La coalición no irá a reunión con Orsi sobre coyuntura internacional: “Había más intención de foto que de otra cosa”, dijo Delgado

El presidente del Directorio del PN afirmó que “no estaban dadas las condiciones ni el clima” para el encuentro después de que el FA acusara a Lacalle Pou “con cualquier tipo de epítetos” por el caso Cardama.

En las últimas horas se terminó de materializar el ruido que hizo en filas blancas la invitación del presidente Yamandú Orsi a los referentes de la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria (todos menos Identidad Soberana) para conversar sobre la coyuntura internacional, de cara a la próxima asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tendrá su debate general a partir del 22 de setiembre.

El martes de noche, el presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, le pidió a Orsi postergar la reunión. En una conversación con el programa de streaming La quilla del PN, Delgado afirmó, en primer lugar, que no tiene claro cuál era el objetivo de la reunión y que cuando conversaron Orsi le dijo que después volvería a llamarlo “para confirmar el día y el tema”. En segundo lugar, señaló que la llamada fue el domingo, y el lunes el Frente Amplio (FA) dio una conferencia de prensa en la que “acusó directamente” al expresidente Luis Lacalle Pou de ser “el primer responsable político” del caso Cardama “por haber respaldado todo el proceso”. El oficialismo utilizó “cualquier tipo de epítetos, incluso habló de fraude al Estado”, cuestionó Delgado, y agregó que “en estas condiciones, bajo adjetivos, agravios denigratorios, no estamos para ir a una reunión que en realidad tenía mucho más de foto que de contenido”. “Yo creo que había más intención de foto que de otra cosa”, insistió.

Delgado indicó que en Uruguay, “si convoca el presidente, siempre hay una cultura cívica del país de que los partidos van”, pero en este caso “no estaban dadas las condiciones ni el clima para ir a una reunión, para ser claque y terminar, en definitiva, banalizando algo que para mí es muy grave”, en referencia a las acusaciones por el caso Cardama. Aclaró que la reunión quedó postergada “sin fecha” y que se hará “cuando las condiciones lo ameriten”. “El diálogo se construye, se genera, se cuida, y en este caso, primero tiran una bomba y después van y te quieren dar un beso. No es así”, cuestionó.

Así las cosas, una reunión que en principio iba a ser con todos los referentes juntos, terminará siendo un mano a mano de Orsi con Fernando Pereira, y luego con Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto –quien confirmó a la diaria que asistirá–. Ni Delgado ni el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, ni el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, concurrirán. Delgado confirmó que conversó sobre el tema con Ojeda y con Mieres el martes.

Ojeda y “el chaleco antibala”

Este miércoles, en una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, consultado sobre este tema, Ojeda subrayó que “primero está Uruguay, siempre”, entonces, las decisiones que tomen deben ser “con los mejores intereses del país por delante”. El senador colorado subrayó que conversa “bastante” con Orsi en forma privada, pero la mayoría de esas conversaciones “no trasciende”. La semana pasada, Ojeda le expresó al mandatario “una preocupación vinculada a la política exterior, de cara a la asamblea general de la ONU”.

“Que de repente sería bueno aunar alguna posición o criterio en ese sentido, porque es una instancia importante. Si se puede, se puede; si no, no. A partir de ahí, el presidente resolvió tomar acción y convocar a una reunión, y tuvo la delicadeza –que agradezco profundamente– de adjudicarme el planteo este martes”, subrayó Ojeda. Agregó que “también es real” y “no escapa nadie” que ahí, en donde estaba sentado, hubo una conferencia de prensa del FA “completamente en contra del talante del presidente”, porque Orsi busca “cierto diálogo”, pero el presidente del FA “y los principales legisladores del oficialismo se fueron al pasto, incendiaron toda la pradera, y la verdad que le complican bastante la vida” a Orsi “a la hora de buscar acuerdos”.

