Caggiani dijo que la discusión sobre los allanamientos nocturnos surge de un “intríngulis” en el Partido Nacional

El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani dijo que le resulta extraña la manera en la que se reinició el debate en torno a la implementación de los allanamientos nocturnos como instrumento de seguridad pública.

En una entrevista con Informativo de cierre de la diaria Radio, el senador oficialista hizo un repaso por la discusión en torno al instrumento, que reflotó tras la comparecencia de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. A esto le siguió el congreso de la lista 40 del Partido Nacional (PN), en la que también surgió el tema, algo que lleva a Caggiani a pensar que “mandataron al [presidente del directorio del PN, Álvaro] Delgado”, a abordarlo en su reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

“Me parece que hubo una reunioncita para marcarle los límites a Delgado”, evaluó el senador oficialista, hecho que enmarcó en el “modus operandi que está teniendo” el partido de la oposición. “Creo que ahí hay un intríngulis, están peleando cabeza a cabeza a ver quién manda en el PN”, aseveró, aunque también reparó en la figura del expresidente de la República Luis Lacalle Pou, que “anda ahí en las sombras, pero, dos por tres, está”. “Supongo que le habrán consultado, ¿no? Si no, hubiera dicho que no está de acuerdo”, agregó.

Es así que si bien consideró que “habrá que analizarla”, el debate en torno a la propuesta no es nuevo, y lamentó que el sistema político está “empantanado en discusiones viejas”. “Hay como cierta bajeza en algunos argumentos”, acotó, y repudió las recientes declaraciones del senador nacionalista Javier García, que en una rueda de prensa que consignó Telenoche sostuvo que no usar la medida implica “regalar” 12 horas del día al crimen organizado.

“Acá hay un conjunto muy importante del sistema de justicia, y entre ellos también el sistema policial, que está trabajando en otras cosas [y] que ha tenido resultados muy importantes”, planteó. También dijo que si bien el país atraviesa un panorama complejo “en materia de asesinatos” y que “seguramente va a ser un año bastante complicado” al respecto, eso no equivale a “que no se esté haciendo nada”.

De esa manera, apuntó que resulta necesario “cambiar las condiciones” para “regular mejor, investigar, llegar al responsable y [...], al mismo tiempo, después prevenir”. Afirmó que esto es lo que se está haciendo desde el gobierno y lo vinculó a otras acciones en el caso del último punto, como la unificación de transferencias a infancias y adolescencias, propuesta en la Rendición de Cuentas, y que permitirá “igualar oportunidades”.

En ese sentido, cuestionó el hecho de que la oposición le haya “cerrado la puerta” a, “por lo menos, valorar, votar e incluso discutir” al respecto, cuando, de acuerdo con una encuesta de Equipos Consultores, 64% de la población ve favorablemente la iniciativa. “¿Alcanza? No, no alcanza. Ahora, ¿con qué se están comparando estos muchachos?”, cuestionó.

En esa línea, aseguró que en el primer año del gobierno de Yamandú Orsi se invirtió “11 veces más en seguridad que lo que invertía Lacalle Pou”, mientras que en el segundo se “invierte hasta 32 veces más”. “Podés priorizar la seguridad, pero si no ponés recursos [...] lo demás es pura cháchara”, acotó.

Designación de fiscal de Corte: “Uno puede trabajar por solucionarlos o puede trabajar por empeorarlos”

El senador señaló la necesidad de que haya acuerdos en torno a la designación del fiscal de Corte, dado que podría llevar a fortalecer “un organismo que hoy está descabezado”, al carecer de “una fiscalía amparada y, sobre todo, aprobada por todo el sistema político”. “Es sin dudas una debilidad”, expresó. Es así que llamó a entablar una discusión “en serio”, ya que “si vos no tenes la cabeza bien, por mas que seas el Che Guevara –o el héroe que le quieras poner arriba de la mesa–, no vas a hacer bien tu trabajo porque no sentís un respaldo institucional”.

En ese sentido, consultado sobre cómo percibe el diálogo con la oposición al respecto, dijo que si bien “hay una pulsión de algunos actores de la oposición de cerrarse”, también existen “otros que están más abiertos”. Por ello, sostuvo que no es pesimista al respecto y consideró que “también hay que quemar etapas”. “Lo que sí creo es que esto es un problema; y bueno, a la hora de afrontar los problemas uno puede trabajar por solucionarlos o puede trabajar por empeorarlos”, valoró.