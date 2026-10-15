ACAS realizará su séptimo foro ambiental con foco en los alimentos agroecológicos y transgénicos

El encuentro será el 24 de octubre en Salto Grande y reunirá a especialistas de Uruguay y Argentina para debatir sobre los impactos de los modelos de producción de alimentos en la salud y el ambiente.

La Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS) realizará el sábado 24 de octubre su séptimo foro ambiental, que tendrá como eje la relación entre los alimentos agroecológicos y los transgénicos, sus impactos y las consecuencias para la salud.

La actividad reunirá a profesionales, investigadores y representantes de organizaciones sociales de Uruguay y Argentina, con el propósito de compartir conocimientos, promover el debate y generar conciencia sobre los desafíos ambientales actuales.

En diálogo con la diaria, la presidenta de ACAS, Adriana Carabajal Conti, repasó el camino recorrido por la organización desde su creación, en 2017, y destacó la importancia de estos encuentros como espacios abiertos a la ciudadanía, destinados a socializar información, intercambiar saberes y fomentar la educación ambiental.

Desde su conformación, ACAS ha organizado siete foros, con una interrupción de tres años debido a la pandemia de covid-19. Las temáticas abordadas han estado vinculadas a problemáticas de interés general y a la realidad local, regional y nacional.

Según explicó Carabajal Conti, estas instancias han contribuido a generar espacios de reflexión, participación ciudadana y construcción colectiva de conocimientos, con el objetivo de promover una mayor conciencia y compromiso con el cuidado del ambiente.

La historia de los foros comenzó el 5 de junio de 2017, fecha en que ACAS se constituyó como organización no gubernamental. Ese mismo año organizó su primer encuentro, bajo la consigna “Cuidemos el agua del acuífero Garaní, que es de todos”, en la sala de conferencias de la Intendencia de Salto.

La actividad se desarrolló en un contexto marcado por las perforaciones en busca de petróleo en los departamentos de Paysandú, Tacuarembó y Salto. Carabajal Conti recordó que aquella experiencia significó un punto de inflexión para la organización y obligó a sus integrantes a fortalecer el trabajo colectivo y las redes de colaboración con otros grupos ambientalistas.

“Aquí debimos aprender a trabajar en grupo y en redes. Hicimos muchas actividades para evitar este disparate que no llevó a nada bueno”, expresó. Entre las acciones impulsadas mencionó la participación en audiencias públicas y las manifestaciones pacíficas contra las empresas petroleras que operaban en el país, de nacionalidad estadounidense y australiana, con el respaldo de la empresa estatal Ancap.

La presidenta de ACAS señaló que la organización siguió de cerca las actuaciones de esas empresas y los accidentes registrados durante las operaciones. También cuestionó la falta de respaldo del gobierno departamental de aquel momento. “No sabemos si por ignorancia o por oposición nunca nos apoyó; siempre el apoyo fue a los saqueadores y empresarios buitres”, afirmó.

La oposición a las perforaciones llevó a los integrantes de ACAS incluso hasta Buenos Aires, donde mantuvieron un encuentro con el embajador de Australia para transmitirle su rechazo a las actividades y reclamar que las empresas se retiraran de Uruguay.

Carabajal Conti destacó el papel de las organizaciones y colectivos que acompañaron esa lucha, entre ellos la Asamblea Ciudadana de Concordia, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) y grupos de Paysandú y Tacuarembó. También recordó especialmente al sociólogo y ambientalista Juan Pablo Olsson Argumedo, fallecido recientemente, cuyo aporte, sostuvo, permanece en la memoria de quienes compartieron aquella experiencia.

“Siempre fuimos duros, rebeldes, reaccionarios y confiamos en los grupos que estuvieron en esta lucha junto a nosotros”, señaló. En ese sentido, adelantó que el recuerdo de Olsson Argumedo tendrá un lugar especial en el séptimo foro de este año. El segundo encuentro organizado por ACAS abordó “La contaminación del agua y sus efectos sobre la salud” y fue declarado de interés departamental por el gobierno de Salto.

El tercer foro, titulado “Otro modelo productivo es posible: agroecología y desarrollo sustentable”, se realizó en el Instituto de Formación Docente de Salto y convocó a un auditorio integrado por profesionales de distintas áreas, vecinos, organizaciones sociales y participantes de Uruguayana, Argentina, y otros departamentos del país.

