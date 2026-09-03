Ojeda sobre reuniones de Orsi con referentes de los partidos por separado: “Es muy difícil compartir mesa con Fernando Pereira”

El senador colorado, que este viernes se reunirá con el mandatario mano a mano, afirmó que “es imposible pensar en Uruguay cuando los presidentes de los partidos no dialogan con el presidente de la República”.

Luego de varias postergaciones, finalmente este viernes serán las primeras reuniones en la Torre Ejecutiva entre el presidente de la República, Yamandú Orsi, y los referentes de los partidos políticos con representación parlamentaria –menos Identidad Soberana–, antes de que el mandatario viaje a la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas. Impulsada por el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, en principio la reunión iba a ser con todos los referentes juntos, pero luego de que el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, pidiera postergar el encuentro, desde Presidencia se decidió hacer reuniones mano a mano.

Este viernes, el primero en reunirse con Orsi será Ojeda, a las 15.00. Para las 16.30 está pactada la reunión con Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, y a las 18.00 irá Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. Por ahora, fuentes de la Torre Ejecutiva señalaron a la diaria que Delgado no se comunicó para agendar reunión con Orsi.

Este jueves, en una rueda de prensa, Ojeda aclaró que el formato “mano a mano” lo pidió el presidente Orsi y señaló que “todos los partidos” de la Coalición Republicana conversaron y resolvieron aceptar la convocatoria en este formato. “Obviamente, la ventaja de que sea mano a mano es que se abre la agenda. Escucharemos lo que él tenga para decir, pero también tenemos oportunidad de una agenda más libre, porque, cuando vamos todos juntos, la agenda es más acordada y compleja, porque somos varios”, insistió.

Ojeda dijo que “es fundamental” mantener los canales de diálogo funcionando, sin perjuicio “de los ringui ranga parlamentarios” que “siempre” van a tener. “También le hice notar al presidente [cuando habló para acordar el encuentro], con toda franqueza, que es muy difícil mantener un diálogo cuando con la Torre [Ejecutiva] tenemos una conversación de un talante y después uno llega al Parlamento y, si se olvida del casco y del escudo, no sale vivo. Entonces, quizás sería bueno empezar a tener criterios unificados: si queremos dialogar, no tengamos dos personalidades”, subrayó.

Consultado sobre si en la reunión va a plantear algún tema adicional a la política internacional, Ojeda dijo que probablemente sí, ya que el tratamiento de la Rendición de Cuentas “ha dejado ver muchas cosas”. Puso como ejemplo que este miércoles fue al Parlamento la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, “y dejó todas las alarmas prendidas”. Dijo que Ferrero habló de muchas cosas, pero básicamente señaló que “la Fiscalía está en el CTI financiero, no tiene plata para empezar a funcionar el año que viene, está funcionando a absoluto reglamento”.

“Empezó a hablar de los faltantes y los problemas, y el gobierno no le ha dado nada. Yo acabo de presentar, por la vía del aditivo, todas las cosas que el gobierno no le dio, para que el Senado las pueda rediscutir. Es muy preocupante lo que pasa con la Fiscalía”, resaltó.

El senador colorado dijo que cree que “buena parte de la decisión” de Orsi de convocarlos por separado se debe a que para la coalición “es muy difícil compartir mesa con Fernando Pereira”, presidente del Frente Amplio, debido al “tono completamente belicoso que ha manejado últimamente”. “Entonces, yo, que fui un poco el ideólogo de esta reunión, que tanta polémica inesperada ha traído, quiero abonar el diálogo lo más posible. Porque, más allá de que no estemos de acuerdo en algunas cosas, primero está Uruguay. Entonces, es imposible pensar en Uruguay cuando los presidentes de los partidos no dialogan con el presidente de la República”, sentenció.

Por último, Ojeda subrayó que, en su momento, el entonces presidente Luis Lacalle Pou fue con los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti a la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, así como en este período Orsi fue a Argentina a recibir un premio con Sanguinetti y Lacalle Pou. Recordó, además, que el Partido Colorado fue sede de un evento por los 40 años de democracia, al que asistieron todos los presidentes vivos, en el que fue “el último evento de Mujica en vida”. “Esa foto es exclusiva de Uruguay, y si cortamos el diálogo con el presidente, cortamos esa foto. Entonces, a la hora de ir al exterior a decir ‘venga, invierta en Uruguay’, quiero preservar esa foto”, finalizó.