Representante del Centro Adam Smith en Uruguay es “amigo y socio” de Cerimedo

Andrés Rivas fue designado como responsable del think tank ultraderechista de la Universidad de Florida cuya instalación anunció el gobierno uruguayo el año pasado, pero que todavía no registra actividad en el país.

La primera vez que muchos uruguayos oyeron el nombre del Centro Adam Smith para la Libertad Económica de la Universidad de Florida (FIU, por su sigla en inglés) fue en setiembre de 2025, cuando el canciller Mario Lubetkin, al regreso de su viaje a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se refirió a una “poderosa universidad de Miami que está pensando instalarse en Uruguay”. El anuncio de la eventual instalación incluso llegó a estar publicado algunas horas en el sitio en internet de Presidencia de la República.

Tras el anuncio de Lubetkin, al día siguiente, en medios de Uruguay y Estados Unidos, como El Observador, Montevideo Portal e Infonegocios Miami, se publicó información básica sobre la intención de la FIU. Infonegocios Miami explicitó que la información publicada estaba basada en un “resumen ejecutivo proporcionado a Infonegocios Miami”, presumiblemente, por la institución en cuestión. En estos medios uruguayos y estadounidenses se calificaba a la Universidad Internacional de Florida como “una de las más importantes de Estados Unidos”, y al Centro Adam Smith como “un think tank que promueve la investigación y el desarrollo en temas de economía y prosperidad” con “fines educativos”, y también como “un centro de pensamiento independiente y no partidista, establecido por el gobierno de Florida en 2020 para promover la libertad económica y la prosperidad”.

Se informó en las notas citadas que el centro tendría “edificio propio” y que se había nombrado al “estratega argentino Andrés Andy Rivas como su representante en el país”. “Rivas es un consultor y especialista en geopolítica, campañas internacionales y planificación estratégica. En su carrera ha asesorado a candidatos, gobiernos y organizaciones en temas de elecciones, toma de decisiones políticas y posicionamiento internacional. Su nombramiento como líder del proyecto en el país indica que tendrá un papel clave en la dirección y el desarrollo del centro”, informaba El Observador el 25 de setiembre.

En tanto, Infonegocios Miami proclamaba: “La FIU da un salto internacional (en sintonía con el posicionamiento de Miami como capital cultural de anglolatina) y abre en Uruguay su Centro Adam Smith para la Libertad Económica”. Y apuntaba que Rivas “movilizará la implementación de proyectos educativos y de investigación en el marco del Centro Adam Smith”.

Según información publicada en el sitio web de la FIU y en el Miami Herald, han participado en actividades del centro políticos latinoamericanos como el expresidente argentino Mauricio Macri, el expresidente colombiano Álvaro Uribe, la actual presidenta peruana Keiko Fujimori, el autoproclamado presidente de Venezuela Juan Guaidó, el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el político ultraderechista chileno Axel Kaiser, entre otros.

Días después de las declaraciones de Lubetkin, desde el propio gobierno se le bajó el perfil al anuncio. El canciller dijo a la diaria Radio que él no hubiera publicado la información en el sitio de Presidencia. “Yo no lo hubiera puesto ahí, hubiera quedado en el anuncio; y después será la estrategia de esta universidad si aterriza con unos cursitos, si dentro de unos años decide comprar un edificio”, señaló. En tanto, el director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Gabriel Quirici, dijo a la diaria que la FIU no se instalará en el país para ofrecer formación de grado o de posgrado, lo que requiere de otro grado de formalidades y un trámite administrativo, sino que desde el centro solo manifestaron el interés en “dar charlas en Punta del Este”.

Según una investigación conjunta publicada el 27 de mayo de este año por la red de radio y televisión pública de Florida WLRN y el Miami Herald, el Centro Adam Smith ha apoyado abiertamente al actual presidente estadounidense, Donald Trump, y ha organizado convenciones que nuclean a think tanks de derecha de toda América, lo que incluyó en diversas instancias a la Heritage Foundation, muy cercana a Trump. El medio cita a una fuente del centro que lo definió como un “caballo de Troya” para “penetrar en las universidades” con políticas de derecha.

El propio Guaidó declaró a WLRN y Miami Herald que “Miami siempre ha sido un centro de cultura en América Latina”, pero “ahora se está volviendo más un centro político”, y “mucho de eso es gracias al Centro [Adam Smith]”.

