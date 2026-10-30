AAPCADIS reclama más inclusión y advierte que persisten la discriminación y las barreras para las personas con discapacidad

La asociación salteña desarrolla talleres y actividades de integración, mientras busca un local propio y recursos para ampliar su trabajo. Su nueva directiva impulsa una campaña de sensibilización.

La Asociación de Apoyo a Personas con Capacidades Diferentes de Salto (AAPCADIS) busca fortalecer su trabajo en favor de la inclusión social, la formación y el desarrollo de las personas con discapacidad. A cinco años de su creación, la organización procura ampliar sus actividades, sumar colaboradores y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del respeto y la igualdad de oportunidades.

El directivo de la AAPCADIS Vladimir Flores explicó a la diaria que “la asociación nació el 6 de octubre de 2021 como un grupo de amigos que comenzó a trabajar para formalizar la iniciativa. Después de realizar los trámites correspondientes, la organización obtuvo la aprobación de su estatuto el 6 de marzo de 2023 y quedó constituida legalmente”.

Actualmente, cuenta con unos 28 socios, que participan en diferentes actividades, talleres y colaboraciones. Sin embargo, uno de los principales obstáculos es la falta de un espacio propio para desarrollar sus propuestas. Por ese motivo, la asociación recibe el apoyo de los Retirados Policiales, en su sede de Lavalleja 139, y de la Oficina de Género de la Intendencia de Salto, ubicada en Zorrilla 93.

Flores señaló que “la organización ha enviado solicitudes a distintas instituciones para conseguir un local, entre ellas la intendencia y AFE, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta favorable”.

La presidenta de la AAPCADIS, Rosario Gularte, se incorporó a la asociación en 2024, después de jubilarse. Según explicó a nuestro la diaria, decidió dedicar parte de su tiempo a acompañar a un grupo con el que comparte el interés por ayudar a quienes necesitan mayores oportunidades de participación.

Gularte destacó que “aproximadamente la mitad de los integrantes tienen alguna discapacidad, principalmente visual, aunque también hay personas con discapacidad intelectual y en otras situaciones”. En ese sentido, sostuvo que “las dificultades que puede presentar una persona en determinado ámbito no impiden que desarrolle otras habilidades y capacidades”.

La asociación organiza distintas propuestas para promover el aprendizaje, la expresión y la integración. Entre ellas se encuentra un taller de manualidades y otro de teatro, que finalizó recientemente y estuvo a cargo de las profesoras Zully Vallarino, Mayra Cánepa y Lucía D’Angelo. También se desarrolló un taller de braille, cuya continuidad fue postergada para el próximo año debido a las dificultades de algunos participantes para concurrir en el horario establecido.

Otra de las actividades es el Programa Aprender Siempre, que funciona los viernes y está abierto tanto a los socios como a otras personas interesadas. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura que, según Gularte, “volverá a funcionar bajo la órbita de la AAPCADIS el próximo año”.

Gularte indicó que la cuota social es muy baja y que la recaudación mensual no alcanza los 3.000 pesos, por lo que resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la organización. Ante esa situación, la AAPCADIS está realizando una rifa y trabaja en proyectos para el próximo año.

Entre sus objetivos también figura regularizar los trámites ante el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva, “de modo de cumplir con los requisitos necesarios para poder contratar docentes y ampliar las actividades”.

Consultada por la diaria sobre el grado de inclusión de la sociedad, Gularte consideró que “todavía queda mucho camino por recorrer”. Si bien reconoció que existen leyes nacionales y acuerdos internacionales que promueven los derechos de las personas con discapacidad, afirmó que persisten situaciones de discriminación y exclusión. “Hay leyes, hay apoyo, pero llega el momento y las personas con capacidades diferentes son rechazadas, son discriminadas”, expresó.

La presidenta señaló que “existen avances en algunos ámbitos laborales, donde es posible encontrar personas con discapacidad trabajando en establecimientos privados y supermercados”. Sin embargo, advirtió que “continúan las dificultades en áreas fundamentales como la educación, la salud, el empleo y la accesibilidad”.

En particular, manifestó preocupación por “las situaciones en las que las personas no reciben una atención adecuada en los servicios de salud o encuentran obstáculos para acceder a oportunidades educativas”. Para Gularte, “uno de los desafíos consiste en trasladar los derechos reconocidos en las normas a la vida cotidiana. La inclusión no depende únicamente de la existencia de leyes, sino también de las actitudes y las oportunidades que la comunidad ofrece a cada persona”.

En esa línea, sostuvo que “es necesario fortalecer la concientización incluso dentro de los propios espacios de participación, porque no siempre se conocen las dificultades que enfrentan quienes tienen una discapacidad”.

Entre los objetivos de la nueva directiva para el próximo período se encuentra desarrollar una campaña de información y sensibilización dirigida a vecinos, amigos y a la comunidad en general. La iniciativa apunta a difundir qué es la AAPCADIS, cuáles son sus actividades y de qué manera se puede colaborar con la asociación. “También buscamos promover el respeto y generar espacios que favorezcan el desarrollo educativo, cultural, social y físico-deportivo de las personas con discapacidad”.

Gularte destacó que “la inclusión implica ofrecer oportunidades reales para participar en distintas actividades, aprender, compartir y disfrutar de espacios de esparcimiento”. A su entender, “las barreras estructurales y la discriminación siguen limitando el ejercicio pleno de los derechos, pese a los avances” normativos registrados.

Cómo colaborar con la AAPCADIS

La asociación invita a las personas interesadas a acercarse, participar en sus actividades o colaborar con sus iniciativas. Quienes deseen obtener información, integrarse como socios o brindar apoyo pueden comunicarse al 092 284 882. La AAPCADIS también está presente en Facebook e Instagram, donde se la puede encontrar como @aapcadisalto.

La organización busca ampliar su red de apoyo y fortalecer su presencia en Salto, con la convicción de que una sociedad más inclusiva requiere no solo normas y políticas públicas, sino también compromiso, respeto y oportunidades concretas para todas las personas.