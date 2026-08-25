En Florida, Orsi confirmó que se reunirá con los líderes de los partidos políticos ante una “coyuntura internacional compleja”

El presidente participó del acto por la Declaratoria de la Independencia, en el que la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, anunció la puesta en marcha de una cooperativa ferroviaria que trabajará en la línea hacia Rivera.

En el “día más importante de la orientalidad”, en palabras del intendente de Florida, Carlos Enciso, parte del pueblo floridense aguardaba a que comenzara el acto oficial de conmemoración del 25 de agosto de 1825, cuando en ese mismo lugar, en Piedra Alta, a la orilla del río Santa Lucía, se firmó la Declaratoria de la Independencia. El año pasado, por el bicentenario se colocó una placa conmemorativa de la fecha histórica.

Antes de que comenzara el acto, el presidente de la República, Yamandú Orsi, fue recibido con una diversidad de reclamos: un grupo del movimiento “cincuentones” que pedía ser recibido por el mandatario, vecinos de Casupá en contra de la represa que busca construir el gobierno en dicha localidad y también personas que piden la derogación de la Ley 19.580 sobre violencia basada en género. Más tarde en una rueda de prensa, luego del desfile cívico militar, el presidente aseguró que “no está en los planes” revisar dicha ley.

Luego de conversar con algunas personas que protagonizaron estos reclamos, Orsi, junto a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, fue saludado por la guardia de honor. Allí se encontró con Enciso y el diputado nacionalista de ese departamento, Álvaro Rodríguez Hunter.

Como todos los años, el presidente se ubicó a unos cuantos metros del escenario junto a representantes del gobierno y de la oposición, entre ellos, el presidente del Directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, para aguardar los discursos de los oradores: la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y el secretario general de la Intendencia de Florida, José Luis Curbelo.

En la previa a la llegada de Orsi, el intendente de Florida describió el 25 de agosto como “un día de unidad y no de división”, lo que “es importante para el país”. En ese sentido, en diálogo con la prensa en la plaza Asamblea, Orsi confirmó que antes de viajar a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas se reunirá con los líderes de los partidos políticos: el Frente Amplio, los partidos Nacional, Colorado (PC), Independiente y Cabildo Abierto.

El presidente dijo que la idea surgió a partir de una conversación que mantuvo con el secretario general del PC, Andrés Ojeda, y también es algo que ya “tenía en mente”. “Pretendo intercambiar puntos de vista desde todo el arco de los partidos porque estamos en una coyuntura internacional compleja donde hay que tener mucho cuidado y es bueno tener diálogo, fundamentalmente, con los jerarcas y con los jefes de los partidos”, dijo.

Consultado sobre sus expectativas con respecto al discurso que brindará en la Asamblea General de Naciones Unidas, Orsi respondió que se basan en “transmitir lo que Uruguay es en el mundo e incluso también hacer alguna aspiración de deseo, que algunas cosas dejen de estar como están”. El presidente subrayó que lo “mejor” que tiene Uruguay en ese tipo de “escenarios” internacionales “es nuestra propia historia y nuestros vínculos”.

Cincuentones durante el acto en Florida, el 25 de agosto Foto: Alessandro Maradei

MTOP firmó convenio para contratar cooperativa que mantendrá y rehabilitará línea ferroviaria hacia Rivera

Bajo el sol que finalmente se animó a salir e iluminar la formación rocosa, en el comienzo de su discurso Etcheverry subrayó que “el surgimiento de nuestra nación no fue un proceso ordenado ni estuvo libre de conflictos”, y que hace 201 años “no había una única manera de entender la independencia”, sino que “había posiciones políticas diferentes, distintos sentimientos de pertenencia e intereses que muchas veces chocaban entre sí”. “La revolución consiguió reunir voluntades diversas, pero esa coincidencia no significaba que todos imaginaran el mismo país”, sostuvo.

