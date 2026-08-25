El gobierno es “bipolar” y precisa “un psicólogo”: blancos critican invitación de Orsi para dialogar por coyuntura internacional

“Un día te doy con un caño y al otro día te convoco porque la situación en la ONU está complicada”, criticó el diputado herrerista Rodríguez; y el senador Da Silva sostuvo que será “una reunión para la foto”.

Este jueves a las 16.00 en la Torre Ejecutiva el presidente Yamandú Orsi se reunirá con los referentes de los partidos Frente Amplio (FA), Nacional (PN), Colorado (PC), Independiente y Cabildo Abierto antes de viajar a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). El encuentro fue confirmado por el mandatario este martes en rueda de prensa, donde dijo que la idea surgió a partir de una conversación que mantuvo con el secretario general del PC, el senador Andrés Ojeda, y también es algo que ya “tenía en mente”.

“Pretendo intercambiar puntos de vista desde todo el arco de los partidos porque estamos en una coyuntura internacional compleja, donde hay que tener mucho cuidado, y es bueno tener diálogo, fundamentalmente con los jerarcas y con los jefes de los partidos”, sostuvo Orsi.

El anuncio del presidente trajo críticas en la oposición, particularmente en filas del PN. Apenas se hicieron públicas sus declaraciones, el senador blanco Javier García, líder del sector Alianza País, escribió en su cuenta de X que al otro día de que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, “y su bancada hacen un furibundo ataque” al expresidente Luis Lacalle Pou y a su gobierno “y lo responsabilizan por fraude [en referencia a los informes sobre Cardama], Orsi dice que invitará a los partidos a reunirse para hablar de su discurso en la ONU”.

“Quedó al descubierto, por confesión de parte, que todo el tema de las OPV [patrulleras oceánicas] tiene un solo objetivo y es político electoral: Lacalle Pou. El resto es sanata y operación política con ese fin. No mientan más”, escribió. Agregó que desde el oficialismo “de mañana agravian, atacan y acusan”, y luego “Orsi invita a diálogo de 'alto nivel'. “Parece un chiste. Te insulto y ataco, y al día siguiente me saco una foto sonriendo para las redes. Diálogo siempre, pero bajo insultos y ataques, no. Respetar para ser respetado. Si no, es falso todo. Así no”, insistió.

Por su parte, el senador Sebastián da Silva, del mismo sector, dijo a la diaria que “no hay ningún discurso trascendente en la ONU”, salvo el de los mandatarios Xi Jinping (China), Donald Trump (Estados Unidos), Narendra Modi (India) y Vladimir Putin (Rusia), y el resto “es turismo internacional”. Por lo tanto, sostuvo que en una reunión de Orsi con los referentes de los partidos políticos no puede surgir “nada que cambie la realidad ni climática ni de la delincuencia ni económica”. “Es una reunión para la foto”, finalizó.

A su vez, el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que una convocatoria de este tipo, con los líderes de los partidos políticos, es “bienvenida” y habla bien “de la institucionalidad democrática del país”, pero se ve empañada porque el gobierno de Orsi “se ha dedicado a agraviar, atacar y tratar de destruir lo que el pasado gobierno, dirigido por la hoy oposición, llevó adelante”.

Específicamente, sobre el caso Cardama, Rodríguez subrayó que Orsi participó de la conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva que en octubre de 2025 “dio inicio a todo este proceso”, entonces, “tan por fuera del tema no está”. Además, el diputado blanco sostuvo que en el último mes escucharon a legisladores del FA y a “actores de gobierno muy importantes agredir” a la coalición, tratándola casi que de “antidemocrática, por no acompañar la Rendición de Cuentas”.

“Entonces, bienvenida la convocatoria, pero, si se analiza en el marco de las circunstancias, al menos puedo calificar esta actitud del gobierno como bipolar, porque un día te doy con un caño y al otro día te convoco porque la situación en la ONU está complicada. Al gobierno le haría muy bien encontrar a un psicólogo y tratarse, porque un día te sopapeo y al otro día te abrazo”, insistió.

Sobre la reunión, Rodríguez se preguntó si dentro de los temas que se tratarán estará el voto de Uruguay para la secretaría general de la ONU, que cambiará de manos a partir de 2027, porque se imagina que Orsi no va a convocar a los representantes de los demás partidos para decirles “este va a ser mi discurso, ¿qué les parece?”.

Por último, en referencia a que el presidente señaló que la coyuntura internacional es “compleja”, Rodríguez dijo que Orsi usa esa palabra “muy a menudo”, entonces, la expresión ya “perdió jerarquía”. “Que la coyuntura internacional no atraviesa sus mejores momentos no es novedad, pero que esa sea la razón por la cual Orsi convoca a los líderes de la oposición... Los Reyes Magos son el 6 de enero”, finalizó.