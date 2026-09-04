Lubetkin informó en el Parlamento sobre sus viajes a Roma: “El dinero público hay que cuidarlo y mucho”

“Ni en Italia ni en otro país nosotros damos el 100% de la agenda, porque no todos los encuentros son públicos”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores.

A instancias de la oposición, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, compareció este jueves ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores para informar sobre varios asuntos de política exterior que estuvieron en la agenda pública en las últimas semanas. Por ejemplo, la asistencia del embajador uruguayo en Estados Unidos, Daniel Castillos, a la cumbre encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se disertó sobre “el resurgimiento del terrorismo político”, con menciones al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Sobre esto último, el canciller dijo en una rueda de prensa que ante los legisladores de la comisión se hizo “el relato de lo que objetivamente pasó”. Señaló que en esa instancia se recibió “información muy importante” a partir de la participación de “muchos países”. “Naturalmente, con muchos teníamos una visión similar y con otros no; me refiero a visiones similares que teníamos con España, con Francia, con Rumania, con otros países de Europa y de fuera de Europa que fueron invitados”, mencionó Lubetkin, y puntualizó que al término de ese encuentro “no hubo ninguna resolución” ni tampoco “ningún escenario de continuidad”.

El canciller también fue convocado para exponer sobre el plan de trabajo del gobierno con relación a las presidencias pro tempore del Mercosur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que Uruguay tiene actualmente.

Lubetkin dijo que, en términos generales, en el último tiempo ha habido “muchas noticias positivas”. Destacó la reunión informal que hubo este miércoles entre los cancilleres del Mercosur, la visita del papa León XIV en noviembre y los efectos positivos del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE). “Yo creo que vamos en el camino justo. Todo camino justo tiene dificultades, todo camino justo tiene tropezones. Muchas veces hay que tener mucha paciencia, pero yo creo que vamos por el camino certero para el crecimiento de este país”, expresó.

“Devolví más del 40%”

El ministro también fue consultado este jueves por sus viajes al exterior, luego de que el semanario Búsqueda informase días atrás que en el último año se trasladó siete veces –con 48 días de viáticos– a Roma, ciudad en la que vivió antes de asumir el cargo.

Lubetkin comentó que a los legisladores se les entregó “un informe sobre estos viajes”. “Lo analizarán, nos harán las preguntas del caso y seguiremos el proceso de transparencia y cristalinidad, que es un aspecto absolutamente clave, tanto en la acción como en el manejo de los fondos”, expresó.

El canciller destacó que en el informe figura que se ha devuelto el 40% de los fondos. “Devolví más del 40%. Quiero saber cuáles son los porcentajes de devolución; creo que están muy por debajo de eso. El dinero público hay que cuidarlo y mucho”, manifestó.

Con respecto al fundamento de los viajes a Roma, Lubetkin mencionó, entre otras cosas, el cierre de la negociación del tratado con la UE. Recordó que el gobierno italiano era uno de los que habían planteado reparos a la iniciativa, pero finalmente terminó modificando su postura, lo cual fue clave para la firma del acuerdo.

“Ni en Italia ni en otro país nosotros damos el 100% de la agenda, porque no todos los encuentros son públicos y, sobre todo, porque en ese período estábamos concentrados en la negociación y había muchos aspectos de la negociación que no tenían un carácter público, sino que tenían un carácter reservado”, agregó.

Para el senador nacionalista Rodrigo Blás, hubo “una respuesta incompleta” del canciller. Lo que se informó en la comisión, sostuvo, “aclara muy poco más de lo que ya la prensa manejaba”, lo cual “obliga a pedir una ampliación de esas respuestas”.

“Hay 15 días en Roma sin una agenda oficial. De esos 15, cuatro o cinco podrían tener alguna excusa, [pero] los otros realmente no tienen excusa. Roma es un pasaje permanente en la vida del canciller, sin actividad aparente. Y hay tres pasajes internos de distintos lugares hacia Roma que no se nos dice por ahora quién los pagó, pero que, si los pagó el Estado, estamos ante un hecho grave”, advirtió el legislador nacionalista en una rueda de prensa.

Blás dijo que la oposición hará una “pausa”, a la espera de más respuestas del ministro. “No tenemos apuro. Vamos a pedir estas respuestas y en función de esas respuestas tomaremos las acciones que hay que tener”, señaló.