Partido Demócrata Cristiano defendió invitación a León XIV al Parlamento y cuestionó declaración de Fernando Amado

El sector del FA rechazó la afirmación de que “el Estado no se arrodilla ante ninguna fe” y señaló que el papa “se ha destacado por su firme compromiso con la paz”.

Junto con el diputado frenteamplista Álvaro Lima y otros 18 legisladores, el diputado del Partido Nacional y actual presidente de la cámara baja, Rodrigo Goñi, envió una nota dirigida a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, para “convocar a una sesión extraordinaria con el propósito de recibir al papa León XIV durante su visita oficial al país”, prevista para los primeros días de noviembre.

La iniciativa fue cuestionada por algunos diputados, entre ellos, el también frenteamplista Fernando Amado, quien en diálogo con la diaria consideró que “cuando se pretende usar la Asamblea General para rendir homenaje institucional a una autoridad religiosa se cruza una línea que el Uruguay batllista, moderno y republicano ya había resuelto hace más de un siglo”, y agregó: “Nuestro Estado no se arrodilla ante ninguna fe”.

En este marco, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) emitió este lunes un comunicado en el que se respalda la iniciativa impulsada por Goñi: “Compartimos plenamente que se curse dicha invitación al ámbito que constituye el principal espacio de representación democrática de nuestro país”.

Asimismo, el sector del Frente Amplio señaló que León XIV es el “jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, cuya soberanía es reconocida por la República Oriental del Uruguay y ante el cual nuestro país mantiene relaciones diplomáticas y acredita un embajador”.

En referencia a las declaraciones de Amado –a quien no se nombra directamente en el comunicado–, el PDC rechazó la afirmación de que “el Estado no se arrodilla ante ninguna fe” en este contexto y sostuvo que “recibir al jefe de Estado del Vaticano y líder de la Iglesia católica no implica arrodillarse ante una religión”, sino “actuar con el respeto institucional y el pluralismo que caracterizan a un Estado verdaderamente laico”.

“Nuestra sociedad se nutre y se enriquece del pluralismo en todas sus expresiones: políticas, culturales, ideológicas y religiosas. La laicidad reconoce y protege ese valor. Lo que sí rechazamos es el ‘laicismo’, entendido como una concepción que pretende excluir del espacio público toda expresión religiosa”, expresó el sector en el comunicado.

“Esa postura, lejos de fortalecer la convivencia democrática, promueve una forma de intolerancia que empobrece a nuestra sociedad”, agregó el PDC, y manifestó que “León XIV se ha destacado por su firme compromiso con la paz, el diálogo entre los pueblos y la defensa irrestricta de los derechos humanos, valores que también inspiran a nuestra República”.