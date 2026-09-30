Rivera celebra 142 años de historia con una nueva edición de los premios Marco de Oro

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Fue exactamente el 1º de octubre de 1884, bajo la presidencia de Máximo Santos y mediante la Ley 1.757 aprobada por la Asamblea General, cuando este territorio se desprendió formalmente de Tacuarembó para nacer a la vida institucional, adoptando su nombre en honor al primer presidente constitucional de Uruguay, el general Fructuoso Rivera. A partir de allí pasó a ser el departamento de Rivera.

Como es tradición, la efeméride coincide con la ceremonia de entrega del premio Marco de Oro organizada por la Junta Departamental.

Ideado en 1991 por iniciativa del exedil Valentín Leal y materializado en su diseño físico por el artista plástico Luis Alberto Ospitaleche, el galardón cumple 3,5 décadas desde su instauración. Tras una pausa de diez años, la ceremonia se relanzó con éxito en 2023 bajo un formato renovado y, desde entonces, convoca de manera ininterrumpida a la comunidad cada 1º de octubre, cuando el Teatro Municipal de Rivera vuelve a vestirse de gala para recibir a autoridades, artistas y vecinos.

Es así que la Junta Departamental de Rivera, con el apoyo de la intendencia, organiza, promueve y conduce una ceremonia que busca poner en valor el talento, el esfuerzo y el aporte social o cultural local, entregando simbólicamente a los ganadores de las ternas el Marco de Oro. Para la conformación de las ternas se recibieron propuestas y sugerencias de los vecinos, valorando las trayectorias y contribuciones de los postulantes.

El jurado estuvo integrado por un representante de la Asociación Comercial, un miembro del leonismo local, un referente de los clubes rotarios, los coordinadores de las bancadas de los tres partidos políticos en la Junta Departamental, un docente asignado por la inspección departamental de Educación Inicial y Primaria de la ANEP, un integrante de la comisión de la Sociedad Fomento Rural de Rivera y el director de Cultura de la Intendencia de Rivera.

Los resultados se conocerán en la noche del jueves durante la ceremonia oficial, que comenzará a las 20.00 y será transmitida por televisión y las plataformas digitales de la Junta Departamental y de la Intendencia de Rivera

Las ternas definidas

Servicio a la comunidad: la agrupación Afro Independiente, el maestro y periodista Raúl Barboza y la Fundación Pérez Scremini Rivera.

Arte y cultura: Nativos del Rock, la escuela de samba Nación Guerrera y la Banda del liceo 2 Rivera Chico.

Deporte: Diego Ramiro González López, Valentín Soca, Millel Lima Olivera y Diego Aranda.

Producción intelectual: Instituto de Formación Docente, el equipo de robótica Urubots y la UTEC.

Comercio, servicios y turismo: Carlos Sánchez, el carrito Don Machado y la empresa Turil SA.

Producción agroindustrial: el grupo Mujeres Rurales, la bodega Cerros de Oro y El Arraigo Tradicionalista.

Tradición a caballo

Las celebraciones por el aniversario 142 no se agotan en la ceremonia del teatro. En el marco de las actividades conmemorativas, la identidad campera tendrá su espacio protagónico con la realización de la sexta marcha a caballo por el departamento.

La travesía ecuestre será el 17 de octubre, congregando a jinetes y familias.