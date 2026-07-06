Orsi debía desde 2025 el impuesto de Primaria de una de sus propiedades

El presidente pagó su deuda antes de que se difundiera un informe de Radio Carve que señaló esta situación; Ojeda reclamó que dé explicaciones y Delgado dijo que si se confirma lo difundido, estamos ante un “hecho bochornoso”

Un informe periodístico de Radio Carve puso el foco este lunes en un inmueble que el presidente Yamandú Orsi tiene en Pinamar. Informativo Carve realizó consultas en la Dirección General de Registros y en el sistema de servicios en línea de la Dirección General Impositiva (DGI) sobre la situación tributaria de una casa que Orsi adquirió en octubre de 2024, y constató que tenía una deuda vencida del impuesto de Primaria. No se pagaba ese tributo desde enero de 2025, y también estaba vencida la primera cuota de 2026; con estas cuotas, más las multas y recargos, la deuda del impuesto de Primaria ascendía a 5.609 pesos.

El informe también señaló la situación de una segunda vivienda familiar de Orsi, que en este caso está desde febrero de 2025 a nombre de su esposa, Laura Alonsopérez, y que fue adquirida en 2010. Según imágenes satelitales de Google Earth, los periodistas concluyeron que esa vivienda presenta obras o mejoras en el patio que no figuran actualizadas en la documentación catastral disponible, y marcaron que esto podría tener impacto en el cálculo de tributos como el impuesto de Primaria y la contribución inmobiliaria ante la Intendencia de Canelones.

La respuesta de Presidencia

Frente a esta situación, Informativo Carve se comunicó con Camilo Cejas, que es dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) y figura clave en la comunicación de ese sector, e integra el círculo de personas más cercano al presidente. Sobre la deuda por el impuesto de Primaria, según Carve, Cejas respondió que la situación “está regularizada” y que la deuda se pagó después de que Orsi recibiera el mensaje del periodista que realizó el informe.

Sobre las obras realizadas en el otro inmueble, desde el entorno de Presidencia se contestó que “todas las obras fueron declaradas y pagado todo en el BPS” y que “se está en trámites de actualización de planos en la intendencia para eventual actualización en Catastro”. “Está en trámite el tema. La casa tuvo obras que no requieren de Catastro porque no modificó metraje, sino aberturas. Pero ya le encargó a la arquitecta que revise y mañana [por hoy, lunes 6 de julio] lo haga”, señalaron ante la consulta.

El informe se hace público a pocas semanas de otra polémica que envolvió al presidente Orsi, en ese caso por la compra de una camioneta Hyundai con un descuento de 25.000 dólares, vehículo que luego Orsi terminó donando a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). No es el primer caso de jerarcas de gobierno con deudas impagas: la exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Cecilia Cairo abandonó su cargo luego de que el programa La pecera de Azul FM informara que su casa no estaba declarada ante la Dirección Nacional de Catastro como tal –figuraba como terreno baldío– y, por lo tanto, no pagaba los tributos que le correspondían.

Un “hecho bochornoso” y “que dé explicaciones”: las críticas de la oposición

La situación generó en el mediodía de este lunes los primeros cuestionamientos de la oposición. El directorio del Partido Nacional encomendó a sus bancadas legislativas a elaborar pedidos de informes a distintos organismos para “confirmar los hechos”. “En el caso de que sea cierto, me parece un hecho bochornoso. Otro hecho bochornoso más en un presidente que es el primero en no cuidar la institucionalidad del país”, manifestó el presidente del directorio, Álvaro Delgado, tras la reunión del organismo nacionalista, y consideró que Orsi debería “dar las explicaciones” del caso.

Delgado sostuvo que “cuando uno es presidente de la República es el primer ciudadano, y tiene más obligaciones que derechos. Y tiene una responsabilidad política, ética, pero sobre todo, institucional. Entre otras cosas, dar el ejemplo”. “Tiene que dar el ejemplo en lo político, tiene que dar el ejemplo en lo ético y tiene que dar el ejemplo en el cuidado institucional. Y este tipo de cosas dan por tierra todo esto”, consideró.

Respecto del valor de la deuda, el presidente del directorio evaluó que “el monto no importa, porque si alguien reclama o dice en campaña que no va a subir los impuestos y después no solo impone impuestos y además los impuestos después no los paga, y es el presidente de la República, bueno, preocupa mucho más”.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado también trató este lunes el tema. Al término de la reunión, el secretario general de ese partido, el senador Andrés Ojeda, afirmó que el presidente “debe explicar” la situación y lo debe hacer “en una conferencia de prensa, respondiendo las preguntas de los periodistas”. “No pretendo dramatizar el tema de más ni mucho menos, pero sí creo que la ciudadanía merece explicaciones”, reclamó.