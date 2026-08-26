El Frente Amplio despidió a Ruben Rada: “¡Hasta siempre, Negro!”

La partida de Ruben Rada, este miércoles, suscitó una serie de manifestaciones de varios actores políticos y sociales.

La presidencia del Frente Amplio (FA) emitió una declaración en la que manifiesta “profunda tristeza” por la pérdida de “una de las figuras más queridas, auténticas y trascendentes de la cultura uruguaya”, que “deja un enorme vacío”. Desde la fuerza política apuntaron que si bien “se va un artista enorme”, no es así en el caso de su obra, y resaltaron a Rada como una persona con “una manera profundamente uruguaya de sentir y expresar la vida”.

También remarcaron que el artista “fue mucho más que un extraordinario músico”, fue también una persona que “supo transmitir alegría aun en los momentos difíciles”, estaba “comprometida con su tiempo” y era “sensible frente a las desigualdades y cercano a la gente”. “Entendió que la cultura, además de celebrar la vida, puede ser una herramienta para construir una sociedad más justa, más solidaria y más humana”, acotaron, y destacaron “la capacidad de hacer de su arte una voz para quienes muchas veces no la tienen”. “Que sigan sonando los tambores, que siga viviendo el candombe y que tu voz continúe acompañándonos”, concluyeron.

En tanto, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, despidió a Rada en un breve posteo en X, en el que expresó que el artista “marca el ritmo desde hace mucho a todo el pueblo uruguayo”, y destacó su alegría, compromiso y talento. Es así que lo catalogó como “un exponente de nuestra cultura, generoso, que siempre estuvo donde y cuando su país lo necesitó”, y valoró que, “a pesar del dolor, el recuerdo es con la mayor de alegrías, como lo pidió siempre”. “¡Hasta siempre, Negro!”, concluyó.

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Rada estuvo “siempre del lado de los sectores populares”

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT destacó en un comunicado el valor de la música de Rada como “trinchera” durante la última dictadura cívico-militar, ya que el artista “supo esquivar la censura con canciones que sostuvieron un espíritu de resistencia y libertad” durante su paso por la banda Totem. “A lo largo de su vida acompañó con su voz y su figura las causas de los derechos humanos, la memoria y la lucha por una sociedad más justa, siempre del lado de los sectores populares de los que él mismo provenía”, recordaron.

Asimismo, desde el otro margen del Río de la Plata, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo difundió un comunicado en el que resaltó la solidaridad de Rada con la “búsqueda de los nietos y nietas” en nuestro país. En ese sentido, Abuelas destacó su participación en el Concierto por la identidad, celebrado en el teatro Solís en mayo. “Te vamos a extrañar, pero nos queda tu risa, tu solidaridad, tu humor y tu música para seguir llenando de alegría nuestra vida y nuestras luchas”, enuncia el comunicado.

En el ámbito del deporte, Peñarol dedicó un posteo en redes sociales al artista, un reconocido hincha del club. “Ícono cultural de nuestro país, ‘El Negro’ ha sido desde siempre y será eternamente un abanderado de nuestros colores”, recordaron desde el club mirasol, para destacar su figura como “dueño de un carisma único y de raíces profundas, multifacético [y] querido por todos”. “La institución abraza a familiares y amigos en tan difícil momento”, concluye el posteo.