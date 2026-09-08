Liberaron a documentalista uruguayo detenido en Togo y ya está en París

Su familia agradeció la solidaridad recibida y en especial a quienes “se esforzaron por lograr su liberación definitiva y su regreso a Francia”

Sebastián Pérez Pezzani, documentalista nacido en Uruguay, hijo de exiliados uruguayos en Francia y residente en ese país, fue liberado la semana pasada por las autoridades de Togo, que lo mantenían retenido junto con otro colega y el guía de ambos, de origen togolés, desde el 27 de julio. Según denunció en su momento la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), los tres estaban en Lomé, la capital de ese país, rodando un episodio del programa Les routes de l’impossible (Las rutas de lo imposible), un programa emitido por el canal público francés France 5, del grupo France Télévisions, producido por la empresa Tony Comiti Productions. La serie busca retratar la vida cotidiana de distintas comunidades.

Fueron detenidos bajo la acusación de hacer “declaraciones falsas” y de irregularidades en los permisos de rodaje, fueron interrogados y sus equipos fueron incautados. Un comunicado conjunto de los ministerios de Justicia y de Seguridad de Togo argumentó que los documentalistas utilizaron un dron en un área con restricciones de seguridad y que la autorización de rodaje presentada no cubría esa zona ni estaba firmada correctamente para todo el equipo.

Al igual que RSF, la Federación Internacional de Periodistas exigió la “liberación inmediata” de los documentalistas y remarcó que su privación de libertad era “injustificada y desproporcionada”.

Finalmente, el 3 de setiembre ambos documentalistas fueron liberados y enviados de regreso a París, según supo la diaria. La familia de Pérez Pezzani expresó, en diálogo con este medio, su agradecimiento por la solidaridad recibida durante la detención, y en particular “a todos quienes hicieron posible la mejora de la condición de detención” del equipo y a “quienes se esforzaron por lograr su liberación definitiva y su regreso a Francia”.