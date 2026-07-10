Senador blanco Carlos Camy: “Si hay cosas dentro de la Rendición de Cuentas que son buenas, las vamos a votar”

El legislador opinó que uno de los problemas del sistema político es la falta de liderazgos y dijo que está “friccionado”.

Los partidos que integran la Coalición Republicana definieron no votar la Rendición de Cuentas en general. El senador del Partido Nacional (PN) Carlos Camy, que no estuvo en la conferencia donde se anunció, dijo a Panorama informativo que se trata de una “decisión coherente”, pero advirtió que el articulado contiene propuestas con “inspiración positiva” y “para desarrollar más la posición, hay que estudiarlo”.

Consultado respecto de si no votarlo en general, cierra la puerta al desglose, señaló que “en este caso la lógica es al revés” que la aplicada ante el presupuesto: “Si hay cosas dentro de la Rendición de Cuentas –que son decenas de artículos– que son buenas, las vamos a votar. Por lo menos yo no me voy a amputar la posibilidad de votar algo en lo que estoy de acuerdo que puede ser bueno, o lograr modificar o introducir cosas que son importantes”.

Lo anterior no será posible si Cabildo Abierto o Identidad Soberana no aportan sus votos, porque el oficialismo necesita dos. Para Camy, “puede suceder” y sería la “expresión democrática que se representa en los votos que hay en el Parlamento”, al tiempo que es “como si fuera una rendición de gasto cero, que han sido enviadas alguna vez, y no es ningún drama”. Llamó a “fundamentar con seriedad” y “estudiar cada uno de los artículos”.

Mientras algunos cuestionamientos opositores apuntaron a compromisos incumplidos, también señalaron que el proyecto “vuelve a aumentar el gasto público”. Camy señaló que “es lógico que algunas cosas que se reclaman requieren de más recursos” y que, al mismo tiempo, creen que “el gasto del Estado es desmesurado”: “Lo que no se ha precisado es que bajar el costo del Estado pasa tal vez por gastar mejor, no por dejar de gastar”.

En su opinión, el análisis de los últimos 20 años denota que “los márgenes de acción de los gobiernos son cada vez más chicos” y el “rubro 0” del Estado “cada vez deja menos margen para el gobierno que gana”, ante una “demanda muy importante que no puede cumplir y hay que priorizar”, lo que dispara la discusión respecto de dónde colocar los recursos. Dijo que “pasa por gastar mejor” y no por decir “todo el Estado está mal, todo lo privado está bueno”.

Problemas en el sistema político

Camy opinó que uno de los problemas del sistema político es la falta de liderazgos. Reparó en que durante los últimos 25 años gobernaron tres partidos y hubo “nombres que se repitieron con protagonismo principal y liderazgos positivos”, pero ya “no están”. Consideró que en el recambio el expresidente Luis Lacalle Pou es un “caso muy singular porque salteó una generación”, ya que “la interna del PN debería haber surgido desde la lógica de la generación de Jorge Larrañaga, [Alberto] Heber o [Jorge] Gandini”.

“Hoy Uruguay está en ese recambio y hay una forma de manejarse en la práctica política donde yo, a veces, extraño algunos liderazgos”, apuntó.

Un artículo de Búsqueda consignó que Lacalle Pou expresó a sus dirigentes preocupación por la conducción del PN. El senador dijo que “evidentemente no todos están trabajando como uno entiende la forma de trabajar” y que hay una “enorme cantidad de dirigentes” que “no han pisado muchos de los departamentos ni siquiera una o dos veces”.

En ese marco, apuntó que el sistema político “hace diez años que no puede encontrar acuerdo para cambiar el fiscal de Corte”. Alertó que está “friccionado” y, aunque en determinadas situaciones la “contribución al país puede ser más positiva cuando hay posiciones encontradas y que se marcan claramente”, no puede “no haber diálogo y no haber una relación de mejor relacionamiento político”.

Sobre el rol de la oposición, Camy dijo que no votar el proyecto de ley era “dejar en claro” que no comparten el rumbo del gobierno. Opinó que es preciso cuestionar iniciativas “en tanto también tenga una propuesta alternativa” y la oposición debe ser “constructiva”.

“La Rendición de Cuentas, estoy en contra. Creo que el voto negativo le aporta al gobierno y que la oposición le diga ‘por este camino me parece que no llegamos, queremos otro’. Creo que las modificaciones presupuestales que van adentro de algunos artículos hay que estudiarlas y las que están bien hay que votarlas”, acotó.

En las transferencias “el ánimo está bien”, pero falta inversión en infraestructura vial

Para Camy, es necesario “respaldar o dar crédito a lo que plantee el gobierno como respuesta” ante disconformidades. Como ejemplo, utilizó la iniciativa para patrullar con vehículos blindados militares: “No puedo de antemano, aun pensándolo y teniendo la opinión, decir que me genera dudas. Soy partidario de dar ese crédito”, aseveró.

En lo que respecta a la unificación y el fortalecimiento de las transferencias contenidas en la Rendición de Cuentas, señaló que “es claro que la pobreza en Uruguay se viste de infancia”. “Hay una ponderación del tema de la infancia y de los recursos canalizados ahí desde el gobierno, que yo creo que están bien orientados. Ahora discutiremos si alguno de los planes puede mejorarse o por qué no, y repreguntaremos, pero el ánimo está bien”, dijo.

Por último, dijo que ve “flojo” al gobierno en “el desarrollo de las obras de infraestructura vial” y señaló que “faltan inversiones estratégicas que propendan al desarrollo fundamentalmente descentralizado de Uruguay”. Como ejemplos, listó completar los “aproximadamente 60 kilómetros de vía férrea que faltan entre Estación Queguay y Salto capital”, o la construcción del puente Bella Unión-Monte Caseros.