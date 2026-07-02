Ministerio del Interior presentó el nuevo diseño del documento de identidad, que incorpora nuevos elementos de seguridad

El director de la DNIC, Ignacio González, explicó que el departamento comenzará a expedir el nuevo documento en los próximos días.

Como parte de las celebraciones por su 48° aniversario, la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), organismo dependiente del Ministerio del Interior (MI), presentó esta semana el nuevo diseño de la cédula de identidad, que involucra una serie de características que tienen como propósito fortalecer la verificabilidad del documento.

Según se recoge en el portal web del MI, el documento –que con el cambio adopta la denominación de “Documento Nacional de Identidad” (DNI), tal como estaba previsto en la ley de Presupuesto Nacional aprobada el año pasado–, “cuenta con tres nuevos niveles de seguridad”.

En una rueda de prensa, el director nacional de Identificación Civil, Ignacio González, expresó su satisfacción con los cambios y dijo que gracias a ellos el nuevo DNI será “un documento seguro, confiable y alineado a los más altos estándares a nivel internacional” con respecto a la identificación y “seguridad documental”. El jerarca explicó a la prensa que la DNIC comenzará a expedir el documento “en forma programada” durante los próximos días, tanto en Montevideo como en el interior del país, y “para aquellas personas que tienen el documento vencido [o] que tienen el documento extraviado”, así como casos en los que fue hurtado.

¿En qué consisten los cambios presentados?

De acuerdo con la información proporcionada por la cartera, los elementos de seguridad visibles que incorpora el nuevo documento son ocho. En primer lugar, y si bien su forma y material permanecen incambiadas con respecto al diseño anterior, se incorporará “un número de serie ubicado en el frente del DNI con un formato de 8 caracteres en total, 2 letras seguido de 6 números”.

A esto se le agrega una “ventana transparente” sobre el borde izquierdo del dorso de la tarjeta, algo que desde el MI indicaron que permitirá evitar la falsificación del DNI por parte de terceros “mediante la impresión en una tarjeta de policarbonato o un hidrógeno plástico”.

A los mismos efectos, la DNIC grabará cada tarjeta con un kinegrama sobre la fotografía principal. La imagen se puede apreciar al mover el documento y tendrá la forma de un tero, algo que permitirá combatir la falsificación o sustitución de fotografías. De la misma manera, también se inscribirán diseños al documento que solo pueden ser vistos mediante linternas, según se puede apreciar en un video difundido por el MI.

Por otra parte, se hará la “impresión digital de datos y huella dactilar [...] en relieve” y se implementarán tecnologías que permitan grabar imágenes “en diferentes ángulos por tecnología láser y de alta precisión”, de forma de “visualizar la fotografía de la persona y el año de nacimiento”.

Además, el documento pasará a tener una versión pequeña de la foto principal en su reverso y se utilizará tinta que cambia de color para imprimir símbolos que indiquen el tipo de DNI en el caso de un documento con chip; el símbolo es un rectángulo con un círculo en su interior, mientras que para los documentos que pertenecen a menores de edad tiene la forma de un ñandú.

¿Es necesario tramitar el nuevo documento?

Desde el MI aclararon que la introducción del nuevo diseño no significa que quienes poseen un documento de identidad vigente deban renovarlo. En ese caso, las personas deberán esperar a la fecha de vencimiento de sus respectivas cédulas para tramitar la renovación, cuando se les otorgará uno con el nuevo diseño.

Consultado al respecto, González expresó que el documento anterior, que se comenzó a expedir en 2015, continúa siendo seguro, y que los cambios obedecen a la necesidad de la DNIC de “seguir adelante” con la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías. “Esto es importante destacarlo: no es necesario venir para cambiar el documento porque sí”, resumió.