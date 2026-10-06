Los premios Marco de Oro 2026 distinguieron a referentes riverenses en seis categorías

Con motivo del aniversario del departamento y mediante un proceso impulsado por la comunidad, la Junta y la Intendencia distinguieron la trayectoria y el mérito de referentes locales.

En ocasión del 142° aniversario de la creación del departamento de Rivera, se llevó a cabo la entrega de los premios Marco de Oro 2026 en el Teatro Municipal, el máximo galardón institucional otorgado a personas e instituciones destacadas en la actividad departamental. Este reconocimiento, promovido conjuntamente por la Junta Departamental y la Intendencia Departamental de Rivera, tiene como propósito poner en valor las trayectorias, aportes y realizaciones que contribuyeron de manera significativa al desarrollo y al prestigio de la región.

La ceremonia se distingue por su marcada impronta participativa y social, ya que las candidaturas surgen de las postulaciones realizadas por la propia comunidad. Estas propuestas son sometidas a votación para definir, en una primera instancia, a las ternas y, posteriormente, a los finalistas. El proceso de selección final recae sobre un jurado plural e interinstitucional, integrado por representantes de los clubes de servicio Rotary y Leones, la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, la ANEP, la Sociedad de Fomento Rural, la Dirección General de Cultura de la Intendencia y representantes de los tres partidos políticos.

Tras una actualización reglamentaria, en esta edición se evaluaron los méritos en seis áreas temáticas, de las cuales resultaron distinguidos diversos representantes del deporte, la cultura, la actividad empresarial y productiva, el servicio comunitario y la producción intelectual.

La ceremonia puso de relieve el impacto del trabajo de actores locales que proyectan permanentemente al departamento hacia los ámbitos nacional, regional e internacional.

Galardonados con el Marco de Oro 2026

Valentín Soca (Deportes)

El atleta riverense de 24 años se consagró en los Juegos Odesur 2026 al adjudicarse la medalla de oro en la prueba de 1.500 metros, con un registro de 3:46.05, que le permitió superar al argentino Diego Lacamoire y al ecuatoriano Gerson Montes. Valentín Soca, oriundo de Vichadero, departamento de Rivera y poseedor del récord nacional en los 3:35.12, venía de conquistar preseas doradas en los Campeonatos Iberoamericanos de Lima en las distancias de 1.500 y 10.000 metros. Con este nuevo logro, ratificó su ascenso competitivo y aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Banda Juvenil Rivera Chico Prof. Marilena Maciel (Arte y cultura)

Fundada el 18 de julio de 1978 e impulsada en sus orígenes por la profesora Marilena Maciel, esta histórica agrupación del barrio Rivera Chico ha sido sostenida a lo largo de los años por referentes locales como Yolanda Machado. El 18 de julio de 2003 fue declarada formalmente Patrimonio Cultural del Departamento de Rivera. Con un repertorio enfocado en la música universal, participa tradicionalmente en los actos patrios y en diversos encuentros culturales regionales, destacando fundamentalmente por su permanente labor en la formación musical de sucesivas generaciones de jóvenes.

Nativos del Rock (Arte y cultura)

Creada el 20 de octubre de 1996 en Rivera, esta emblemática banda uruguaya acumula tres décadas de trayectoria ininterrumpida. El grupo fusiona de manera singular la energía del rock con vivencias propias de la vida fronteriza, habiendo participado en los principales festivales del norte del país, como Rivera Brilla. Recientemente editó su último álbum de estudio Polifonía, material contado con el apoyo del Fondo Nacional de Música (Fonam) y que incluye destacadas colaboraciones con artistas de la talla de Jojô Borges, cantautor y letrista brasileño de MPB, rock, reggae y música jamaicana, y Veco Marques, integrante de la histórica banda de rock gaúcho Nenhum de Nós de Brasil.

Bodega Cerros de Oro (Producción agroindustrial)

Emprendimiento vitivinícola ubicado en Minas de Corrales (Cerros Blancos), quinta sección del departamento de Rivera, fue fundado en 1946 por el inmigrante español Baltasar López. Tras un período de inactividad, el proyecto fue relanzado en 2020 por Héctor López (nieto de Baltasar) junto a la familia López Noble. Actualmente, la bodega elabora etiquetas cuidadosamente adaptadas al terroir local, destacando variedades como el Albariño, que se adapta muy bien a los suelos rocosos de la zona, su distinguido y reconocido Tannat, y la premiada Marselan. Su etiqueta Cristalino Marselan 2025 fue seleccionada dentro del prestigioso ranking Top 10 Value de Uruguay, por la crítica Amanda Barnes. Además, la bodega integra innovadoras propuestas de turismo histórico a través del circuito Oro y Vino, desarrollado en colaboración con la Posada del Minero y la Represa de Cuñapirú.

Turil (Comercio, turismo y servicio)

Fundada en la ciudad de Rivera el 18 de agosto de 1975 bajo la razón social Turismo Riverense Limitada, la empresa marcó un hito en la conectividad del norte uruguayo al iniciar formalmente sus servicios en rutas nacionales el 11 de noviembre de 1977, inaugurando una histórica frecuencia nocturna hacia Montevideo con salida a las 0:30 horas. A lo largo de cinco décadas, la compañía ha sostenido un proceso de expansión constante que le permitió consolidar una red fundamental de transporte de pasajeros entre la región norte y el resto del país. Turil ha continuado modernizando su infraestructura operativa en los últimos años mediante la habilitación de una amplia central de operaciones en Rivera.

Comisión Departamental de la Fundación Pérez Scremini (Servicio a la comunidad)

Creada a nivel nacional en Montevideo en 2012 bajo la dirección de Ney Castillo, con el fin de gestionar el tratamiento integral y gratuito del cáncer infantil en el hospital Pereira Rossell, esta organización cuenta en Rivera con un sólido despliegue de voluntariado. Dado que el departamento registra una proporción significativa de diagnósticos fuera de la capital, esta región aporta un alto número de niños y adolescentes en tratamiento, los cuales reciben en paralelo una contención local permanente. Con la inauguración de su sede propia en mayo de 2025 en el barrio Insausti de la ciudad de Rivera, el grupo de madrinas coordina de manera eficiente apoyo escolar, talleres y asistencia integral tanto para los niños y adolescentes en tratamiento, como para sus familias.

Sede Rivera de la Universidad Tecnológica (UTEC) - ITR Norte (Producción intelectual)

Inaugurada el 26 de noviembre de 2018 en el marco del proceso de descentralización de la educación superior impulsado por la UTEC, se distingue por su fuerte enfoque de integración transfronteriza con la vecina ciudad de Santana do Livramento y una propuesta educativa orientada estratégicamente hacia la industria 4.0, la mecatrónica, los sistemas, la logística y los posgrados tecnológicos. Tiene una matrícula activa estimada de entre 400 y 600 estudiantes en sus carreras de grado y posgrado. A nivel general de infraestructura, el edificio principal del ITR Norte fue diseñado y construido con una capacidad locativa máxima para albergar hasta 1.000 universitarios en simultáneo. Cabe destacar que toda la UTEC en su conjunto cuenta con una comunidad de casi 4.000 estudiantes distribuidos en sus 15 sedes de todo el país.