Unidos a pesar de la distancia

Los encuentros posteriores estuvieron dedicados a “La importancia y preservación del agua para la vida y la sostenibilidad ambiental”; “Hidrógeno verde, sustentabilidad. Una mirada crítica”, realizado en la sala de conferencias del Centro Regional de Profesores del Litoral, y “Nuevos desafíos en el uso del agua. Megaproyectos. Defensa y vigilancia socioambiental”, que tuvo lugar en 2025 en la sala de conferencias de Salto Grande.

Al hacer un balance de estos nueve años de trayectoria, Carabajal Conti expresó su satisfacción por el crecimiento de la organización y destacó la obtención de la personería jurídica como uno de los logros fundamentales. También recordó a quienes integraron ACAS y luego se alejaron por razones laborales, personales o por otros compromisos, pero que, según dijo, mantienen el vínculo con el colectivo. “Sabemos que están siempre, porque ACAS ha creado una sinergia entre todos que nos ha llevado a seguir unidos, aun a pesar de las distancias”, afirmó.

El séptimo foro, previsto para el sábado 24 de octubre de 2026, se desarrollará de 9.00 a 13.00 en la sala de conferencias de Salto Grande. Bajo el título “Alimentos agroecológicos y transgénicos. Impactos y consecuencias para la salud”: la actividad contará con la participación de especialistas, investigadores y representantes de organizaciones sociales.

Entre los expositores estarán la ingeniera agrónoma y magíster en Ciencias Ambientales Alexandra Bozzo, del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República; Ivanna Bolazzi, extensionista de la Facultad de Agronomía; y el doctor en Química Farmacéutica Claudio Martínez Debat.

También participará Guillermo Folguera, activista, biólogo y filósofo argentino, docente e investigador vinculado a la Universidad de Buenos Aires y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). A su vez, la Casa Bertolt Brecht aportará una propuesta audiovisual con el tema “Agua para la vida”, a través de un breve documental.

El programa incluirá además una experiencia local vinculada a los hoteles más verdes, con la participación de Aguasol, y un proyecto interdisciplinario desarrollado por un grupo de niños líderes ambientales, coordinado por el maestro Facundo Molina.

Para Carabajal Conti, la diversidad de perspectivas constituye uno de los principales valores de la propuesta, que reunirá aportes de Salto, Montevideo, Maldonado y Buenos Aires. La intención es que el intercambio permita acercar a la población información y conocimientos sobre asuntos que, aunque no siempre ocupan un lugar central en la discusión pública, tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana.

“Confiamos en que el salteño quiere conocer y aprender sobre estos temas, porque quizás suenen poco, pero son los que hoy toca dar lucha”, sostuvo. En su planteo, Uruguay enfrenta desafíos vinculados a la protección de sus recursos naturales frente a proyectos e intereses empresariales extranjeros que, advirtió, pueden poner en riesgo “nuestra mayor riqueza: el agua, los suelos, el aire y la vida”.

La presidenta de ACAS remarcó que el agua continúa siendo el eje central del trabajo de la organización, por su importancia para la vida y la sostenibilidad ambiental. En ese marco, destacó que los foros se realizan con el propósito de acercar estas discusiones a la ciudadanía y generar instancias de participación que permitan fortalecer el compromiso colectivo con el ambiente.

Asimismo, agradeció el apoyo de Salto Grande para la realización de esta actividad y de otras iniciativas de la organización. También reconoció la colaboración de la Casa Bertolt Brecht, la Fundación Rosa Luxemburgo, el estudio jurídico Migliaro, Aguasol Hotel Termal, Líderes Verdes Infantiles, Aldeas Infantiles, Coptzes y Ciclo Orgánico Salto.

Carabajal Conti señaló que ACAS espera contar también con el respaldo del gobierno departamental y de la Junta Departamental de Salto. “Sabemos que los caminos se recorren juntos y entretejiendo poco a poco ese gran entramado social, cultural e intelectual que disponemos”, expresó.

La participación en el séptimo foro requiere inscripción previa, que puede realizarse a través del correo electrónico [email protected] o del teléfono 091 265 103. Salto Grande dispondrá de un ómnibus gratuito que saldrá desde plaza Artigas, por calle 25 de Agosto, a partir de las 8.00, con partida hacia el lugar del encuentro a las 8.30. Una vez finalizada la actividad, el servicio trasladará nuevamente a los participantes hasta plaza Artigas.