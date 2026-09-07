María Julia Muñoz: Alejandro Sánchez “tiene demasiadas apariciones públicas” cuando su rol es “defender la espalda del presidente”

La ex ministra frenteamplista dijo que Yamandú Orsi debe “sentirse más al mando de su Consejo de Ministros” y consideró que el gobierno de Luis Lacalle Pou fue el “más corrupto que tuvo la historia del Uruguay”

María Julia Muñoz, exministra de Salud Pública (2005-2010) y de Educación y Cultura (2015-2020), dijo que el presidente de la República, Yamandú Orsi, ”asumió una situación muy difícil del país” y que a la vez debe encarar el desafío de que “no es ninguno de los líderes que existían hasta el momento” dentro del Frente Amplio (FA), sino que se encuentra “construyendo su propio liderazgo”. Entrevistada en Panorama informativo de la diaria Radio, consideró que “debe sentirse más al mando de su Consejo de Ministros, que es una de las críticas que personalmente yo le he hecho”.

Para Muñoz, Orsi “no reúne al Consejo de Ministros en forma periódica” y de esta manera “suceden disidencias entre los ministros que confunden no sólo a la militancia, sino a la población en general”. Por otra parte, vinculado a esto, cuestionó el rol que ha adoptado el secretario de Presidencia, que debe ser, en su visión, quien “defiende la espalda del presidente” y no el que “hace carrera propia”. “Esa es una crítica que yo tengo para hacerle a Sánchez. Tiene demasiadas apariciones públicas, a mi criterio, cuando su rol fundamental es defender la espalda del presidente”, señaló. No obstante, descartó que con sus apariciones desautorice al mandatario.

Sobre el cruce entre Orsi y la vicecanciller, Valeria Csukasi, sobre la eventual detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en caso de que visite Uruguay –dado que rige sobre él una orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI)–, señaló que “en política, para transformar la realidad, las hipótesis tanto buenas como malas se plantean siempre” y no se hace política sólo “con el análisis de los hechos”. Por lo tanto, evaluó que las afirmaciones de Orsi “no fueron felices”, al decir que Csukasi debería limitarse a hechos, “pero tiene todo el derecho de indicarle a sus ministros y subsecretarios cómo deben actuar”.

Muñoz también se refirió al gobierno anterior, encabezado por Luis Lacalle Pou, del que dijo que, “sin lugar a dudas”, fue el “más corrupto que tuvo la historia del Uruguay”. “El regalo del puerto a Katoen Natie, los escándalos en la Torre Ejecutiva en el cuarto piso (...), lo que ha dejado de Cardama, la situación del pescado”, fundamentó la exjerarca.

Según Factum, la aprobación de Orsi es de 26%. Al respecto, Muñoz entiende que el Poder Ejecutivo debe “esforzarse más en llegar de mejor manera a la población”. En contraparte, sobre las elevadas cifras de aprobación con las que Lacalle Pou dejó el gobierno, dijo que es “inentendible” y que le gustaría realizar un estudio “psicosociológico de la situación de la gente” cuando se trata de un gobierno que “destruyó el Ministerio de Desarrollo Social” y “apoyó a los malla oro en vez de apoyar a las mayorías populares”.

“Yo creo que la ultraderecha internacional, no solo nacional, invierte muchísimo dinero en la deformación de la información a través de las redes sociales que los jóvenes consumen mucho. Creo que el ataque al presidente Orsi por parte de la derecha y la ultraderecha uruguaya viene desde antes de que asumiera. Ahora, porque se manda la situación de Cardama a la justicia, el Partido Nacional (PN) se enoja. Cuando al presidente le decían ‘Tribilín’ el PN estaba festejando”, cerró.

La esencialidad de la educación en 2015 “fue un error”

En 2015, el gobierno frenteamplista de Tabaré Vázquez decretó la esencialidad en la educación, decisión que se tomó en un Consejo ampliado donde también estaba el Poder Legislativo para tratar el presupuesto. En ese entonces, Muñoz se desempeñaba como ministra de Educación y Cultura, y recordó que el “único” que levantó la mano en contra de la medida fue “el hoy ministro [de Desarrollo Social, Gonzalo] Civila”.

En retrospectiva, Muñoz considera que “fue un error” la medida adoptada y que la acción “no fue buena” porque los actores eran “disímiles” y estaban “muy extendidos” en el país, entre maestras y profesores, entre otros funcionarios. “No tuvo impacto una medida que pretendía hacerse para que reflexionaran en pos de la necesidad que tiene la población de recibir educación pero, además de recibir educación, de tener los centros educativos abiertos”, dijo.

No obstante, destacó un elemento positivo del hecho, y es que “juntó a todos los gremios de la educación en contra del gobierno”, una lección que el FA debe sacar en limpio: “Saber pararse cuando las mayorías populares le dicen que se equivocó”.

Una institución que regule el aspecto financiero de las mutualistas

Muñoz también se pronunció sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) a casi dos décadas de su puesta en marcha –cuando ella ocupaba la titularidad de Salud Pública–. Sostuvo que tuvo “periodos muy de quietismo”, pero en el marco de un proceso dinámico como la salud y las nuevas tecnologías “debe tener cambios constantes”, de los que solamente tuvo algunos. Considera que cumplió sus objetivos previstos pero, hacia el futuro, debe proponerse “más equidad en la recepción de los salarios de los prestadores”.

Sobre el Casmu –que renovó su intervención y podría volver a acceder al Fondo de Garantías–, señaló que otras instituciones de salud también tienen complejidades financieras porque hay “intereses muy cruzados”. En ese sentido, consideró que el salvataje a la mutualista debe dar lugar a un planteo del doctor Homero Bagnulo vinculado a “la creación de una institucionalidad que regule la parte financiera de las instituciones”.

“La salud tiene casi el 10% del PBI del país y no hay una unidad reguladora en la que se pueda regular desde las directivas que tienen las instituciones hasta, de alguna manera, los niveles de salarios y las competencias”, afirmó.