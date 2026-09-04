Carlos Enciso sobre la relación de los blancos con el gobierno: “Tiempo para marcar diferencias tendremos”

“Se la debo a los intendentes, que es una juntada más íntima”, dijo este viernes Yamandú Orsi para explicar la reunión que mantendrá el jueves en la estancia presidencial de Anchorena, en Colonia, con los 19 jefes de los gobiernos departamentales, encuentro que se dará en las mismas semanas en que el mandatario se reunirá con los líderes partidarios, aunque por otros temas, y tras fricciones por el “clima político” instalado, en parte, por la discusión sobre el caso Cardama y la Rendición de Cuentas. Para Carlos Enciso, el intendente nacionalista de Florida y actual presidente del Congreso de Intendentes, las instancias con el presidente de la República “siempre son positivas” y se genera un ámbito “de gestión”.

Enciso contó que el asado en Anchorena fue una promesa que les hizo Orsi a los intendentes en un almuerzo en 2025, y que la fecha la fijaron durante el acto por el Día de la Independencia, el 25 de agosto, en Florida, por lo que esta convocatoria y la que fue dirigida a los líderes partidarios “van por carriles diferentes”. En diálogo con la diaria comentó que el presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, lo llamó una vez que se difundió que se daría el encuentro para saber detalles de la convocatoria. “Hablé, con la confianza que tenemos, de cuál era la lógica nuestra y cuál es la lógica del partido en otros aspectos vinculados al gobierno. Nosotros estamos gobernando como partido casi el 80% del territorio nacional, somos 14 intendentes del Partido Nacional. Tenemos temas importantes, urgentes, de fondo, temas de coyuntura, y el vértice del relacionamiento nuestro en muchos temas con el gobierno de turno es el presidente. No podemos dejar de reconocer que estas instancias siempre son positivas e independientemente de otros escenarios, otros problemas que ojalá no se estén dando, pero que es una realidad netamente partidaria”, explicó.

Sobre el clima actual de debate político entre el oficialismo y la oposición, Enciso dijo que, en alguna medida, en Uruguay también se está dando lo que sucede a nivel mundial y regional, de un clima “mucho más crispado, polarizado, de inmediatez. Por las redes muchas veces vemos a figuras de primer orden formando opinión en los caracteres que te da un tuit o un hilo de la red. Han cambiado los escenarios. Antes había más diálogo, más raciocinio, más negociación. Enfrentamientos siempre hubo, pero yo me afilio a lo que dice Luis Lacalle: ‘Firmes en las ideas, suave con las personas’. A veces uno ve que el terreno personal y de descalificación es lo que gana en la coyuntura. Como que además la campaña electoral estuviera en un tramo final y las elecciones fueran en noviembre de este año y no en octubre de 2029, para lo que falta una enormidad. Entonces, los que estamos en lógica de gobierno –y no por primera vez– no podemos estar en campaña permanente, porque no gobernás”.

Además, valoró, tomando en cuenta las encuestas que han salido al respecto, que hay “una crítica al sistema político, a la agenda actual, y yo creo que esto cae en todos los partidos, de que a veces los problemas de la gente en la diaria van por un lado y el discurso y la discusión sobreactuada muchas veces van por otro. Entonces, ¿hasta dónde es bueno para el sistema democrático lo que estamos viendo? ¿Hasta dónde es representativo y lo que quiere la gente, que quiere soluciones?”. Como ejemplos de los problemas reales, el intendente de Florida marcó la inseguridad, “la economía que puede estar en un punto casi de estancamiento, que tenemos problemas sociales. Yo he marcado el tema de la demografía, la población y el vaciamiento de la campaña. Y que hay inequidades, hay en muchos uruguayos un endeudamiento galopante”. “¿Esos temas dónde se hablan? Yo creo que estas [personas], que yo creo querer representar o sentirme cercano por mi gestión, están recontra cansadas de escuchar todos los días hablar de Cardama. Y lo digo de un lado o del otro”, señaló, en referencia tanto al oficialismo como a la oposición.

Respecto de la negativa del PN de concurrir a una reunión multipartidaria con el presidente, Enciso consideró, al igual que Delgado y otros dirigentes nacionalistas como el senador Javier García, que “meter al expresidente Lacalle Pou con esa presunción evidentemente fue un exceso”, pero mencionó que no ha estado en esos debates. No obstante, marcó una postura más dialoguista y conciliadora: “Tiempo para despegarse vamos a tener. Llegado el momento, pasar raya desde lo local y decir: ‘Bueno, el gobierno en esto no cumplió, en esto más o menos, en esto hicimos las cosas coordinadamente… Pasar raya y salir a criticar, temporalmente para nosotros eso es en 2028 en adelante, ahora no. Porque la gente quiere soluciones, porque todos precisamos de todos en un país chico, centralista, dependiente. Tiempo para marcar diferencias y tribuna tendremos, y yo creo que eso de adelantar poco más que posturas de cuasi campaña electoral de intensidad, de fragor alto, no... Por lo menos los intendentes que tenemos más baqueta y más gestión de varios períodos no estamos en eso”.

Además, y con relación a su rol como jefe departamental, Enciso aseguró que “si nos quedamos en comentaristas de todo lo nacional que pasa, más acá o más allá de que podamos tener opinión en los ámbitos nuestros, con los compañeros, con las agrupaciones, estamos tocando la partitura de otro”.