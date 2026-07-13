Residencial clandestino: la INDDHH señaló la necesidad de “un reforzamiento de las políticas públicas” para las personas mayores

El Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDDHH) difundió un comunicado en el que expresa su “profunda preocupación ante los hechos conocidos en las últimas horas sobre el funcionamiento de un residencial para personas mayores en Montevideo, en el que fueron encontradas personas en condiciones incompatibles con la dignidad humana”.

Según consignó este fin de semana Telemundo, el residencial en cuestión operaba de forma irregular y se encontraba en la intersección de las calles Comercio y Mateo Cabral, en el barrio de La Unión, y fue intervenido por la Policía luego de que recibiera varias denuncias por llamados de auxilio provenientes de su interior. Una vez allí, las autoridades se encontraron con más de 20 de adultos mayores que se encontraban hacinados en el lugar.

En el comunicado, al que accedió la diaria, desde la INDDHH manifestaron haber constatado las condiciones inadecuadas del residencial tras una visita de oficio este lunes. También destacaron “la actuación de los vecinos que alertaron sobre la situación”, algo que sumado a una “rápida intervención de los organismos públicos” permitió “derivar a las personas residentes y activar los mecanismos de asistencia correspondientes”.

Es “imprescindible que se esclarezcan los hechos, se determinen todas las responsabilidades que correspondan y, sobre todo, se garantice la atención integral y la protección de las personas afectadas y sus familias”, manifestó la INDDHH.

Asimismo, recordaron que el tema es algo en torno a lo que la institución “viene trabajando desde hace ya varios años”, con especial énfasis en garantizar el cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, algo para lo que resulta necesario “promover la coordinación y realizar monitoreo del accionar de los organismos del Estado”, señalaron.

“Casos como este ponen en evidencia que una población envejecida como la de nuestro país requiere del Estado un reforzamiento de las políticas públicas hacia el sector para responder a sus naturales requerimientos”, concluye el comunicado.