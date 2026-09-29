El BPS se suma al programa Collar de Girasoles en Rivera

El Banco de Previsión Social incorporó el programa Collar de Girasoles, una iniciativa internacional orientada a visibilizar condiciones y discapacidades no evidentes para promover una atención más empática y accesible.

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La presentación oficial en el departamento se realizó con la presencia del director del BPS Ariel Ferrari, quien destacó la importancia de este avance en materia de inclusión durante una rueda de prensa en la que participó Radio Activa y la diaria.

Desde la Asociación Riverense del Trastorno Autista Aritea se reconoció positivamente este gesto institucional, recordando a la comunidad que la identificación no es exclusiva para personas con autismo, sino que abarca y representa a cualquier tipo de discapacidad invisible.

Yeny Rauduviniche, presidente de la asociación, destacó que esta incorporación adquiere una relevancia especial al considerar los datos del último censo nacional presentados en el departamento por Federico Lezama, director del Instituto Nacional de Discapacidad. Las cifras revelan que Rivera es el departamento con mayor prevalencia de personas con algún tipo de discapacidad en el país, alcanzando el 7,7%, seguido de cerca por Rocha con el 7,4%.

El informe estadístico detalla además una mayor incidencia en mujeres que en hombres, así como un incremento sostenido en los adultos mayores, quienes suelen adquirir diversas formas de discapacidad con el transcurso de los años.

¿Qué es el Collar de Girasoles?

El collar funciona como un símbolo internacional de uso voluntario para identificar a personas con condiciones que no son perceptibles a simple vista. “Su utilización no constituye una certificación de discapacidad, no otorga privilegios ni beneficios especiales, y jamás podrá exigirse como condición obligatoria para acceder a derechos o servicios institucionales, remarcó Ariel Ferrari a la diaria.

Entre las condiciones no visibles abarcadas por la iniciativa se encuentran el autismo, el TDAH, el síndrome de Tourette, el Parkinson, la esclerosis múltiple, trastornos de ansiedad o depresión, dificultades auditivas o visuales, epilepsia y demencias, entre otras.

Marco normativo y enfoque social

La adhesión del organismo se enmarca en la actualización de la Ley Nº 18.651, aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre de 2025.

Esta modificación legal moderniza el concepto de discapacidad para alinearlo con el modelo social de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bajo esta perspectiva, las barreras no residen únicamente en la condición individual, sino en la interacción con el entorno físico, social y actitudinal.

Ferrari recordó que la entrega del collar es gratuito y no necesita ninguna constancia de discapacidad, considerando que el ciudadano actúa de buena fé al solicitar el accesorio identificador.

¿Qué representa y cómo actuar?

La presencia del collar es una invitación a brindar una atención personalizada y respetuosa. Conocer su significado ayuda a optimizar el trato diario.

La persona usuaria puede requerir mayor tiempo de atención, explicaciones claras, un ambiente con menor carga de estímulos, apoyo en movilidad o acceso rápido a espacios de descanso y sanitarios.

Se recomienda mantener una actitud amable, preguntar discretamente si necesita asistencia sin asumir necesidades por adelantado, otorgar el tiempo necesario para la comunicación y evitar cuestionamientos invasivos sobre su diagnóstico.

Implementación en la sucursal Rivera

Como parte de este compromiso institucional, la sucursal de Rivera del BPS comenzó a gestionar la entrega gratuita del distintivo.

Para solicitar y retirar el collar, las personas interesadas deberán completar un formulario específico disponible en las oficinas locales, acompañado de un instructivo con las indicaciones correspondientes.