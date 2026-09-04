Expresidente de la ANP sostuvo que el organismo está liderado por “gente que no sabe” y que “no hay plan maestro” para el puerto

Edison González Lapeyre sostuvo que “no hay un plan maestro” para el puerto de Montevideo, y consideró que “puede transformarse en un hub” en la medida en que se alcancen acuerdos con “las empresas que tienen las cargas”

El expresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), el experto en aspectos portuarios Edison González Lapeyre, consideró que las autoridades que asumen la gestión del puerto de Montevideo no tienen la “formación técnica adecuada ni se reúnen de técnicos que les den la posibilidad de desarrollar esa actividad”. “No hay un plan maestro: el puerto de Montevideo es un puerto de confirmación decimonónica”, se lamentó.

En entrevista con La mañana de la diaria, de la diaria Radio, el expresidente de la ANP sostuvo que esto es consecuencia de “un proceso que ya tiene larga data”, y que asoció a “un estilo de trabajo de los dirigentes políticos” que aprecia en diferentes gobiernos. A modo de ejemplo, se refirió a una serie de decisiones en la firma del acuerdo de inversiones con UPM en 2017, pero también aquel entre el Estado uruguayo y la multinacional belga Katoen Natie, que opera la Terminal Cuenca del Plata, en 2021, y que “dan la pauta que la gente que participó en contratos de tanta envergadura no estaban preparados”.

González Lapeyre tampoco ahorró en críticas hacia el directorio actual de la ANP: “Tengo un gran concepto personal de esas personas, pero tienen que reconocer que en el tema portuario y el tema que tiene que ver con la vinculación con el puerto no tenían una formación”, aseveró.

De igual forma, consideró que el gobierno se encuentra “en abierta violación con lo que establece la ley de puertos”, aprobada en 1992, ya que el articulado establece que el capitán de puerto debe ser “una persona notoriamente versada en temas portuarios” y a su parecer, el actual capitán no cuenta con las calificaciones necesarias. Es así que reiteró que “no hay un plan maestro” para el puerto, y evaluó que eso obedece al hecho de que la ANP está liderada por “gente que no sabe y que no tiene un plan de desarrollo que indique cuál es el camino que debe seguir”.

En esta línea, una serie de reportes recogen un deterioro del posicionamiento a nivel internacional y la caída de actividad en el puerto, y tienen su más reciente exponente en un informe de la Unión de Exportadores del Uruguay que observa que el movimiento de contenedores durante 2025 decayó 23,1% respecto del año anterior. Luego de que se le preguntara sobre qué es lo que entiende que explica dicha realidad, González Lapeyre apuntó al alto costo operativo como “uno de los factores que inciden de manera prioritaria”. Incluso denunció “la abierta violación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución de la República”, ya que aunque la Carta Magna establece que las tarifas de servicios públicos a cargo de concesionarios deberán ser homologadas por el Poder Ejecutivo, esto no es así en la actualidad.

“El puerto de Montevideo es muy caro y no es eficiente”, aseveró, y sostuvo que eso termina por afectar tanto “al contribuyente uruguayo” –es el que termina pagando una serie de recargos y gastos derivados– como a los exportadores –que también deben asumir costos producto de eso–. En ese sentido, dijo concordar con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, acerca de la necesidad de implementar cambios regulatorios en el sistema portuario, y sostuvo que le parece “muy adecuado en este momento hacer un análisis” de la problemática, ya que un tema que “habría que encarar seriamente”.

”El puerto de Montevideo puede transformarse en un puerto hub en la medida que lleguemos a acuerdo con las empresas que tienen las cargas”

Durante la entrevista se abordó asimismo la decisión de Neltume Ports, socia mayoritaria de la empresa Montecon junto con la canadiense ATCO, de retirar la demanda contra el Estado uruguayo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). González Lapeyre dijo entender que “hay una forma de acuerdo”, en tanto la empresa accionista “también tiene intereses en Nueva Palmira”, pero que desconoce “si el grupo canadiense tomó la misma decisión”.

De todas maneras, cuestionó la viabilidad del recurso en sí mismo, ya que “los accionistas por sí no son personas físicas ni jurídicas”: “Es la primera vez que manifiesto esta interpretación muy modesta, por cierto, y que puede ser equivocada, pero yo creo que ni Neltume ni ATCO tienen legitimación activa para ir al Ciadi”, sintetizó.

Consultado por la viabilidad de un posible segundo puerto de contenedores en el puerto de Montevideo que esté operado por Montecon, una de las posibilidades que se manejan en el marco del desistimiento, el expresidente de la ANP dijo que es un escenario posible. “Creo que el puerto de Montevideo puede transformarse en un puerto hub en la medida que lleguemos a acuerdo con las empresas que tienen las cargas”, sostuvo.

González Lapeyre evaluó que si esto ocurriera y una empresa como MSC termina por invertir en el puerto, este “se va para arriba, porque tienen las cargas”. Empero, y consultado sobre si ese también es el caso de las empresas que ya operan en el puerto, como Montecon, reparó que “son empresas con otras características” “No tienen por supuesto ni la dimensión ni la experiencia que tiene MSC, que tiene 150 terminales en distintas partes del mundo. Es decir, hay una cosa muy diferente”, sentenció.