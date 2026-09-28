750 personas afectadas tras temporal del fin de semana en Rivera; desde los eventos de mayo se llevan contabilizadas 3.500

El intendente Richard Sander confirmó a la diaria la aprobación por parte del Sinae de 1.027 chapas para mitigar los daños ocasionados por las inclemencias climáticas registradas en los últimos meses.

Según el detalle técnico brindado por las autoridades, la evaluación de los daños abarca tres episodios principales, sin tener en cuenta lo vivido a partir de este domingo 26 con lluvias torrenciales y caída de granizo.

El temporal del pasado 6 de agosto en la capital de Rivera requirió la reposición de 693 chapas. La tormenta del 27 de agosto afectó la localidad de Vichadero, octava sección, que está a 135 km de Rivera, e implicó una demanda de 157 chapas.

Los fuertes vientos del 20 de setiembre se concentraron en el centro poblado de Cerrillada, próximo a Vichadero, afectando siete viviendas, por lo que luego del diagnóstico se solicitaron 125 chapas para sustitución, además de 52 unidades adicionales destinadas a otros puntos de la capital departamental.

Las tareas de diagnóstico en el territorio fueron ejecutadas de forma conjunta por equipos de la Intendencia de Rivera, el Ministerio de Desarrollo Social y el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed).

Radiografía del temporal: el sexto evento adverso en cinco meses

El anuncio de la llegada de materiales coincide con la evaluación preliminar del temporal registrado el domingo 27 de setiembre, que fue el sexto fenómeno severo en los últimos cinco meses en el departamento (además de los del 20 y 27 de setiembre, 6 y 27 de agosto, hubo otros previos el 7 de mayo y el 17 de julio).

De acuerdo con el informe oficial actualizado, las precipitaciones del domingo 27 hasta las 14.00 de este lunes 28 superaron los 150 mm en menos de 24 horas, acompañadas por una intensa caída de granizo de gran porte.

De mayo a la fecha son más de 3.500 personas las afectadas por los temporales, dijo el coordinador de Cecoed, Gustavo Guedes.

Datos clave del operativo del domingo 27

El episodio climático de las últimas 48 horas implicó que el servicio 911 de emergencia recibiera más de 100 llamadas de forma particular.

A partir de las denuncias se constataron 80 roturas de techos, dos casas inundadas, dos solicitudes de servicio barométrico, dos intervenciones por limpieza de alcantarillas y un reporte por caída de árboles y la evacuación de una familia que quedó aislada en la zona de arroyo Sauzal, próximo a la ciudad de Rivera, donde bomberos usando la tirolesa retiraron del lugar a dos adultos y dos niños.

Hasta la tarde de este lunes se habían confirmado aproximadamente 750 personas afectadas directa o indirectamente por el temporal, y no había registros de lesionados ni de derrumbes.

El impacto del fenómeno se extendió a un total de 23 zonas de la capital departamental: La Pedrera, Bisio, La Racca, Insausti, Pueblo Nuevo, Rampla, Caquero, Cerro Marconi, Centro, Santa Isabel, Santa Teresa, Curticeiras, Mandubí, La Arenera, La Colina, Ansina, Tres Cruces, Saavedra, Rivera Chico, 33 Orientales, Sonia, Recreo y Progreso. Las localidades de Tranqueras, Minas de Corrales y Vichadero no reportaron afectaciones en esta ocasión.

Una asistencia que deberá ser reforzada

La semana pasada el Sinae había informado del envío de 1.027 chapas a Rivera para atender las afectaciones, lo que fue confirmado por el intendente Ricardh Sander a la diaria. No obstante, ante la magnitud de los daños registrados únicamente en los 23 barrios afectados por el temporal de este último fin de semana, es de esperar que este primer envío sea próximamente reforzado. La alta frecuencia de eventos climáticos adversos en tan corto período continúa tensionando la capacidad de respuesta logística y material en todo el departamento, lo que exigirá nuevas gestiones de asistencia ante la emergencia.

El dato que las autoridades departamentales tiene en cuenta es que la zona noreste de Uruguay experimenta un período de alta inestabilidad, lluvias y tormentas hasta este martes 29. El Instituto Uruguayo de Meteorología mantiene alertas vigentes para la región debido al ingreso de un frente de tormentas fuertes y potencialmente severas para los departamentos del noreste como Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, y comienza a mejorar desde el miércoles 30 de setiembre.

Rivera incomunicada: sin teléfono ni internet

Los servicios móviles, fijos y empresariales de Antel en el departamento de Rivera se vieron afectados en las últimas horas debido al fuerte temporal, dejando varias radiobases fuera de servicio. Las intensas lluvias y tormentas eléctricas provocaron tanto cortes de energía como fallas técnicas en las telecomunicaciones.

Fuentes de la sede de Rivera de Antel indicaron a la diaria que el desperfecto se dio tras un corte total del anillo de fibra óptica de respaldo en la intersección de la ruta 5, a la salida de la ciudad de Rivera, y a la falta de energía eléctrica en la localidad de Masoller. Cuadrillas técnicas de la empresa estatal monitorean el estado de la red e intervienen en las zonas damnificadas para restablecer la conectividad a la brevedad.