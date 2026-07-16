Topolansky sobre la negociación con Cabildo Abierto por la Rendición de Cuentas: hay “líneas que no se pueden pasar”

La exvicepresidenta de la República dijo que si Cabildo Abierto no vota la unificación de las transferencias “hay un lote de soldados” que la reciben y el propio partido “caería en una contradicción”.

Los partidos de la Coalición Republicana (CR) no votarán la Rendición de Cuentas en general, una decisión que ha acaparado la agenda política en los últimos días. Al respecto, la exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky dijo a La mañana de la diaria que la decisión le sorprendió por la “velocidad” con que se anunció y debido a que “el ámbito parlamentario es de conversación, de diálogo, de negociación”. Sin embargo, matizó al decir que el debate “recién empieza” y cree que “se va a llegar a una salida”.

“La población en general no tiene por qué saber que para que una ley tenga viabilidad tiene que ser aprobada en general primero y recién eso habilita la discusión en particular. Por tanto, si no salen los votos para la discusión en general, el proyecto no camina: poner el freno en ese primer pasito es algo pesado”, criticó.

Topolansky reparó en que, durante la conferencia de la semana pasada en la que se anunció su postura, la CR “no estaba completa”. Además, indicó que “legisladores blancos y colorados se han seguido reuniendo” con organizaciones como el sindicato policial, por ejemplo, lo que sería “una contradicción” en el caso de no votar. Frente a la teoría de que lo hacen por la certeza de que Cabildo Abierto aportará los votos, dijo que eso sería “terrible” y puntualizó que “piensa mejor” y “respeta más” al Partido Nacional y el Partido Colorado.

La entrevistada también se detuvo en que esta es la “primera vez” que el oficialismo no tiene mayorías y faltan dos votos “para todo”: “Hay mucha población que recién se da cuenta de lo difícil que es para el FA tener que enfrentar esta novedad gracias a esa foto, así que yo no sé si agradecerle a la CR o pegarle”. Las negociaciones con los cabildantes suscitaron preocupación en sectores frenteamplistas por lo que podrían pedir a cambio, pero Topolansky reiteró que algunos militantes “no se habían dado cuenta de lo que significaba que te faltaran dos votos”, porque el presupuesto quinquenal “se salvó gracias al trabajo brutal de la bancada de Diputados”.

Sobre una eventual negociación, llamó a “entender hasta dónde podés ir” y explicitó que “hay líneas que no se pueden pasar”. Sobre los derechos humanos y específicamente el pasado reciente, aseguró que tienen “clara la posición” y no están “negociando sobre eso”. Además, dijo que si CA no vota la unificación de las transferencias “hay un lote de soldados, que son los funcionarios del Estado que ganan menos y que CA siempre ha peleado por ellos, que cobran eso”, y el propio CA “caería en una contradicción”.

Topolansky abordó la propuesta para crear una asignación social unificada para los niños, niñas y adolescentes incluida en el articulado. Dijo que es una “de las mejores medidas” de la Rendición de Cuentas porque “ese espectro de prestaciones se fue generando a lo largo del tiempo por realidades que se instalaban, pero tiene un cierto caos y a veces les complica la vida”.

Líderes en el FA: todos los sectores “tienen algún compañero o compañera interesante”

Reiterados sondeos de opinión pública registraron niveles crecientes de desaprobación al gobierno del presidente Yamandú Orsi. Topolansky catalogó las encuestas como “necesarias” y dijo que “hay que escucharlas”, pero subrayó que prefiere conocer “cómo fue la pregunta y el horizonte sobre el que se desparramó”, porque en recorridas barriales encuentra “inconsistencias” con los datos que arrojan estos estudios.

“El FA, en un lapso muy corto, perdió cinco líderes importantes –Tabaré, Danilo, Pepe, Mariano y José Díaz–, y eso, humanamente y en el corazón, uno lo siente, pero lo siente en la diaria”, apuntó. Frente a lo anterior, señaló que existe una “cantidad de potenciales compañeros” para transformarse en líderes, pero “todavía tienen que crecer”, ya que los liderazgos no se definen “por decreto”, sino que “se va generando producto de la historia, de la vida y de la militancia”.

Topolansky dijo que, en este momento, “todos los sectores del FA tienen algún compañero o compañera interesante”, aunque no aportó nombres. Llamó a ir “hacia un gran Congreso”, previsto para fin de año, que sea de “reflexión” y, más cerca del próximo proceso electoral, una nueva instancia programática donde “van a empezar a aparecer las puntas del iceberg” y se “juega” que serán “más de uno” los candidatos para 2029.

“Yamandú fue el candidato posible y con él ganamos la elección, y ganamos con un buen margen a pesar de la brutal campaña que le hicieron [en contra]. Yo, hasta el día de hoy, sigo pensando que hubo algo más detrás de esas dos mujeres que salieron un día a acusarlo”, aseveró sobre las acusaciones que recibió Orsi por parte de Romina Celeste y Paula Díaz.

Finalmente, señaló una “característica común entre Tabaré y Yamandú”, representada por el hecho de que “ninguno de los dos pasó por el Parlamento”. Eso implica que a Orsi “le cuesta entender algunas lógicas parlamentarias porque nunca estuvo ahí”, lo que se combina al hecho de que, tal como indicó, “los liderazgos no son por decreto” y profundizan “la fortaleza de los equipos”.