“La reunión se convocaba para el jueves, y los compañeros del PN, en virtud de esta conferencia del lunes, le pidieron al presidente la postergación de la reunión, a lo que él accedió, y yo también accedí. Pero que sea una postergación implica un plazo. La reunión podría ser la semana que viene, yo no tengo ningún problema, o dentro de un tiempo razonable que nos permita conversar no tan pegado a la asamblea de la ONU”, señaló. Insistió con que “la reunión debería hacerse en breve”.

Además, recordó que también en esa misma mesa del Palacio Legislativo el presidente del FA y la senadora del oficialismo Blanca Rodríguez lo querían “echar del Senado”, pero “nunca” dejó de ir a una reunión con Orsi por eso. “También es real y no escapa a nadie que es absolutamente necesario que el presidente intente bajarles la furia al presidente del FA y a los legisladores del oficialismo si pretende tener un diálogo con nosotros”, insistió.

El senador resaltó que “no hay nadie más coalicionista” que él, y eso lo asume, lo abraza y se hace cargo, pero eso no quita que no se pueda dialogar con Orsi. “A mí hoy me toca ser secretario general de uno de los partidos más importantes de Uruguay, razón por la cual tengo la obligación de tener diálogo con el gobierno y con el presidente. Estaremos de acuerdo o no, pero no podemos dejar de dialogar, y mucho menos cuando se trata de la imagen de Uruguay hacia el mundo, que me gustaría que fuera de las cosas más de Estado que podamos tener”, señaló.

Por último, Ojeda insistió con que le pide a Pereira y a los legisladores del oficialismo que los ayuden “a dialogar”. “Yo hablo con Orsi y es una cosa, pero entro acá [al Palacio Legislativo] y si no me pongo el casco y el chaleco antibala, termino baleado. Entonces, hemos llegado a este punto intermedio de tratar de hacer la reunión más adelante”, finalizó.

Mieres: el planteo del PN “es muy entendible”

Por su parte, Mieres dijo a la diaria que “no es una buena cosa que tengamos estas circunstancias” y “también es cierto que hay que hacer un esfuerzo para bajar la pelota” entre los distintos partidos. “Es muy entendible que el PN, bajo las críticas y los señalamientos que se hicieron en la previa, plantee una postergación. Es una postergación, no una cancelación, y ahora hay esperar a que las cosas vuelvan a su cauce y se podrá hacer la reunión, supongo yo”, sostuvo. Además, dijo que por ahora desde la Torre Ejecutiva no lo convocaron para tener una reunión individual con Orsi.

Mieres aseguró que desde “el principio” la reunión planteada era de Orsi en conjunto con los referentes de los partidos políticos, no en forma individual. “Eso fue así desde el principio, hasta que surgieron las declaraciones de algunos dirigentes del FA, y el PN le planteó la postergación al presidente, y la aceptó. O sea que anoche [por este martes] me fui a dormir con la cuestión de que se había postergado”, finalizó.

Lubetkin “tenía confianza”

Por otro lado, el canciller Mario Lubetkin también fue consultado por el tema en una rueda de prensa este miércoles. Dijo que “este es un país que tiene políticas de Estado como pocos otros en el mundo, y tenemos que demostrarlo todos los días”. En ese sentido, señaló que “tenía mucha confianza en la reunión de los líderes de todos los partidos políticos” que Orsi había convocado para este jueves, “porque en los temas internacionales, que no es solamente la política, sino también la economía y la vida de los ciudadanos, desde todo punto de vista, tiene que haber una articulación y un intercambio muy fluido entre los jefes de todos los partidos políticos”.

“Y sobre todo ahora, porque el presidente va a ir a la ONU y allí va encontrarse con muchísimos presidentes, va a tener muchísimas reuniones, en las cuales es muy importante que tenga la opinión de los diferentes líderes políticos, y que puedan intercambiar entre ellos. Porque nos está cambiando la realidad todos los días, y eso nos puede afectar mucho. Yo creo que vamos bastante bien, pero esto no garantiza que en el futuro vayamos así”, finalizó.