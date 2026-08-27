Orsi afirmó que la reunión con los partidos políticos sobre la coyuntura internacional se hará la próxima semana

“Tengo esperanzas de que podamos hacer una con todos aquellos que quieran concurrir, por lo menos, para tener alguna referencia y pauta antes de la ida a Nueva York” por la Asamblea General de la ONU, expresó el presidente.

El martes, en el acto por la Declaratoria de la Independencia en Florida, el presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó su intención de reunirse con los referentes de la mayoría de los partidos políticos para conversar sobre política exterior, previo a su viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

En las últimas horas, Álvaro Delgado (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado) y Pablo Mieres (Partido Independiente) anunciaron que no participarían en ese encuentro, que fue postergado. Sin embargo, este jueves, Orsi afirmó en rueda de prensa que “lo más probable” es que la reunión tenga lugar la semana que viene. “Lo íbamos a hacer mano a mano con cada uno de los referentes, pero tengo esperanzas de que la semana próxima podamos hacer una con todos aquellos que quieran concurrir, por lo menos, para tener alguna referencia y pauta antes de la ida a Nueva York”, apuntó.

Consultado sobre si le sorprendió el pedido de suspensión por parte de Delgado –que motivó que tanto Ojeda como Mieres declinasen la invitación–, Orsi respondió que “podría ser”, porque en un principio hubo “acuerdo” en hacer la reunión y “después se generó alguna dificultad”. “Pero vamos a tener alguna reunión con la mayor cantidad de referentes posible”, reafirmó.

El presidente dijo que sus expectativas con respecto a la reunión es que “todos” tengan “claro” el mundo en que “nos estamos moviendo y cuáles son las señales que estamos recibiendo todos desde los que toman decisiones en el mundo”. “Eso está bueno ponerlo en colectivo o generar herramientas para que nuestro mensaje sea contundente, eso es lo mejor que nos puede pasar”, sostuvo. La idea original de la reunión la planteó Ojeda en una conversación telefónica que mantuvo con Orsi.

Orsi sobre FNC: “Estamos peleando para que se mantengan lo más posible en Uruguay”

Este miércoles, la empresa Fábricas Nacionales de Cerveza confirmó que el año que viene reiniciará las operaciones en la planta de Paysandú, pero no así en la planta de Minas. Consultado al respecto, Orsi dijo que esto último “es una mala noticia”, si bien puntualizó que en 2024 “ya lo habían decidido”.

“Los tiempos hicieron que se demorara [la decisión]. Ahora estamos peleando para que se mantengan lo más posible en Uruguay”, afirmó, y agregó que van a tratar de “acompañar el proceso para que menos gente se quede sin trabajo”.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, también habló en rueda de prensa e informó que su cartera “está compareciendo a las reuniones” con la empresa y “está haciendo un seguimiento” de la situación junto con el subsecretario de la cartera, Daniel Olesker.

“Hemos tenido reuniones también en el Ministerio de Trabajo y lo que tengo entendido del cronograma que hablamos la semana pasada es que esta semana se está en negociación sobre todo por el tema salarial y por las condiciones de trabajo”, señaló, y añadió que “una vez que se resuelva eso en ese ámbito” se volverá a las reuniones “donde todos los ministerios también están haciendo sus propuestas para ver cómo ayudan en esa negociación”.

Cardona dijo que la situación con la empresa está vinculada con “un tema de energía” y también de “fondos”, algo que se está trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas.