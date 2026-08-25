Dos documentalistas, uno de ellos nacido en Uruguay, fueron detenidos en Togo acusados de hacer “declaraciones falsas”

Sebastián Pérez Pezzani, nacido en Uruguay y residente en Francia, hijo de uruguayos exiliados en ese país, fue detenido el 27 de julio en Togo junto a Gaël Mocaër (francés) y Fred Vedomey (togolés). Los tres permanecen en prisión preventiva desde el 4 de agosto en Lomé, la capital de ese país. Según denunció la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), los tres estaban rodando en el norte de Togo un episodio del programa Les routes de l’impossible (Las rutas de lo imposible), un programa emitido por el canal público francés France 5, del grupo France Télévisions, producido por la empresa Tony Comiti Productions.

Fueron detenidos bajo la acusación de hacer “declaraciones falsas” y de irregularidades en los permisos de rodaje, fueron interrogados y sus equipos fueron incautados. Un comunicado conjunto de los ministerios de Justicia y de Seguridad de Togo señaló que los documentalistas utilizaron un dron en un área con restricciones de seguridad y que la autorización de rodaje presentada no cubría dicha zona ni estaba firmada correctamente para todo el equipo.

El director general de RSF, Thibaut Bruttin, sostuvo que el procedimiento fue “tan injustificado como desproporcionado” y reclamó la “liberación inmediata” de los tres. Los dos documentalistas contaban con una visa de trabajo y tenían permiso de rodaje expedido por el Ministerio de Turismo, Cultura y Artes para realizar el documental.

Tony Comiti Productions, productora del documental, declaró que “Gaël y Sebastian son profesionales veteranos y experimentados que, desde Francia hasta Togo, pasando por Indonesia, Filipinas, El Salvador o Venezuela, documentan la vida cotidiana de las poblaciones para una serie de reportajes que no tiene ninguna finalidad política”. “Simplemente contamos la vida de la gente. Viajaron a Togo provistos de todos los documentos oficiales requeridos y respetando plenamente la normativa administrativa vigente. Pedimos a las autoridades togolesas que les permitan regresar rápidamente con nosotros. Además, el estado de salud de uno de nuestros colaboradores es preocupante”, advirtió la organización, en referencia a Pérez Pezzani.

Asimismo, las familias de los dos documentalistas manifestaron, según consta en la web de RSF, estar “profundamente consternados por la privación de libertad” de sus familiares. “Gaël y Sebastián son documentalistas apasionados, profundamente comprometidos con contar la vida de las poblaciones que conocen y dar testimonio de sus realidades. Estaban en Togo para ejercer su profesión, nada más. Hoy nuestra preocupación es inmensa, especialmente por su salud. Sebastián está enfermo y su situación podría deteriorarse si no recibe atención médica. Esperamos una rápida resolución de la situación”, reclamaron.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) también exigió la “liberación inmediata” de los documentalistas y sostuvo que su privación de libertad es “injustificada y desproporcionada”. El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, consideró que “las posibles irregularidades administrativas no pueden justificar el encarcelamiento de periodistas que cumplen su misión informativa”.