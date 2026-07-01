Oddone y la Rendición de Cuentas: “Estamos convencidos de que la economía lentamente está iniciando una senda de recuperación”

El ministro de Economía y Finanzas dijo que el proyecto presupuestal remitido al Parlamento supone “un esfuerzo del Poder Ejecutivo para poner el énfasis en los sectores más postergados”.

“Es una Rendición de Cuentas que tiene asignaciones presupuestales incrementales en cuatro áreas específicas: seguridad, educación, infancia y personas en situación de calle”, subrayó este martes de noche el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, minutos después de entregarle el proyecto de ley en mano a la vicepresidenta Carolina Cosse en su despacho. Está previsto que el texto ingrese ahora formalmente a la Cámara de Diputados para empezar su tratamiento. Se prevé que el equipo económico comparezca el 8 de julio ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja.

En conferencia de prensa, Oddone recordó que en 2025, a través de la ley de presupuesto, se hizo una asignación presupuestal prevista para 2027 que se mantiene, de “unos 2.000 millones de pesos, a los cuales se agregan unos 1.200 millones de pesos adicionales este año, que son asignaciones presupuestales incrementales, dirigidas exclusivamente a la unificación y el fortalecimiento del sistema de transferencias”. “Como ustedes saben, esto está dirigido a la primera infancia, para los primeros 1.000 días de la vida de niñas y niños”, agregó.

A su vez, Oddone explicó que, para poder priorizar las cuatro áreas, se trabajó en una “reasignación presupuestal importante, con racionalización de gastos, de aproximadamente 1.800 millones de pesos”. Por lo tanto, destacó que lo que habrá como asignación presupuestal incremental “respecto a lo que fue la gestión presupuestal de 2026 son aproximadamente 3.200 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones ya habían sido votados por el presupuesto el año pasado, y 1.200 millones son nuevos”. Agregó que “hay unos 1.800 millones de pesos destinados a estas áreas que provienen de reasignaciones y racionalizaciones de gastos que han sido trabajados por el MEF con cada uno de los ministerios y organismos públicos”.

El jerarca subrayó que, pese a que hay un incremento del gasto, “se mantienen las metas fiscales que fueron establecidas por el presupuesto anterior”. En ese sentido, señaló que una de las fuentes de financiamiento es la del impuesto mínimo global, que empezará a regir en 2027.

Además, como ya se había adelantado, Oddone señaló que habrá reducciones de gasto tributario; comentó que el “ejemplo típico es el de los vehículos eléctricos”.

El ministro agregó que van a trabajar “fuertemente”, como lo hicieron en 2025, “en una gestión activa del gasto, de manera tal de poder cumplir con las metas”. “Sabemos que es un escenario desafiante, pero estamos convencidos de que es factible y para eso está el equipo económico, para poder gestionar estos aspectos”, subrayó.

Oddone sostuvo que el proyecto supone “un esfuerzo del Poder Ejecutivo para poner el énfasis en los sectores más postergados”, y resaltó que el sistema de unificación de transferencias, en el que Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto —quien estaba a su lado en la conferencia—, “ha trabajado tanto”, fue una sugerencia que surgió del Diálogo Social.

“Sabemos que es insuficiente, pero es un camino que está destinado a hacer un uso mejor de los recursos que hoy se afectan y a incrementar los recursos que están previstos para ellos. Vamos a comprender aproximadamente a unos 50.000 niños el año que viene, de los 450.000 que es el universo aproximado de los primeros quintiles de ingresos en los que estamos trabajando”, explicó.

Por último, Oddone dijo que, “sin tirar campanas al vuelo” y sin volverse “autocomplacientes”, están “convencidos de que la economía lentamente está iniciando una senda de recuperación respecto de la segunda mitad del año pasado”. “Y si el escenario internacional acompaña -que todavía está muy incierto-, creemos que vamos a tener un año positivo en materia de actividad”, finalizó.