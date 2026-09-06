Orsi dijo que le “encanta” el “mano a mano” con líderes partidarios porque “te animás a hablar de otras cosas”

El presidente Yamandú Orsi asistió este domingo a la entrega de galardones del “Clásico presidente de la República” en el Hipódromo Nacional de Maroñas y, en ese marco, conversó brevemente con la prensa sobre las reuniones que mantuvo el viernes con líderes partidarios para conversar sobre política internacional y otros asuntos que le plantearon los dirigentes. Ese día asistieron a Torre Ejecutiva el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres. Está previsto que la próxima semana Orsi se reúna con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y que se concrete la postergada reunión con el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

Orsi aseguró que le “encanta” este tipo de encuentros porque “podés hablar mucho”. “Al ser mano a mano te animás a hablar de otras cosas”, afirmó, y agregó que le parece “obvio” que en esas reuniones los líderes partidarios planteen otros asuntos, como la situación de la seguridad, la construcción de la represa de Casupá o la integración regional. Consultado respecto de si le parecieron “de recibo” los planteos formulados por los líderes partidarios, respondió que “por supuesto”. “Y puedo profundizar y decir lo que me parece. Cuando las reuniones son más grandes capaz que es más difícil, pero el mano a mano tiene esa ventaja o esa virtud”, resaltó el presidente.

Destacó que esto “es lo que tiene que ocurrir en Uruguay” y que en el caso de las definiciones en materia de política internacional, que fueron la razón primaria de las reuniones, se trata de “temas complejísimos” en los que “el ida y vuelta es fundamental”. Estimó que en esta materia “no estamos tan lejos” entre los distintos partidos políticos de Uruguay.

Sobre la afirmación de Ojeda a la salida de la reunión en Torre Ejecutiva respecto de que Uruguay no puede “estar en clima furioso electoral a tanto de votar” y que se debe bajar el tono de confrontación, Orsi afirmó que “todos estamos pidiendo un poco de eso” y que “es parte del acuerdo que nos lleva a tener estas reuniones”.