, uno de los seis precandidatos del Partido Colorado, propuso avanzar hacia una semana laboral de cuatro días, por medio de la “fórmula alemana de 100% del salario, 80% del tiempo trabajado y 100% de productividad”.

El Frente Amplio (FA), en tanto, incluyó en sus bases programáticas, como una “acción prioritaria”, la promoción de “un régimen tributario y de protección social que asegure los mismos derechos a las personas, con independencia del tipo de inserción laboral que tengan”. “Atendiendo a los cambios en el mundo del trabajo, se implementará la reducción de la jornada laboral”, que “implicará que la jornada diaria máxima será de ocho horas y la jornada semanal máxima será de 40 horas”, estableció la fuerza política en su programa.

Previamente, en junio de 2023, la bancada de senadores del FA había presentado un proyecto de ley para reducir gradualmente la semana laboral, de 48 a 40 horas, en un período de cuatro años. La iniciativa, que no llegó a votarse en la pasada legislatura, fue desarchivada en marzo del año pasado.

Sin embargo, conforme a lo que establece el programa del FA, en el que se puntualiza que el cambio “se llevará adelante en el marco de la negociación colectiva”, el Poder Ejecutivo ha manifestado su voluntad de avanzar en este tema, en un principio, a nivel de los Consejos de Salarios y, posterior y eventualmente, mediante un proyecto de ley.