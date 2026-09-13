Cooperativas de vivienda participarán en la reglamentación de exoneración del IVA, y piden que la renuncia sea de Rentas Generales

Las federaciones manifestaron que si los recursos salen del Ministerio de Vivienda, se corre el riesgo de reducir la “caja” del Fondo Nacional de Vivienda, destinado a las viviendas de interés social.

Los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y de Economía y Finanzas (MEF) conformaron un grupo de trabajo para estudiar cómo será la implementación del artículo 342 de la Rendición de Cuentas 2025, que establece la exoneración del IVA en la adquisición y los servicios vinculados a los materiales de construcción para las cooperativas de vivienda, un reclamo histórico del movimiento cooperativista. Dicho artículo fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y falta su aprobación en el Senado, donde el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria.

Sumado a esto, el jueves, la titular de la cartera de Vivienda, Tamara Paseyro, anunció en un conversatorio en la sede de Fecovi (Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo) que luego de que ambas carteras avancen en ese estudio van a convocar a las federaciones de vivienda para “trabajar en conjunto” en la reglamentación del artículo. “Si no la aplicamos bien [a la ley], no va a salir bien, por más que esté, así que estamos dispuestos también a compartir un nuevo desafío”, sostuvo la ministra.

Fecovi, Fucvam (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua), la Federación Covipro (Cooperativas de Viviendas de Propietarios) y PVS (Federación del Programa de Vivienda Sindical) son las federaciones que participarán en el trabajo en conjunto con el Poder Ejecutivo. Para las cuatro, el punto neurálgico que debe quedar claro en la reglamentación es si la renuncia fiscal para la exoneración se hace desde el Fondo Nacional de Vivienda del MVOT o si es a partir de Rentas Generales.

En diálogo con la diaria, las cuatro federaciones coincidieron en que el mejor camino es que la renuncia fiscal se haga desde Rentas Generales. El presidente de Fucvam, Enrique Cal, planteó que si bien se trata de una renuncia del Estado uruguayo, si es el Fondo Nacional de Vivienda el que se encarga de devolver los montos, “se reduce la caja que tiene el MVOT para invertir en vivienda de interés social, cooperativas, realojos, vivienda rural”. “Para nosotros es importante que directamente no se afecte ese presupuesto y la renuncia se haga antes de entrar al MVOT”, sostuvo.

El presidente de Covipro, Sergio Requel, consideró que si el MVOT se hace cargo de la exoneración, “es un problema a largo plazo” puesto que “vas a prestar 100 y te van a devolver 90”. “Mirado a largo plazo, es un desfinanciamiento del Fondo Nacional de Vivienda, y lo unimos a que el tema presupuestal está bastante lejos de lo que son las necesidades”, resaltó.

Por otro lado, señaló que otro punto que es importante determinar es “en qué momento se hace ese descuento”, es decir, si se devuelve una vez que termine la obra o mes a mes durante la construcción. “Si es mes a mes, es la situación más deseable porque se va achicando el capital prestado. Si es al final de la obra, las cooperativas se ven un poco más perjudicadas porque el interés empieza a correr desde el primer día en que se recibe la plata, entonces, durante el tiempo que dure la obra, esos montos están generando intereses”, explicó.

En concreto, el presidente de PVS, Eduardo Tropiano, dijo que el planteo que está puesto actualmente sobre la mesa por parte del MVOT, y es el que les genera dudas, tiene que ver con que las cooperativas tendrán una nota de crédito, que es el IVA que van a pagar durante todo el proceso, y que “se va a juntar” en la Dirección General Impositiva (DGI). “Al final de la obra nosotros vamos a ir a la DGI y nos van a dar una nota de crédito con un valor equis, y vamos a ir al MVOT y se nos va a descontar del préstamo total que se nos otorgó y ahí se va a ejecutar la exoneración del IVA”, detalló.

De esa forma, y en línea con lo que dijo Cal, las federaciones plantean que para hacer efectiva la exoneración “pueda servir esa nota mensualmente o trimestral para pagar, por ejemplo, el Banco de Previsión Social (BPS)”. “Que nosotros vayamos a buscar esa nota de crédito con un valor X durante esos meses y que lo podamos utilizar no al final del préstamo, sino durante el proceso para amortizar, por ejemplo, el pago de BPS, que las cooperativas pagan durante el proceso, que son los aportes que hacemos a las y los trabajadores que están brindando servicio en la construcción de nuestras viviendas”, agregó.

El costo de construcción de las cooperativas “va a bajar”

Sobre los impactos que tendrá la medida, Requel subrayó que el gobierno “se hizo cargo de un reclamo histórico” que a su entender “impacta en varias aristas”, y que una de ellas es la cuota que pagan los cooperativistas, que significa una reducción del 10%, que, según dijo, “al mismo tiempo impacta en los subsidios”. “Hay gente que puede estar subsidiada hoy en un 10% y al bajarle la cuota un 10% deja de necesitar ese subsidio, y ese dinero queda para las políticas de vivienda del ministerio”, apuntó.

A su vez, el secretario general de Fecovi, Daniel Logado, dijo que el costo de construcción de las cooperativas “va a bajar” así como los valores de tasación, que “son los valores que fija el ministerio para préstamos a las cooperativas”.

Por otro lado, Logado se refirió a otras reivindicaciones que quedarían por fuera, como que la exoneración se aplique a todas las cooperativas, no solo las que escrituren a partir de 2027, sino también a las que, por ejemplo, “tienen más de 50 años” y necesitan refacciones, las cuales “son a costo del cooperativismo”. Si bien ese punto “quedó por fuera” en esta etapa, “será parte de la plataforma y de la lucha del cooperativismo conseguirlo en las futuras rendiciones de cuentas”, señaló.