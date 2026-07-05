Se celebró el 11° aniversario de la declaración del Paisaje Industrial de Fray Bentos como patrimonio mundial

La celebración incluyó la inauguración de un nuevo espacio de memoria e interpretación en el área de La Pandilla, un sector de profundo valor histórico y social dentro del sitio patrimonial.

Este fin de semana se conmemoró el 11º aniversario de la inscripción del Paisaje Industrial de Fray Bentos en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. La fecha invita a celebrar un reconocimiento de alcance internacional y, al mismo tiempo, a renovar el compromiso con la preservación de un legado que pertenece a toda la humanidad.

La gestora del sitio, la arquitecta Carolina Fiorelli, dijo a la diaria que el nuevo aniversario “representa una oportunidad para destacar el valor universal excepcional del sitio, fruto de una historia de trabajo, innovación e intercambio cultural que trascendió fronteras”, en referencia al rol que tuvo el frigorífico Anglo como proveedor de alimentos durante la Segunda Guerra Mundial.

El intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, destacó que desde la declaración del Paisaje Industrial de Fray Bentos como patrimonio mundial, hace 11 años, el trabajo ha sido intenso y constante. Señaló que en el predio donde funcionó el frigorífico Anglo actualmente está instalada la UTEC, con el primer Instituto Tecnológico Regional del Uruguay.

Asimismo, en el marco de la conmemoración se inauguró un nuevo espacio de memoria e interpretación en el área de La Pandilla, un sector de profundo valor histórico y social dentro del sitio patrimonial. Este espacio “rescata la historia de quienes habitaron y dieron vida al complejo industrial, recuperando un lugar estrechamente vinculado a la experiencia cotidiana de sus trabajadores”, explicó Fiorelli.

En sus orígenes, el área de La Pandilla albergaba a los peones que permanecían durante toda la jornada a disposición de la empresa, quienes pernoctaban y vivían en el lugar. Con el paso del tiempo, especialmente durante las primeras décadas del siglo XX, estas dependencias fueron transformándose en viviendas para familias y se convirtieron en un ámbito de convivencia que marcó la evolución social del establecimiento y de la comunidad que creció en torno a él. El testimonio de Alba Ruiz Giannecchini, exvecina que residió en ese lugar, da cuenta del auge del barrio hasta el desalojo que tuvo lugar durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

En ese sentido, la inauguración de este espacio constituye un homenaje a esos hombres y mujeres y representa una nueva instancia de puesta en valor del patrimonio cultural, permitiendo que residentes y visitantes conozcan y comprendan una dimensión esencial de la historia del Paisaje Industrial Fray Bentos. Con la recuperación del sitio se apunta a preservar la memoria de quienes, con su trabajo y su vida cotidiana, contribuyeron a construir una identidad que hoy forma parte del Patrimonio Mundial.

La celebración también tiene como propósito reconocer el esfuerzo de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a mantener vivo este patrimonio y a proyectarlo hacia el futuro mediante propuestas culturales, educativas y turísticas que fortalezcan el desarrollo de la comunidad y acerquen este legado a las nuevas generaciones. De esta manera, se busca que el patrimonio deje de ser únicamente un testimonio del pasado para convertirse en una herramienta de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva de futuro.