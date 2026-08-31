El Ministerio de Ganadería anunció que entregará dosis gratuitas de hemovacunas para combatir la garrapata

Alfredo Fratti reconoció que la cantidad “no da para cubrir todos los terneros que nacen en el país, ni siquiera en aquellos departamentos que están más complicados”, pero “es un avance bien importante”.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) convocó este lunes a una conferencia de prensa para “dar una buena noticia”, en palabras del titular de la cartera, Alfredo Fratti. En el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, el MGAP dispuso la entrega gratuita de dosis de hemovacunas para productores que integran el programa Procría y el Instituto Nacional de Colonización. Fratti dijo que se trata de una “herramienta importante” para mitigar los efectos de la enfermedad que transmite la garrapata y anunció que “prontamente” se abrirá un laboratorio en Paysandú “para producir esta vacuna”.

En la conferencia de prensa, el coordinador del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, Carlos Fuellis, señaló que la hemovacuna evita la muerte de los animales enfermos. “Es una herramienta probada y comprobada”, subrayó. Fuellis informó que la cartera ya cuenta con 20.000 dosis, que se comenzarán a aplicar en setiembre; con este propósito, se puso a disposición un formulario en la página web del MGAP.

En una rueda de prensa, Fratti dijo que la garrapata supone unos 90 millones de dólares de pérdidas, “pero ahí está todo”, como “lo que gastamos en productos” y “los animales que se nos mueren”. “No tenemos discriminados por cada categoría, pero ese es el impacto que tiene, por eso es que es una campaña del gobierno nacional, y no solo del ministerio, por la importancia que tiene”, expresó.

Consultado sobre los residuos de garrapaticida que fueron detectados por China en contenedores con carne uruguaya, Fratti aclaró que actualmente no hay ningún mercado cerrado. “Lo que tenemos es algún frigorífico que está suspendido y estamos haciendo los trámites para que lo rehabiliten”, señaló. El ministro exhortó a “respetar los tiempos” en el uso de los productos veterinarios antes de “enviar al frigorífico”.

La vacuna del Pasteur “no alcanzó la eficiencia requerida”

Formalmente, el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata se lanzó el 26 de agosto de 2025, ya hace prácticamente un año. Días atrás, cuando asistió al Parlamento por motivo de la Rendición de Cuentas, Fratti informó que la producción de hemovacunas por parte de la División de Laboratorios Veterinarios se incrementó de 180.000 a 300.000 dosis, y también se asignó presupuesto “para adquirir en plaza otras 300.000 dosis” en un laboratorio privado.

“Es obvio que esto no da para cubrir todos los terneros que nacen en el país, ni siquiera en aquellos departamentos que están más complicados, pero es un avance bien importante y, además, ha sido muy bien aceptado por los productores, tanto que nosotros tenemos una lista de productores que quieren adquirir la vacuna y no conseguimos colmar las expectativas”, reconoció Fratti.

Por otra parte, el ministro mencionó que la hemovacuna “no es una vacuna propiamente dicha, ya que es a base de proteína y, por lo tanto, la ventaja que tiene es que causa una preinmunización de por vida que hace que, por lo menos, los animales no mueran de la enfermedad”. Esto, puntualizó, “no quiere decir que no levanten garrapata y que no haya que seguir controlándola”.

En el Parlamento, Fratti también contó la experiencia que tuvo la cartera con el Instituto Pasteur, cuya vacuna se presentó en abril de este año. Sin costo para el Estado uruguayo, “se realizaron pruebas y se inmunizaron 6.000 animales”, apuntó. Si bien agradeció al instituto, así como a los productores que inmunizaron a sus animales, el ministro reconoció que “la vacuna no alcanzó la eficiencia requerida”.

Según el titular del MGAP, el Pasteur “había hecho dos o tres pruebas en las que la vacuna había andado muy bien”. “El tema es que cuando uno hace un trabajo en un grupo de animales, una vez que se escala a veces no se tienen los mismos resultados que en el grupo”, apuntó. “El Instituto Pasteur continúa trabajando en mejorarla”, acotó.

Asimismo, Fratti anunció que a fines de julio “la Facultad de Veterinaria, a través de la Fundación Podestá, trajo dos vacunas cubanas que se empiezan a probar”. “Por lo tanto, no paramos con esa vacuna, el Pasteur sigue trabajando, hay dos vacunas cubanas y hay un laboratorio privado que está haciendo los estudios necesarios, con el control del Laboratorio Rubino, para ver si se tiene un mejor resultado”, destacó.

El ministro dijo que no se pretende “una vacuna que elimine el 100% de la garrapata”, sino una que “pase los umbrales del 60% o 70% de efectividad”. “Nosotros tenemos que bajar la población de garrapata”, subrayó.