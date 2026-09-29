Rivera: iniciativa público-privada impulsa el proyecto “Miradas claras para un futuro brillante”

La iniciativa, articulada por el sector privado con apoyo de la ANEP, busca detectar problemas visuales a tiempo en todo el departamento mediante la entrega gratuita de lentes.

El proyecto “Miradas claras para un futuro brillante” continúa desplegándose en distintos puntos del departamento de Rivera con un objetivo fundamental: detectar de forma precoz los problemas visuales en las infancias más vulnerables y facilitarles lentes recetados sin costo alguno.

La iniciativa es promovida por los ópticos optometristas Gustavo Laclau y su hijo Lucas Laclau, de Óptica Laclau y Óptica Central. La propuesta cuenta, además, con el respaldo estratégico y logístico de diversas instituciones como el Rotary Club Rivera Este, la Intendencia Departamental de Rivera, la Policía Comunitaria, la Asociación Comercial e Industrial y la Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de la ANEP.

Las primeras jornadas de detección visual se desarrollaron en la capital departamental. Allí se atendió a la comunidad educativa de la escuela 88, con 27 niños; el jardín de infantes 152, con 20 pequeños, y a diez jóvenes pertenecientes a la Escuela Técnica de Rivera y al liceo 8.

Posteriormente, la comitiva técnica y voluntaria se trasladó a la ciudad de Tranqueras. En esta localidad se convocó a estudiantes seleccionados previamente en las escuelas 3, 92, 106, 124, 131 y 154, así como de la escuela rural de El Boquerón. De una nómina inicial de 38 alumnos citados, asistieron 30 para recibir atención especializada por parte de los profesionales.

¿Cómo funciona el circuito de atención?

El engranaje del proyecto comienza en las propias aulas, donde directoras y docentes realizan un informe inicial identificando a los estudiantes que presentan mayores dificultades de aprendizaje o lectura. Acompañados por sus familias, los niños acuden a las consultas diagnósticas donde los especialistas determinan la graduación exacta requerida. En los casos donde se detectan patologías clínicas mayores, se deriva al paciente con un médico oftalmólogo para el correspondiente seguimiento.

Tras culminar esta etapa de medición y confección, las instituciones promotoras realizan la entrega formal de los lentes recetados. El itinerario del proyecto prevé continuar su recorrido por más escuelas rurales del interior departamental.

A nivel estatal, el Programa Nacional de Salud Visual Escolar, impulsado por ASSE, el MSP y la ANEP, monitorea de manera continua a niños de 5 años en escuelas públicas urbanas, rurales y del programa Aprender, registrando que entre el 10% y el 15% de los evaluados requiere el uso de anteojos. A esto se suman las jornadas maratónicas del Hospital de Ojos de ASSE, cuyos equipos móviles realizan intervenciones masivas en el Hospital de Rivera.

Por otra parte, la infraestructura regional se fortalece gracias a convenios con el laboratorio óptico del Hospital de Ojos y la UTU, que permiten fabricar cristales recetados locales y sin costo para el sistema público. El abordaje integral se complementa con la Casa del Desarrollo de la Niñez de Rivera, ubicada en Joaquín Suárez 348, un centro que evalúa a niños de hasta 15 años cuyos problemas visuales se asocian a retrasos del desarrollo.

El impacto de las pantallas

En este escenario, un estudio reciente liderado por investigadores del Cenur Noreste de la Universidad de la República en Rivera encendió las alarmas al revelar que el tiempo excesivo frente a las pantallas está afectando los hábitos saludables de la población infantil.

Médicos oftalmólogos de la zona asocian este sobreúso de dispositivos digitales con el incremento y la manifestación temprana de errores refractivos como la miopía y el astigmatismo, lo que acentúa la urgencia de dar continuidad a este tipo de campañas preventivas.