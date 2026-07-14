Manini Ríos: “En principio, vamos a dar los votos para la Rendición de Cuentas, pero vamos a tratar de mejorar el proyecto”

El líder de Cabildo Abierto dijo que “no darle la herramienta que el Poder Ejecutivo pide es darle en bandeja el argumento para después decir 'no cumplimos con nuestras promesas de campaña porque la oposición no nos dejó'”.

Luego de que la Coalición Republicana anunciara que no votará la Rendición de Cuentas en general, que tampoco será apoyada por Identidad Soberana, el foco quedó puesto en Cabildo Abierto (CA), que una vez más tiene la llave para que el oficialismo pueda aprobar el proyecto en la cámara baja, con sus dos votos.

El líder de CA, Guido Manini Ríos, fue consultado por la postura de su partido sobre el proyecto este lunes en una entrevista con el programa Desayunos informales de Canal 12. “Así como el año pasado [2025] dimos nuestros votos para que hubiera Rendición de Cuentas, en principio, vamos a dar los votos para la Rendición de Cuentas, pero, previo, vamos a tratar de mejorar el proyecto para que algunas disposiciones sean cambiadas o sacadas, vamos a tratar de que el proyecto sea mejor a nuestro entender”, expresó.

Manini Ríos agregó que “no votar un proyecto de Rendición de Cuentas, no darle la herramienta que el Poder Ejecutivo pide para llevar adelante sus políticas, es darle en bandeja el argumento para después decir ‘no cumplimos con nuestras promesas de campaña porque la oposición no nos dejó’”. “‘Esta oposición oligarca, imperialista, antipopular’, etcétera, todos esos epítetos que salen solos en el discurso de ciertos sectores, es lo que le estamos dando en bandeja no dándole las herramientas. Hay que tratar de que esas herramientas mejoren”, insistió. Por último, Manini Ríos dijo que “se está tiñendo esto de campaña electoral con tres años de anticipación, y eso no es bueno”.

A todo esto, el diputado colorado Conrado Rodríguez, integrante de la comisión que estudia el proyecto, subrayó en una rueda de prensa que el gobierno “tiene herramientas legales para poder darle incrementos a la primera infancia y no necesita de la aprobación de la Rendición de Cuentas”. Dijo que esto lo saben tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como los legisladores del Frente Amplio.

“Por lo tanto, no es cierto lo que se ha venido sosteniendo de que la coalición no le quiere dar esos recursos a la primera infancia. De hecho, en 2021 la Coalición Republicana estableció 50 millones de dólares anuales para la primera infancia en una Rendición de Cuentas, y recuerdo perfectamente que el Frente Amplio no acompañó la rendición en el voto general, y después terminó acompañando con sus votos este incremento”, señaló Rodríguez.

Asimismo, el diputado colorado sostuvo que las reasignaciones presupuestales van a correr, porque “ya se ha anunciado por parte de un partido que va a acompañar la Rendición de Cuentas, por lo tanto, los votos van a estar para que se pase a la discusión particular”.

A Oddone le “sorprendió” la conferencia de la coalición

A su vez, Gabriel Oddone, titular del MEF, fue consultado este mismo lunes en la radio Sarandí por lo que pasará con las transferencias para la infancia, dado que la coalición anunció que no votará la Rendición de Cuentas en general. El jerarca contestó que fue una parte de la oposición la que dijo que no votará el proyecto en general, por lo tanto, “hay votos potenciales en Cabildo Abierto”. Además, subrayó que confía en que en los 45 días de tratamiento en la cámara baja el gobierno pueda “establecer condiciones de negociación que eventualmente cambien la decisión que fue comunicada en conferencia de prensa”.

“Si tuviéramos votos negativos de parte del Parlamento en relación con el financiamiento del sistema de transferencias y el formato legal que le da esto, tendríamos que buscar otro camino, eventualmente, de una ley de alternativa. Pero convengamos que si no hay apoyo para algo de este tipo en una ley de presupuesto, que tiene plazos y que además rige el ordenamiento de la agenda política del año, va a ser mucho más trabajoso recorrer el otro camino”, expresó.

Además, Oddone dijo que se sorprendió el día de la conferencia de prensa de la coalición, porque había estado 48 horas antes en el Parlamento “y los legisladores, muchos de los cuales fueron protagonistas activos de esa conferencia de prensa, ni durante la comparecencia en la comisión de Diputados ni el día que los vi en la Comisión de Hacienda del Senado, me manifestaron, a pesar de que hablé con ellos, ninguna objeción de fondo ni ninguna objeción que pudiera llevar a un pronunciamiento tan apresurado”.