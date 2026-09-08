Luego de varias idas y vueltas, finalmente este miércoles Orsi recibirá a Delgado en la Torre Ejecutiva

En la serie de reuniones mano a mano del mandatario con referentes de los partidos políticos, antes de su viaje a la asamblea general de la ONU, todavía faltaba el encuentro con el presidente del directorio blanco.

La reunión entre el presidente Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, cabeza del directorio del Partido Nacional (PN), era la que quedaba pendiente, en el marco de la serie de encuentros del mandatario con referentes de los partidos políticos, previa a la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas. En principio, la reunión iba a realizarse con todos los dirigentes juntos, pero fue justamente por la negativa de Delgado que el encuentro se aplazó y terminó haciéndose mano a mano.

Finalmente, este martes, luego de la reunión del directorio blanco, Delgado confirmó que este miércoles a las 14.30 en la Torre Ejecutiva se reunirá con Orsi. Delgado dijo que en el directorio estuvieron hablando sobre algunos planteos que le harán al mandatario, que en la tarde de este miércoles ajustará la Comisión de Asuntos Políticos del PN. Más allá de escuchar a Orsi, pondrán sobre la mesa aspectos que tienen relación con la “visión política” del PN sobre algunos temas, explicó el dirigente.

Consultado por el clima político entre oposición y oficialismo, Delgado subrayó que los blancos ya dijeron lo que tenían que decir y ya hicieron lo que tenían que hacer, al convocarse la reunión conjunta, “después de un hecho realmente fuera de tono, sin antecedentes en la política y obviamente rompiendo todo tipo de códigos”, cuando, por el caso Cardama, la bancada del Frente Amplio y el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, apuntaron “directamente” al expresidente Luis Lacalle Pou en una conferencia de prensa.

“Y por eso en aquel momento dijimos que en este clima no estaban dadas las condiciones para hacer una reunión en forma conjunta del presidente con los partidos. Y el presidente tuvo el reflejo de postergarla y cambiar el formato”, finalizó.