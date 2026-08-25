Noche de la Nostalgia: 267 espirometrías positivas y 23 siniestros de tránsito en todo el país, sin consecuencias fatales

Operativo policial por la Noche de la Nostalgia, el 24 de agosto, en la plaza Fabini.

Este martes, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentó, con base en datos recogidos por el Sistema de Información Nacional de Tránsito (Sintran), un informe preliminar de siniestralidad vial tras el operativo que se realizó con motivo de la Noche de la Nostalgia y en el marco de la campaña “Vos también volvé”.

La Unasev, las intendencias de Montevideo y Canelones, el Ministerio del Interior (MI) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realizaron una salida conjunta del “operativo especial de seguridad, fiscalización y control” este lunes a las 19.00 tras concentrar en la plaza Independencia. Según el MI, contó con más de 660 vehículos y 1.760 funcionarios policiales.

El informe, al que accedió la diaria, abarca desde el lunes 24 de agosto a las 19.00 hasta el martes 25 de agosto a las 8.00.

En ese período de análisis se realizaron 13.687 controles de espirometrías en todo el país, de las cuales 267 fueron positivas (2% del total). A su vez, también se hicieron 528 controles de cannabis (THC) a nivel nacional y solamente nueve arrojaron resultados positivos (1,7%).

En lo que respecta a la siniestralidad vial, la Unasev informó que se registró un total de 23 siniestros de tránsito en todo el territorio nacional. De esa cifra, 22 fueron con heridos leves y uno involucró lesionados graves –dos motociclistas que tuvieron un siniestro con un vehículo en Soriano–, aunque desde la institución destacaron que “no hubo siniestros con consecuencias fatales”.

El conjunto de las jefaturas departamentales realizó un total de 5.275 espirometrías y 164 pruebas de THC, al tiempo que la Dirección Nacional de Policía Caminera efectuó 2.158 y 83, respectivamente. Los departamentos donde se registraron más espirometrías positivas fueron Montevideo (32), Canelones (21), Maldonado y Paysandú (diez en ambos casos), mientras que el resto no alcanzó las dos cifras.

“El principal dato que queremos remarcar es que no hubo siniestros con consecuencias fatales este año”, dijo en rueda de prensa Fernanda Artagaveytia, secretaria general ejecutiva de Unasev. Indicó que las tasas de positividad en controles de THC “han bajado sensiblemente” y lo achacó al trabajo junto al MI, la adquisición de los tests con la Junta Nacional de Drogas (JND), “la política de comunicación y, por supuesto, el trabajo en calle”.

Con todo, la catalogó como una noche con “un trabajo exitoso” porque, además de no haberse registrado fallecidos, disminuyeron los siniestros graves respecto a 2025, cuando fueron cinco. “El mayor éxito está en todo el trabajo que hicimos antes: en la planificación, en todo el trabajo que se llevó adelante y cómo pudimos trabajar de manera articulada con muchos de los organismos del Estado para llevar adelante una política de seguridad vial”, remarcó Artagaveytia.

Por otro lado, el MI informó que el personal policial “controló 8.813 vehículos y realizó 7.433 espirometrías”, al tiempo que hubo 134 vehículos incautados –incluyendo 93 motos– y 16 personas detenidas “por diversos motivos, entre ellos desacato”.

Canelones y Montevideo

En lo que respecta a la capital, la Intendencia de Montevideo (IM) informó que la fecha transcurrió sin “incidentes relevantes en los cierres de los locales y con una baja concurrencia de público en términos generales”.

Se fiscalizaron un total de 2.546 vehículos y se aplicaron 343 multas, al tiempo que seis automóviles y 67 motos fueron enviados al depósito. “Entre las principales irregularidades detectadas, 75 personas circulaban sin licencia de conducir y a 37 vehículos se les retiró las placas de matrícula”, afirmó la publicación. Se realizaron 1.819 espirometrías con 32 resultados positivos y hubo 23 pruebas de THC con un solo resultado positivo.

Por otro lado, el Cuerpo Inspectivo del Servicio de Convivencia Departamental realizó 129 inspecciones en lugares donde se desarrollaron espectáculos. En ese marco, se constataron 23 infracciones: 15 establecimientos no tenían autorización y recibirán sanciones de “entre 10 y 20 unidades reajustables (UR)”; otros cuatro incumplieron una intimación que les había prohibido realizar el evento y sus multas ascienden a 20 UR; otro incurrió en una violación de clausura por lo que le corresponde una multa de 54 UR y los tres restantes registraron otras infracciones cuya sanción varía “desde 2 UR hasta el máximo”.

Este medio también accedió al balance del operativo que realizó la Dirección General de Tránsito del gobierno de Canelones en coordinación con la Jefatura de Policía de ese departamento. Entre sus resultados, señalaron que “más del 95% de las espirometrías” arrojaron resultado negativo: solo 21 fueron positivas en un total de 656. En lo que respecta a las pruebas de THC, se hicieron seis y solamente una fue positiva.

“También se reportaron 177 actas de contravención, que consisten en constancias de falta, infracción o violación a las normas de tránsito. En cuanto a vehículos retenidos, el operativo retuvo tres motos”, indicaron. Con todo, la cantidad de vehículos controlados totalizó 430 autos, 41 motos y 12 vehículos de otros tipos.