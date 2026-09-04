“No es la primera que recibo y no cambia el rumbo de mi gestión”, afirmó el ministro del Interior sobre la amenaza en su contra

Carlos Negro compareció ante el Parlamento por la Rendición de Cuentas; Andrés Ojeda dijo que se está yendo hacia el “período de más cantidad de homicidios de la historia del país”.

La Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda del Senado recibió este jueves a una delegación de Ministerio del Interior, encabezada por su titular, Carlos Negro. En el marco del tratamiento de la Rendición de Cuentas, Negro destacó en una rueda de prensa el fortalecimiento del patrullaje llevado adelante por la actual administración. “Estamos trabajando fuertemente en el tema del patrullaje; hemos aumentado el patrullaje en Montevideo, volviendo a tener una gran cantidad de vehículos”, resaltó. Mencionó además que en el proyecto presupuestal se prevé la incorporación de 100 vehículos patrulleros y 200 motos.

Sin embargo, más allá de ese aspecto, la discusión entre el oficialismo y la oposición volvió a centrarse en los homicidios. El senador colorado Andrés Ojeda dijo sentirse “perplejo” luego de la presentación que hizo Negro en la comisión y afirmó que, si uno se dejara guiar por lo que dice el jerarca, “Uruguay es Suiza en seguridad pública”. El legislador sostuvo que “es muy probable” que este sea “el período de gobierno con la mayor cantidad de homicidios de la historia de Uruguay”.

Ojeda señaló que, si bien el Ministerio del Interior no ha dado los datos del último trimestre, la tendencia marca que se va camino al “período de más cantidad de homicidios de la historia del país, la mayoría de ellos vinculados al narcotráfico”. “Están todos los barrios sometidos a los tiros”, manifestó el senador colorado.

Nicolás Martinelli, exministro del Interior y senador suplente del Partido Nacional, también cuestionó la presentación de Negro, que tuvo datos “tergiversados” y “antojadizos”. Enfatizó que el “aumento de las tentativas de homicidios” que se está registrando abre la puerta al “cierre de un semestre que se convierte en el segundo más violento de la historia de nuestro país”. Señaló que los meses de julio y agosto suman cada uno más de 40 homicidios.

“Es muy probable que 2026 termine cerrando como el año con más homicidios en la historia de nuestro país”, subrayó Martinelli. “A nivel interanual los homicidios crecen un 18%, pero desde que se empezó a implementar el Plan de Seguridad Pública, los homicidios crecen un 30%”, agregó.

En respuesta, Negro sostuvo que “el dato firme es que cuando este gobierno comenzó se encontró un gobierno que había dejado la mayor cantidad de homicidios en toda la historia, el gobierno de la Coalición Republicana, con 132 homicidios más”.

El senador del Frente Amplio Eduardo Brenta, por su parte, destacó la “caída de los homicidios” que hubo durante el año pasado, si bien reconoció que en el presente “hay cierto crecimiento”. El legislador cuestionó las afirmaciones de la oposición, dado que no se han “escuchado propuestas respecto de cómo mejorar esta situación”. También remarcó que la actual gestión solo lleva “un año y medio” al frente de la política de seguridad y se negó a participar en la “adivinanza” de “pronosticar” el resultado de los cinco años, tal como hizo Ojeda.

Las amenazas a Negro y Ferrero

Por otra parte, el ministro del Interior fue consultado sobre las nuevas amenazas de muerte que recibió en las últimas horas, que también incluyeron a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. “Las amenazas siempre son algo bastante feo de escuchar y en particular cuando recaen sobre uno”, expresó. Pero puntualizó: “Después de más de 30 años de carrera, no es la primera que las recibo y no eso cambia el rumbo del trabajo de mi gestión ni de la de mi equipo”.

Las amenazas, señaló el ministro, “suelen provenir de personas vinculadas al crimen organizado, y estas personas suelen tener en su prontuario delitos graves, así que no cambia el denominador común”.

Brenta, por su parte, dijo que esta amenaza “no impide para nada” que se siga trabajando en “fortalecer la presencia del Estado”. El senador frenteamplista destacó que, a pesar de estas situaciones, “el Estado no se ha retirado a ningún lado ni la Policía ha dado marcha atrás en ninguna acción”.

Por otra parte, Brenta sostuvo que la actual gestión no solo se ha enfocado en “los aspectos represivos”, sino también en “fortalecer los aspectos vinculados a la vivienda, al trabajo comunitario, al empleo, a los salarios, elementos que evidentemente den opciones diferentes a los jóvenes para no encaminarse por la vía del delito”.

Con respecto a las amenazas, Martinelli dijo que “es normal recibir amenazas de gente que está en la cárcel”. Recordó que así le pasó a él mismo cuando estaba al frente de la cartera, al igual que a los exministros Jorge Larrañaga y Luis Alberto Heber.

No obstante, Martinelli llamó a “estar atentos” a que esto no comience a ocurrir con “más asiduidad”. “Habrá que hacer los análisis de seguridad pertinentes para reforzar a esas personas y evitar que esto pase de una amenaza a un hecho concreto”, afirmó.

Ojeda, por su parte, dijo que la reciente comparecencia de Ferrero ante el Parlamento, también a propósito de la Rendición de Cuentas, “dejó todas las alarmas prendidas”, ya que “la Fiscalía está en el CTI financiero”. Agregó que la Fiscalía “no tiene plata para empezar a funcionar el año que viene” y que esto repercute de manera negativa en la seguridad pública. En ese sentido, adelantó que presentará artículos aditivos para mejorar los recursos asignados a la Fiscalía.

“No quiero llegar a tener la muerte de un fiscal para entender que tenemos que tener dinero dispuesto para la protección”, manifestó Ojeda. El legislador contó que, durante su comparecencia, Ferrero relató “situaciones de amenaza y riesgo de los fiscales”, algunas de ellas que quedaron “fuera de acta”. “El vidrio que da a la calle de la sala de reuniones de la Fiscalía General de la Nación ni siquiera está blindado”, comentó, a modo de ejemplo.

Violencia en el deporte

Por otra parte, Martinelli informó este jueves que presentará un artículo aditivo para que la seguridad dentro de los estadios de fútbol quede bajo responsabilidad del Ministerio del Interior. Consultado al respecto, Negro respondió que “la presencia de la Policía en las canchas no es una novedad”. Afirmó que la Policía “ingresa” como a “cualquier espectáculo privado cada vez que así lo ameritan las circunstancias”.

Más allá de eso, el ministro señaló que en el Plan Nacional de Seguridad figura “la intención de conformar una guardia específica para espectáculos deportivos”. Esto, sostuvo, “garantiza” que los “servicios de patrullaje y vigilancia de la Policía” no se vean “resentidos” en el área metropolitana cuando hay este tipo de espectáculos. Agregó que se está trabajando hace un mes sobre esto con la Asociación Uruguaya de Fútbol.

La creación de esta guardia estaría acompañada por “alguna reforma normativa”, agregó Negro. También informó que este jueves se envió un decreto al Poder Ejecutivo que contempla “la necesidad del acatamiento estricto de las órdenes de no ingreso o el impedimento del ingreso de algunas personas” a los espectáculos deportivos.

Con respecto a la nueva guardia, Negro dijo que ingresará a los estadios “en la medida en que las circunstancias lo ameriten”. Apuntó que, por sus características, “va a sustituir a la función de muchos de los empleados que hoy son de empresas privadas de vigilancia” que trabajan en las instalaciones deportivas.