“No hubo unanimidad entonces y tampoco la hay hoy, pero tal vez lo más importante no sea buscarla, sino aprender a convivir con las diferencias y hacer que estas diferencias enriquezcan nuestra vida democrática en lugar de convertirse en una excusa para dividirnos”, afirmó.

Etcheverry resaltó que la independencia “no puede reducirse a una declaración jurídica ni a la existencia de fronteras”: “Un país puede ser formalmente soberano y, sin embargo, tener personas que no logran ejercer plenamente su libertad porque no acceden a una vivienda, a un trabajo digno, a servicios básicos como la educación, la salud y el transporte”.

De esa forma, marcó que “la libertad no puede ser un privilegio reservado para algunos”, sino que “tiene que poder vivirse”. La ministra dijo que para el gobierno de Orsi la libertad “consiste en que ninguna potencia extranjera decida por nosotros”, pero también en “que cada persona tenga posibilidades reales de decidir sobre su propia vida”. “La soberanía, además de defender nuestro territorio, implica tener la capacidad colectiva de definir cómo queremos desarrollarnos, dónde invertir, qué producir y de qué manera distribuir las oportunidades”, expresó.

En ese marco, señaló que “los más de 2.600 millones de dólares” que están destinados a obras y servicios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) “tienen un fundamento político claro” que es “conectar mejor a las personas, conectar mejor la producción y conectar a Uruguay con la región y con el mundo”. “Pero tan importante como el volumen de la inversión es la forma en que decidimos distribuirla”, agregó.

Etcheverry dijo que el gobierno invertirá en “los corredores logísticos que el país necesita”, pero también en “las rutas secundarias y terciarias”. Con esa premisa, dijo que se trabajará también, en conjunto con el Congreso de Intendentes, en la caminería rural, “en aquellas pequeñas localidades, en los accesos a pueblos”. “Las obras de mediano y pequeño porte también generan oportunidades de cambiar la realidad”, destacó.

Por otro lado, la ministra anunció que la semana pasada el MTOP firmó un convenio con el Instituto Nacional de Cooperativismo que permitirá contratar en las próximas semanas a la “primera cooperativa de trabajo ferroviario conformada con los 26 trabajadores de la fábrica de durmientes que tenía este departamento”. Etcheverry detalló que la cooperativa “asumirá las tareas de mantenimiento y rehabilitación de la línea ferroviaria hacia Rivera”.

Florida, el 25 de agosto Foto: Alessandro Maradei

Secretario general de la Intendencia de Florida reclamó por caminería rural

Por su parte, el secretario general de la Intendencia de Florida, luego de hacer un repaso histórico, destacó que el departamento es el segundo del país con mayor proporción de población rural. Además, dijo que el año pasado el interior del país originó el 86% de las exportaciones de bienes y que Florida “aportó el 4% de esas exportaciones”.

Florida es una de las principales cuencas lecheras de Uruguay y, en ese marco, Curbelo dijo que “uno de cuatro litros de leche que produce el país sale de acá”. Sin embargo, apuntó que “esa leche no sale por autopista”, sino “por caminos de balastro”. “No hay independencia posible para una familia que en invierno queda aislada, ni desarrollo posible para un productor que no puede sacar la leche”, advirtió.

Curbelo hizo énfasis en que por las lluvias intensas que genera el fenómeno El Niño, “en pocas semanas, sobre suelos que ya vienen castigados, vamos a estar hablando de caminos cortados, alcantarillas desbordadas y escuelas rurales sin acceso”. “No venimos a pedir que se repare después, venimos a proponer que nos anticipemos y que definamos ahora y no en diciembre cómo se sostiene la red por la que sale la producción cuando el agua la castigue. Anticiparse cuesta una fracción de lo que cuesta reconstruir”, manifestó, entre aplausos de los vecinos de Florida.

El jerarca dijo que el tema “hace rato dejó de ser un tema exclusivo de las intendencias”, ya que “cuando el país decide promover una inversión productiva, tiene que cerrar el círculo”. “La infraestructura por la que esa producción sale no puede terminar financiada por los vecinos y por los productores pequeños y medianos de la zona”, remarcó.