Los medios estadounidenses puntualizan en su nota que el centro no tiene investigadores con dedicación total ni ha producido ningún artículo académico sujeto a revisión de pares, sino que se ha limitado a elaborar algunos informes sobre burocracia y análisis de riesgo en América Latina. Académicos de prestigio consultados por los medios citados indicaron que “nadie en el mundo universitario” lo tomaría “en serio desde el punto de vista académico o intelectual”, y consideraron que se trata de un centro partidario de promoción de ideas de derecha. La nota informa también que el centro produjo un podcast llamado Contracorriente junto con la fundación mileísta Federalismo y Libertad de Argentina.

El vínculo de Rivas con Cerimedo

La semana pasada, elDiarioAR dio cuenta de los nexos de Andy Rivas, el representante del Centro Adam Smith, con Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario y asesor de presidentes ultraderechistas como el argentino Javier Milei y el brasileño Jair Bolsonaro. Cerimedo, que se desempeñaba este año como asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, en ese país, indagado por su presunta participación en un ataque a balazos contra su expareja, la abogada y analista política Nadia Beller. Actualmente cumple prisión preventiva por 180 días, acusado de tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito.

elDiarioAR informó que Cerimedo y Rivas se repartían los trabajos de consultoría electoral en distintos países y trabajaron juntos en la campaña electoral que ganó el conservador Nasry Asfura en Honduras en 2025. Además, el medio argentino recordó que Cerimedo calificó a Rivas como su “socio y amigo” el 11 de febrero de este año, cuando recibió el premio al “Consultor Político Hispano del Año” en la Hispanic Prosperity Gala.

Rivas es asesor del presidente paraguayo, Santiago Peña, y ha sido motivo de polémica en Paraguay por su participación en misiones diplomáticas. El diario ABC de ese país informó la semana pasada que la cancillería lleva más de un año sin responder sobre Rivas, a quien calificó como un “consejero” ligado a Cerimedo. En febrero de 2025, la Comisión Permanente del Congreso de Paraguay aprobó un pedido de informes del diputado Mauricio Espínola sobre Rivas, quien oficialmente no aparece en la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero participó en varias comitivas oficiales como “consejero” de la cartera estatal, señaló ABC. A Rivas se lo incluyó como “honorable consejero” en el evento denominado Latino Inaugural Ball, organizado por Hispanic 100 en Washington, donde posó junto a Peña y el canciller Rubén Ramírez Lezcano, agregó el diario paraguayo. “Hoy, otra vez, su nombre salta a la luz por ser ‘socio’ de Fernando Cerimedo, el asesor de gobiernos de derecha en la región y presumiblemente vinculado al narcotráfico, además de un supuesto caso de sicariato en Bolivia”, acotó ABC. El diputado paraguayo reclamó a la cancillería saber si Rivas forma parte de ese organismo y en qué carácter, cuál es su función específica, su profesión y qué servicios presta, así como el gasto que insume para el Estado.

elDiarioAR menciona que en una foto del 1° de junio de 2024 Rivas aparece junto al presidente paraguayo, el canciller de ese país, Ramírez Lezcano, y Daniel Hadad, dueño de Infobae, en una gala del Centro Adam Smith.

La instalación del centro en Uruguay: “no hay novedades” y “fake news”

Consultados por la diaria sobre si había habido avances respecto de la instalación del centro en Uruguay, desde la cancillería y también el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, respondieron que “no han tenido novedades”.

El director fundador del Centro Adam Smith, Carlos Díaz-Rosillo, declaró al Miami Herald y a WLRN que todo lo sucedido en torno al anuncio de la instalación en Uruguay fue “fake news” y un malentendido de la conversación que él tuvo con el presidente Yamandú Orsi durante un desayuno en el marco de la asamblea de las Naciones Unidas. “No tenemos ningún plan, hasta el momento, de abrir un centro en Uruguay”, afirmó.

En cambio, Díaz-Rosillo sí confirmó que Rivas es el representante del Centro Adam Smith en Uruguay, pero aclaró que su función es conseguir locaciones para realizar eventos y tratar de “entusiasmar a la gente sobre nuestra misión”.