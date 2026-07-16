Se realizaron 2.324 incautaciones por un total de 1.292 millones de pesos en el primer semestre de 2026

La cifra de la primera mitad del año es similar a la de las incautaciones de todo 2024.

El Ministerio de Economía y Finanzas divulgó las cifras que dan cuenta de las incautaciones que realizó la Dirección Nacional de Aduanas durante el primer semestre del año. Según el documento, al que accedió la diaria, desde enero a junio de 2026 se realizaron 2.324 incautaciones por un total de 1.292 millones de pesos. En total, de 2022 a 2026, las confiscaciones fueron 35.846.

En lo que respecta a la cantidad de incautaciones, el documento comparó la cifra con el total que hubo en años anteriores y consignó que fueron 5.348 en 2025, 8.212 en 2024, 10.964 en 2023 y 8.998 en 2022. El valor incautado en la primera mitad del año, sin embargo, fue similar a los 1.382 millones de pesos equivalentes a los decomisos de todo 2024 y mayor que los 694 y 896 millones de pesos de 2023 y 2022, respectivamente, aunque menor que los 1.784 millones de pesos de 2025.

Sobre el tipo de mercadería, el informe consignó que el podio por cantidad está liderado por la categoría “vestimenta”, que se recuperó en 674 incautaciones y representó el 29% del total. A su vez, le siguen 636 incautaciones de “cosméticos y productos de limpieza” (27,37%) junto con otras 489 de “artículos para el hogar” (21,04%).

En un segundo escalón aparecen los grupos de “bebidas”, “vehículos” y “comestibles”, con 418, 409 y 387 incautaciones, en ese orden. También hubo 256 incautaciones de “calzado” y 251 de “cigarrillos”. Finalmente, las incautaciones de “repuestos”, “proteínas y suplementos deportivos”, “electrodomésticos y aparatos ópticos” y “medicamentos” no superaron las 200, mientras que “envases de plástico, lata, vidrio y diversos materiales”, “tabaco” y “combustible” no pasaron de 100.

En el ordenamiento por valor, sin embargo, el orden es diferente. Cuando el foco está en el aspecto monetario, la lista pasa a estar encabezada por “cosméticos y productos de limpieza”, ya que las incautaciones correspondieron a unos 729,14 millones de pesos. Los cigarrillos, por otro lado, tuvieron un valor de 178,50 millones de pesos y los vehículos de 162,82 millones de pesos. Por último, aunque las incautaciones de vestimenta alcanzaron los 59,58 millones de pesos y las de comestibles los 30,66 millones de pesos, el resto de las categorías se mantuvo por debajo de los 30 millones.

Finalmente, el reporte también discrimina por puntos de control aduanero. En un total de 20, la Aduana del Chuy centralizó 272 incautaciones por 22,85 millones de pesos, lo que representa el 11,70% del total en términos de cantidad y el 1,77% en lo monetario. La capital, aunque únicamente concentró 52 incautaciones y es un 2,24% del total, tuvo un valor incautado que ascendió hasta los 680,73 millones de dólares y superó el 52% del total.