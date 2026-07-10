Para Fernando Pereira, el rechazo de la oposición a la rendición es “de las cosas que desencantan a las personas con la política”

El presidente del FA sostuvo que el expresidente Luis Lacalle Pou es uno de los responsables de la decisión tomada por la Coalición, en su calidad de “jefe simbólico”.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, expresó su repudio a la decisión de legisladores nacionalistas, colorados e independientes de no votar la Rendición de Cuentas en general, y acusó a sus integrantes de anteponer sus aspiraciones electorales a “mejorar la vida de la gente”.

Este viernes, en conferencia de prensa, Pereira dijo que dentro del partido de gobierno les “conmueve negativamente” la decisión anunciada por la Coalición Republicana el jueves por la tarde. El presidente del FA recordó que el proyecto de ley de Rendición de Cuentas incluye, entre otras propuestas, una serie de partidas adicionales destinadas a la primera infancia que buscan “atender el 50% de los niños de menores ingresos”. “Esto es cambiar la vida de los hogares que tienen menos recursos”, resumió, por lo que anticipó dificultades para la oposición a la hora de explicar “por qué toman esa decisión de este volumen”, que atribuyó a “recomendaciones poco vinculadas a la realidad de la gente”.

“Hay una parte que no han admitido: nosotros no hablamos de aplanadora, nosotros hablamos de un proyecto que se pueda discutir dentro del Parlamento, pero lo que han decidido en el día dos es no votarlo”, contrastó Pereira, que recordó que el mero hecho de no acompañar el articulado en general impide “tratar ninguno de los artículos que están dentro”.

El líder oficialista arremetió más allá, y sostuvo que quien debe asumir las responsabilidades al respecto es el expresidente Luis Lacalle Pou, en tanto es el “jefe simbólico del Partido Nacional” y de la Coalición: “No se ha expresado en estos días, pero mostró disconformidad con la conducción de su partido y toman como decisión rápidamente no votar la Rendición de Cuentas”, deslizó Pereira. “¿No va a decir nada en relación a que dejan a los niños sin partidas?”, cuestionó, entre otros aspectos. Y adelantó: “Si no dice nada, claramente va a quedar otra vez mal parado”.

“Hay un momento en donde se tienen que hacer cargo”, aseveró Pereira, que recordó que la población optó por el actual partido de gobierno y “examina cada cinco años”, en una clara alusión al ciclo electoral. En ese sentido, dijo que el hecho de que los partidos de la oposición “se arroguen el derecho de dejar a [...] familias de niñas y niños sin incrementos presupuestales” es algo “que uno no espera ver” y reparó que es “de las cosas que desencantan a las personas con la política”.

Es así que anticipó que el FA no solamente hará lo necesario para “salir a buscar” los dos votos que se precisan para aprobar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, sino que además prevé “hablar con el conjunto de la sociedad” sobre lo sucedido. “Así se comporta la derecha en el Uruguay: no es tan extrema como en otras partes del mundo, pero es tan cruel como en otras partes del mundo”, sentenció.

En este sentido, consultado sobre las negociaciones que deberá llevar adelante el partido de gobierno para capturar los dos votos que le faltan, y para lo que Cabildo Abierto (CA) aparece como el candidato claro, Pereira sostuvo que es necesario conversar con “la prudencia que hay que tener”. También reiteró su incredulidad para con los otros partidos de oposición, a cuyos representantes “les va a costar bastante” explicar la decisión tomada “con tres pavadas o tres titulares políticos”. “Por supuesto que cualquier dirigente político que no gobierna puede decir ‘pretendemos más’, pero lo que nunca habíamos visto es que pretendieran menos”, se lamentó el presidente del FA.

Igualmente, descartó las acusaciones que sostienen que su partido no acompañó las Rendiciones de Cuentas durante el gobierno pasado, cuando oficiaba como oposición, ya que en ese entonces el oficialismo contaba con “mayorías muy claras”. En ese sentido, destacó la “consistencia” del hoy partido de gobierno a la hora de “votar todas las cuestiones que eran para favorecer la vida de la gente”, algo que ejemplificó con las medidas adoptadas en pandemia por el gobierno de coalición y que la fuerza política acompañó “aun cuando las consideraba insuficientes”, ya que “hay que tener responsabilidad política”, sostuvo.

“¿Cuál es la cultura cívica? ¿Dónde están los valores democráticos? ¿Y dónde está la voluntad de diálogo que planteaba el presidente del directorio [del Partido Nacional], Álvaro Delgado, en campaña electoral cuando decía que si ganaban iban a dialogar?”, se interpeló, al tiempo que recordó que desde entonces, los partidos de oposición rehusaron participar en el Diálogo Social y el Congreso de Educación, al tiempo que “participaron con desgano [...] en el de seguridad pública”. “¿En qué lugar es que querían dialogar?”, remató.

Durante el intercambio con la prensa, Pereira también tomó oportunidad para manifestar su rechazo hacia las “groserías de todo tipo” vertidas desde filas opositoras. Incluso se refirió a un episodio protagonizado por la senadora nacionalista Graciela Bianchi durante la conferencia del jueves por la tarde, quien luego de que el periodista de TV Ciudad José María Caraballo efectuara una pregunta llamó a “cerrar” el canal, algo que calificó como “una barbaridad”.

“Claramente tienen definido ‘al gobierno ni un vaso de agua’, y con la frase ‘al gobierno ni un vaso de agua’ terminan no dándole a los niños con mayores dificultades, a los cooperativistas, a los policías, a los maestros, a los profesores. Es decir, están haciendo un desastre”, sentenció.