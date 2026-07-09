MGAP advirtió a productores por circulación de garrapaticida no autorizado y exhorta a su no utilización en animales

Desde la cartera advirtieron que el producto, denominado Fluaziver, no se está registrado ante los organismos competentes en nuestro país y que no es posible garantizar “su contenido, composición, calidad, seguridad ni eficacia”.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) emitió un comunicado en el que advierte por la circulación del garrapaticida bovino Fluaziver en el mercado uruguayo, y exhorta a productores, veterinarios, comercios y público en general a no utilizarlo, ya que no es un producto autorizado.

Desde la cartera indicaron que el producto “no se encuentra registrado ni habilitado” ante la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) ni el laboratorio Miguel C. Rubino de su División de Laboratorios Veterinarios (Dilave), conforme a lo establecido por la normativa nacional. Acotaron asimismo que la información que se refleja en la etiqueta del envase que contiene el medicamento, que enuncia que Fluaziver es un producto originado en Argentina, “resultaría inexacta”, dado que no existe registro de dicha marca ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria del país vecino –órgano encargado de su habilitación–, ni tampoco de “la firma registrante en país de origen”.

En el comunicado se advierte que la venta de Fluaziver “configura un fraude, al ofrecerse bajo un registro inexistente e inducir a engaño a productores, veterinarios y comercio”. También se añade que “al tratarse de un producto no registrado ni fiscalizado por el servicio oficial”, no es posible garantizar “su contenido, composición, calidad, seguridad ni eficacia, desconociéndose su verdadero origen y sus condiciones de elaboración”.

Desde el MGAP recordaron que “el uso de productos veterinarios no registrados representa un riesgo para la sanidad animal, la salud pública y la inocuidad de los alimentos de origen animal”, sumado a la posible “presencia de residuos que comprometan la comercialización y la imagen sanitaria del país en los mercados internacionales”. Es así que aconsejaron la no comercialización ni utilización de Fluaziver “bajo ninguna presentación”, y solicitaron a la población comunicarse con el departamento de Control de Productos Veterinarios, Sección Registro y Fiscalización de la Dilave –a través de la dirección de correo electrónico [email protected]– de constatar su ofrecimiento o comercialización.

“La DGSG continuará con las tareas de fiscalización y adoptará las medidas sanitarias y administrativas que correspondan, conforme a la normativa vigente, sin perjuicio de las acciones ante la Justicia que pudieran corresponder”, concluye la misiva.