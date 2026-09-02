Asamblea Uruguay busca “consolidar” el espacio seregnista y defiende el “cuño astorista” del gobierno de cara al Congreso del FA

El presidente del sector, el ministro José Carlos Mahía, llamó a tener más cercanía con quienes piensan “parecido” y abogó por una “mirada constructiva”, porque, “frente a la izquierda, la única alternativa es la derecha”.

A casi tres años del fallecimiento de Danilo Astori, fundador y conductor histórico del sector, Asamblea Uruguay se encuentra ajustando su dirección con miras al Congreso del Frente Amplio (FA) “José Pepe Mujica”, que tendrá lugar a mediados de octubre. Luego de haber elegido a José Carlos Mahía como su presidente a finales del año pasado, y de llevar adelante diferentes espacios internos de discusión, en el sector se subraya la necesidad de “consolidar un espacio político” dentro del FA. En diálogo con la diaria, el ministro de Educación y Cultura apuntó que ese rumbo se buscará construir con el compromiso de la “renovación en unidad de la izquierda” y respaldando la gestión del gobierno ante la “situación crítica” que marcan las encuestas en términos de aprobación.

Días atrás, este camino fue reafirmado en una instancia denominada “Guiso fest”, que contó con la presencia de los principales dirigentes de Asamblea Uruguay y del presidente del FA, Fernando Pereira. Mahía destacó que, más allá de un presente en el que el sector tiene representación en el Poder Ejecutivo, los gobiernos departamentales y los municipios, es tiempo de empezar a “trabajar para consolidar un espacio político” dentro del bloque de Seregnistas –que integran, entre otros, Fuerza Renovadora y el Partido Demócrata Cristiano–, buscando que el FA se “fortalezca de cara a los futuros desafíos”.

El ministro marcó como primer hito el próximo Congreso del FA, como una oportunidad de fortalecer la “pluralidad” en el FA. “Creemos que el astorismo es un espacio fundamental para la izquierda uruguaya”, profundizó.

Consolidar el espacio político y el respaldo al gobierno

Acerca de cómo se consolidará el espacio político, Mahía destacó el rol de la juventud de Asamblea Uruguaya (Jota 21) como “un motor fundamental de las transformaciones que viene desarrollando el sector”. Asimismo, resaltó la presencia de dirigentes en todo el país y señaló que otro de los pasos en esa dirección es “la ampliación de la política de acuerdos”. Esto último, apuntó, tiene que ver con “consolidar la corriente ideológica y política a través de aportes programáticos” a la fuerza política.

Dichos “aportes programáticos” se plasmarán en el Congreso del FA, en el que Asamblea Uruguay se ha propuesto ser “uno de los espacios que respalden la gestión”. “Sabemos que hoy la gestión está en una situación crítica desde el punto de vista de las mediciones de encuestas, pero también estamos convencidos de que el rumbo estratégico es el correcto”, afirmó Mahía.

El ministro defendió la gestión liderada por el presidente Yamandú Orsi, que “está alineada con los objetivos del programa” del FA. Apuntó, además, que tanto la política económica como “las políticas de redistribución” que ha implementado la actual administración “son de cuño astorista”.

Mahía destacó el hecho de que, por más que el gobierno tuvo que enfrentar un “contexto mundial y regional que cambió drásticamente”, de todos modos ha logrado mantener el “rumbo estratégico”, en línea con el concepto de la “ética de la responsabilidad” que marcaba Liber Seregni.

El Congreso del FA y el apoyo a Fernando Pereira

“Nuestra definición de respaldo a Fernando Pereira tiene que ver con una gestión que ha mejorado al Frente Amplio, que lo ha puesto de cara a la sociedad y a la estructura militante”, sintetizó Mahía respecto de la reelección del actual presidente de la fuerza política, que se prevé que ocurra en el propio del Congreso del FA.

En el mismo sentido, Mahía destacó que la segunda edición del programa “El FA te escucha” “quizás sea más difícil”, porque ahora debe ser abordada “como una fuerza política gobernando”. Sin embargo, valoró que el FA “siga dando la cara y no pierda su contacto con la estructura, una de sus señas de identidad”.

Más allá de esto, y de cara al Congreso del FA, el referente de Asamblea Uruguay dijo que existen “nuevos desafíos”, en el sentido de que la fuerza política se pueda abrir “cada vez más a la sociedad” y también pueda “saber interpretar” las causas de los distintos colectivos. En particular, el ministro mencionó los “intereses” de los jóvenes, a quienes definió como “un sector fundamental para el desarrollo nacional”.

Mahía sostuvo que “también es un desafío” afrontar un nuevo Congreso del FA desde el gobierno. “Uno siempre apuesta a una visión autocrítica de la izquierda, pero autocrítica también significa tener una mirada constructiva y saber que, frente a la izquierda, la única alternativa es la derecha”, expresó el ministro.

Consultado por la defensa de la “pluralidad” dentro de FA y cómo impacta en eso el peso electoral que ha consolidado el Movimiento de Participación Popular, Mahía afirmó que, más allá de la coyuntura actual, “la enorme mayoría de los frenteamplistas son independientes”.

En ese sentido, el ministro dijo que la “responsabilidad” de Asamblea Uruguay está en trabajar en “una mayor capacidad de estar juntos” con aquellos que piensan “parecido”. “Es necesario para la construcción de una alternativa seregnista y astorista en la izquierda”, remarcó. Añadió que la consolidación de estos espacios es clave para “desarrollar” liderazgos de renovación ante la ausencia de figuras históricas como Astori, Mujica y Tabaré Vázquez.