Comenzó en Rivera la 21ª Marcha a Masoller en el marco de los 190 años del Partido Nacional

Cientos de jinetes y políticos partieron de la frontera Rivera-Livramento hacia el sitio donde cayó Aparicio Saravia. Álvaro Delgado asistirá al acto del domingo, mientras que Luis Lacalle Pou estará ausente por viaje.

Dio inicio formal la 21ª edición de la tradicional marcha “A caballo por Aparicio”, organizada por la comisión del Partido Nacional. La travesía, que congrega a agrupaciones tradicionalistas y militantes de todo el país, cobra en esta ocasión un significado especial al estar enmarcada en las celebraciones por el 190° aniversario de la colectividad política (1836-2026).

El punto de partida tuvo lugar en la ciudad de Rivera, con una concentración inicial en el Fortín. La columna de caballería recorrió la línea divisoria y la avenida Sarandí hasta ingresar al Parque Internacional, donde, frente al monumento al caudillo blanco, se hizo el toque de silencio y el encendido de la emblemática “Luz del Caudillo”. El trayecto continuó con honores en la plaza Artigas y ante el monumento al brigadier general Manuel Oribe, para luego emprender viaje hacia el destino final del itinerario, en Masoller.

Liderazgo político y arraigo popular

Entre los numerosos jinetes que integran la columna a caballo se destacan figuras políticas del Partido Nacional, como Natalia López, directora de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y excandidata a la Intendencia de Rivera, y Guillermo Besozzi, intendente de Soriano.

Besozzi valoró la respuesta del movimiento tradicionalista al señalar que la concurrencia superó las expectativas en este año jubilar del partido, al punto de generar dificultades de alojamiento para la comitiva. El jefe comunal relató que en esta oportunidad debió acortar tiempos trasladándose en vehículo hasta Rivera para sumarse allí a la cabalgata hacia Masoller –pasando previamente por la zona de Valle del Lunarejo–, ya que sus responsabilidades de gobierno le impedían tomar una licencia prolongada para hacer todo el trayecto desde El Cordobés, la histórica estancia de Saravia.

Asimismo, las autoridades remarcaron el profundo sentido cívico del evento. Besozzi destacó que la marcha reivindica a Aparicio Saravia no por una búsqueda de poder personal, sino por su histórica lucha por otorgarle el poder a la ciudadanía mediante el sufragio libre, las garantías electorales y el federalismo. Señaló también la transversalidad de su legado al recordar que la figura del caudillo trasciende sectores políticos, y mencionó como ejemplo el pensamiento del expresidente José Mujica, quien en diversas oportunidades se definió como de origen blanco y saravista.

Por su parte, Natalia López confirmó que a lo largo del trayecto se irán sumando senadores, diputados y delegaciones de marcheros provenientes de Artigas, Tacuarembó y Tranqueras.

Cada edición de esta marcha rinde tributo a los acontecimientos bélicos y al legado ideológico de la Revolución de 1904. El 1° de setiembre de ese año, en los campos de Masoller se libró el enfrentamiento decisivo entre las fuerzas revolucionarias de Saravia y el ejército gubernamental del Partido Colorado, bajo la presidencia de José Batlle y Ordóñez.

Durante aquel choque armado, Saravia resultó gravemente herido en el abdomen. Fue trasladado a través de la frontera hacia territorio brasileño, donde falleció el 10 de setiembre de 1904. Su desaparición física desarticuló al ejército nacionalista, lo que derivó en la firma de la Paz de Aceguá y consolidó las bases de las instituciones del Uruguay moderno.

Cronograma y confirmaciones para el acto central

La cabalgata continuará su trayecto en las próximas jornadas. El sábado llegará a la localidad de Tranqueras, donde se realizará el tradicional desfile urbano antes de emprender el tramo final hacia Masoller, ubicado a 28 kilómetros de la segunda ciudad del departamento de Rivera.

El arribo al monumento al general Aparicio Saravia está previsto para el mediodía del domingo, donde se celebrará el acto patrio formal. La ceremonia incluirá la lectura de la proclama, a cargo de un marchero elegido a tal fin, y el discurso oficial, al cuidado del presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

Por su parte, la organización ratificó que el expresidente de la República Luis Lacalle Pou no estará presente en la jornada por encontrarse en el exterior por compromisos asumidos previamente.